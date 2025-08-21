https://crimea.ria.ru/20250821/vtb-rasshiril-funktsional-svoego-tsifrovogo-banka-v-messendzhere-max-1148880978.html

ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max

ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max - РИА Новости Крым, 21.08.2025

ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max

ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max, теперь его клиентам стали доступны переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в... РИА Новости Крым, 21.08.2025

2025-08-21T13:10

2025-08-21T13:10

2025-08-21T13:10

втб

интернет

мессенджеры

национальный мессенджер max

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147961817_0:125:3071:1852_1920x0_80_0_0_391bce96ad4bda046d238fad42c11ffa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max, теперь его клиентам стали доступны переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в мессенджере, сообщает пресс-служба банка.Как прокомментировал заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов, кредитная организация планирует и дальше развивать цифровой банк в Max как универсальный финансовый инструмент, в котором пользователям доступны все необходимые операции.Сервисы ВТБ в нацмессенджере защищены так же, как мобильное приложение и интернет-банк, отметили в кредитной организации. Для пользователей смартфонов на платформе iOS (Apple) цифровой банк в мессенджере может быть альтернативой интернет-банку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, интернет, мессенджеры, национальный мессенджер max, общество, новости