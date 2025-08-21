https://crimea.ria.ru/20250821/yuriyu-entinu-90-let--poeta-pozdravil-vladimir-putin-1148891036.html

Юрию Энтину 90 лет – поэта поздравил Владимир Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с 90-летием и отметил его вклад в воспитание молодежи. Поздравление размещено на официальном сайте Кремля.Он отметил, что с творчеством Энтина знакомы тысячи людей, как в России, так и за ее пределами и подчеркнул, что произведения поэта пользуются искренней любовью читателей и зрителей.Советский и российский поэт, драматург, поэт-песенник, писатель, сценарист Юрий Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Широко известен благодаря песням из кино-, теле- и мультипликационных фильмов. Автор песен к мультфильмам "Бременские музыканты", "Дед Мороз и лето", "Катерок", "Баба-яга против", "Летучий корабль", "Зима в Простоквашино" и многих других. Лауреат Премии Президента Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

