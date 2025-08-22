Рейтинг@Mail.ru
Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентября - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250822/novyy-gimn-kryma-zazvuchit-v-shkolakh-s-1-sentyabrya-1148914629.html
Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентября
Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентября - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентября
Новый гимн Крыма с 1 сентября зазвучит во всех школах республики, это будет иметь важное значение в процессе воспитания подрастающего поколения крымчан. Об этом РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T20:48
2025-08-22T19:50
гимн крыма
новости крыма
крым
общество
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110881/03/1108810353_0:170:2500:1576_1920x0_80_0_0_0e5dac253a10b0e3b9599cc1b7bebf73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Новый гимн Крыма с 1 сентября зазвучит во всех школах республики, это будет иметь важное значение в процессе воспитания подрастающего поколения крымчан. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По его словам, чтобы новый гимн пели дети, и чтобы при этом они испытывали гордость за свой родной Крым и осознавали неразрывную связь полуострова с большой Россией.Константинов добавил, что новый гимн Крыма будет исполняться публично на всех официальных мероприятиях.Госсовет Крыма 22 августа на внеочередной сессии утвердил текст и музыку нового гимна республики. Авторы произведения – народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Их проект победил на конкурсе, на который было подано 94 заявки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110881/03/1108810353_0:0:2101:1576_1920x0_80_0_0_0879833057c82b54dfeeef4c7bf158de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гимн крыма, новости крыма, крым, общество, школа
Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентября

Новый гимн Крыма с 1 сентября зазвучит во всех школах региона – Константинов

20:48 22.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень Республики Крым. Архивное фото
День Республики Крым. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Новый гимн Крыма с 1 сентября зазвучит во всех школах республики, это будет иметь важное значение в процессе воспитания подрастающего поколения крымчан. Об этом заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Для нас важно, что с 1 сентября новый гимн зазвучит в крымских школах. Мы в понедельник создадим рабочую группу, пообщаемся с министром (образования, науки и молодежи РК – ред.), подключим депутатов, чтобы все школы вовремя получили образцы и провели всю необходимую работу. Это имеет важный воспитательный характер", – сказал спикер крымского парламента журналистам.
По его словам, чтобы новый гимн пели дети, и чтобы при этом они испытывали гордость за свой родной Крым и осознавали неразрывную связь полуострова с большой Россией.
Константинов добавил, что новый гимн Крыма будет исполняться публично на всех официальных мероприятиях.

"Нам важно, чтобы в нем звучал призыв к борьбе за те ценности, которые делают нас единым сообществом, за нашу идентичность, которую крымчанам удалось отстоять после крушения СССР", – подчеркнул он.

Госсовет Крыма 22 августа на внеочередной сессии утвердил текст и музыку нового гимна республики. Авторы произведения – народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Их проект победил на конкурсе, на который было подано 94 заявки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Гимн КрымаНовости КрымаКрымОбществоШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине
20:48Новый гимн Крыма зазвучит в школах с 1 сентября
20:28Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
20:11Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив
19:51Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные
19:28Крымские студенты-медики стали лучшими в России
19:10Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог
18:52В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
18:28ПСБ Private Banking в Крыму запустил новый пакет услуг "ПСБ | Элемент"
18:10"Борщевой набор" и импортные фрукты дешевеют: что сдерживает цены в Крыму
17:48Севастополь получит 150 миллионов рублей на рыболовство
17:26В Крыму более половины гостиниц прошли обязательную самооценку
17:12Задержка поездов "Таврия" – актуальные данные
16:44В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетних
16:43Госуслуги подверглись кибератаке
16:28"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом
16:12Крымский мост: на выезде с полуострова более тысячи машин
15:52В Севастополе стартовал массовый сбор винограда
15:41Переговоры Путина и Зеленского – Лавров назвал условие
15:02Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду
Лента новостейМолния