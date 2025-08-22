https://crimea.ria.ru/20250822/novyy-gimn-kryma-zazvuchit-v-shkolakh-s-1-sentyabrya-1148914629.html

Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Новый гимн Крыма с 1 сентября зазвучит во всех школах республики, это будет иметь важное значение в процессе воспитания подрастающего поколения крымчан. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По его словам, чтобы новый гимн пели дети, и чтобы при этом они испытывали гордость за свой родной Крым и осознавали неразрывную связь полуострова с большой Россией.Константинов добавил, что новый гимн Крыма будет исполняться публично на всех официальных мероприятиях.Госсовет Крыма 22 августа на внеочередной сессии утвердил текст и музыку нового гимна республики. Авторы произведения – народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Их проект победил на конкурсе, на который было подано 94 заявки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

