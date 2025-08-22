https://crimea.ria.ru/20250822/novyy-gimn-kryma-zazvuchit-v-shkolakh-s-1-sentyabrya-1148914629.html
Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентября
2025-08-22T20:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Новый гимн Крыма с 1 сентября зазвучит во всех школах республики, это будет иметь важное значение в процессе воспитания подрастающего поколения крымчан. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По его словам, чтобы новый гимн пели дети, и чтобы при этом они испытывали гордость за свой родной Крым и осознавали неразрывную связь полуострова с большой Россией.Константинов добавил, что новый гимн Крыма будет исполняться публично на всех официальных мероприятиях.Госсовет Крыма 22 августа на внеочередной сессии утвердил текст и музыку нового гимна республики. Авторы произведения – народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Их проект победил на конкурсе, на который было подано 94 заявки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Новый гимн Крыма с 1 сентября зазвучит во всех школах республики, это будет иметь важное значение в процессе воспитания подрастающего поколения крымчан. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Для нас важно, что с 1 сентября новый гимн зазвучит в крымских школах. Мы в понедельник создадим рабочую группу, пообщаемся с министром (образования, науки и молодежи РК – ред.), подключим депутатов, чтобы все школы вовремя получили образцы и провели всю необходимую работу. Это имеет важный воспитательный характер", – сказал спикер крымского парламента журналистам.
По его словам, чтобы новый гимн пели дети, и чтобы при этом они испытывали гордость за свой родной Крым и осознавали неразрывную связь полуострова с большой Россией.
Константинов добавил, что новый гимн Крыма будет исполняться публично на всех официальных мероприятиях.
"Нам важно, чтобы в нем звучал призыв к борьбе за те ценности, которые делают нас единым сообществом, за нашу идентичность, которую крымчанам удалось отстоять после крушения СССР", – подчеркнул он.
Госсовет Крыма 22 августа на внеочередной сессии утвердил текст и музыку нового гимна республики
. Авторы произведения – народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Их проект победил на конкурсе, на который было подано 94 заявки.
