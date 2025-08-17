https://crimea.ria.ru/20250817/vs-rossii-udarili-po-mestu-khraneniya-raket-sapsan-i-komplektuyuschikh-k-nim-1148786359.html

ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним

ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним - РИА Новости Крым, 17.08.2025

ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним

Подразделения ВС РФ ударили по месту хранения украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотников. Это... РИА Новости Крым, 17.08.2025

2025-08-17T12:09

2025-08-17T12:09

2025-08-17T12:47

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

ракетные войска

артиллерия

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137273218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8833e1e79867043bce2edb14349a9320.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Подразделения ВС РФ ударили по месту хранения украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотников. Это следует из сводки Минобороны РФ.Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.На Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Об этом ранее сообщила Федеральная служба безопасности РФ.ОТРК "Сапсан" был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров, отмечается в материалах к заявлению ФСБ. Также показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. В радиус поражения попадали Москва, Минск, Калуга, Тула, Донецк, а также Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250814/germaniya-finansirovala-proizvodstvo-kievom-dalnoboynykh-raket-sapsan-1148707997.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу