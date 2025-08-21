https://crimea.ria.ru/20250821/yuriyu-entinu-90-let--poeta-pozdravil-vladimir-putin-1148891036.html
Юрию Энтину 90 лет – поэта поздравил Владимир Путин
Юрию Энтину 90 лет – поэта поздравил Владимир Путин - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Юрию Энтину 90 лет – поэта поздравил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с 90-летием и отметил его вклад в воспитание молодежи. Поздравление размещено на официальном сайте... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T15:34
2025-08-21T15:34
2025-08-21T15:34
культура
кино
россия
общество
владимир путин (политик)
юбилей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148890903_0:256:2729:1791_1920x0_80_0_0_8e467623556dea70552067caf97fd92d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с 90-летием и отметил его вклад в воспитание молодежи. Поздравление размещено на официальном сайте Кремля.Он отметил, что с творчеством Энтина знакомы тысячи людей, как в России, так и за ее пределами и подчеркнул, что произведения поэта пользуются искренней любовью читателей и зрителей.Советский и российский поэт, драматург, поэт-песенник, писатель, сценарист Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Широко известен благодаря песням из кино-, теле- и мультипликационных фильмов. Автор песен к мультфильмам "Бременские музыканты", "Дед Мороз и лето", "Катерок", "Баба-яга против", "Летучий корабль", "Зима в Простоквашино" и многих других. Лауреат Премии Президента Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148890903_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_aa4a263ae25e6966f06e544c5feaa8ce.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, кино, россия, общество, владимир путин (политик), юбилей
Юрию Энтину 90 лет – поэта поздравил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с 90-летием
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с 90-летием и отметил его вклад в воспитание молодежи. Поздравление размещено на официальном сайте Кремля.
"Свой щедрый добрый талант вы посвятили развитию замечательных традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации, внесли свой вклад в воспитание подрастающего поколения", - отмечается в поздравлении президента.
Он отметил, что с творчеством Энтина знакомы тысячи людей, как в России, так и за ее пределами и подчеркнул, что произведения поэта пользуются искренней любовью читателей и зрителей.
"Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и всего наилучшего", – написал российский лидер.
Советский и российский поэт, драматург, поэт-песенник, писатель, сценарист Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Широко известен благодаря песням из кино-, теле- и мультипликационных фильмов. Автор песен к мультфильмам "Бременские музыканты", "Дед Мороз и лето", "Катерок", "Баба-яга против", "Летучий корабль", "Зима в Простоквашино" и многих других. Лауреат Премии Президента Российской Федерации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.