ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в нацмессенджере Max, теперь его клиентам стали доступны переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в мессенджере, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ расширил функционал своего цифрового банка в мессенджере Max. Теперь клиенты смогут переводить деньги через СБП, а также сканировать квитанции и совершать платежи по QR-коду", - говорится в сообщении.
Как прокомментировал заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов, кредитная организация планирует и дальше развивать цифровой банк в Max как универсальный финансовый инструмент, в котором пользователям доступны все необходимые операции.
"Уже сейчас в мессенджере Max клиенты ВТБ могут не только общаться, но и получают полноценный банкинг под рукой без необходимости переходить в другие приложения", - отметил он.
Сервисы ВТБ в нацмессенджере защищены так же, как мобильное приложение и интернет-банк, отметили в кредитной организации. Для пользователей смартфонов на платформе iOS (Apple) цифровой банк в мессенджере может быть альтернативой интернет-банку.
