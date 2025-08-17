Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним - РИА Новости Крым, 17.08.2025
ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним
ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним - РИА Новости Крым, 17.08.2025
ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним
Подразделения ВС РФ ударили по месту хранения украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотников. Это... РИА Новости Крым, 17.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137273218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8833e1e79867043bce2edb14349a9320.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Подразделения ВС РФ ударили по месту хранения украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотников. Это следует из сводки Минобороны РФ.Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.На Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Об этом ранее сообщила Федеральная служба безопасности РФ.ОТРК "Сапсан" был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров, отмечается в материалах к заявлению ФСБ. Также показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. В радиус поражения попадали Москва, Минск, Калуга, Тула, Донецк, а также Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.
РИА Новости Крым
Новости
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, потери всу
ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним

ВС России ударили по месту хранения украинских ракет "Сапсан" и комплектующих к ним

12:09 17.08.2025 (обновлено: 12:47 17.08.2025)
 
© РИА Новости
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Подразделения ВС РФ ударили по месту хранения украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотников. Это следует из сводки Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", – сказано в сообщении.
Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
На Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Об этом ранее сообщила Федеральная служба безопасности РФ.
ОТРК "Сапсан" был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров, отмечается в материалах к заявлению ФСБ. Также показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. В радиус поражения попадали Москва, Минск, Калуга, Тула, Донецк, а также Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
14 августа, 09:12
Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"
 
