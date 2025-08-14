https://crimea.ria.ru/20250814/rossiya-sorvala-ukrainskuyu-raketnuyu-programmu---fsb-1148706935.html
Россия сорвала украинскую ракетную программу
Россия сорвала украинскую ракетную программу - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Россия сорвала украинскую ракетную программу
На Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Об этом в четверг сообщила... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T07:57
2025-08-14T07:57
2025-08-14T08:29
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
оружие
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b4d40db57824e07f1fad9e49110c5b2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. На Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Об этом в четверг сообщила Федеральная служба безопасности РФ.Это позволило предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации, подчеркивается в сообщении."Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России", - отметили в ФСБ.В Минобороны РФ уточнили, что массированные и групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия, наносились в течение июля. Речь идет о критически важных объектах украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской областях. По данным ФСБ, это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод "Звезда", Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.Одновременно были поражены развернутые ВСУ для обороны данных объектов комплексы ПВО западного производства. "Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - уточнили в ведомстве. ОТРК "Сапсан" был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров, отмечается в материалах к заявлению ФСБ. Также показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. В радиус поражения попадали Москва, Минск, Калуга, Тула, Донецк, а также Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_145:0:1444:974_1920x0_80_0_0_9d1a2cbeb37a3147c0279ca30da6a98e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Россия сорвала украинскую ракетную программу
Россия сорвала украинскую программу по производству дальнобойных ракет "Сапсан"
07:57 14.08.2025 (обновлено: 08:29 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. На Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Об этом в четверг сообщила Федеральная служба безопасности РФ.
"Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан", нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы", - цитирует сообщение РИА Новости.
Это позволило предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации, подчеркивается в сообщении.
"Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России", - отметили в ФСБ.
В Минобороны РФ уточнили, что массированные и групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия, наносились в течение июля. Речь идет о критически важных объектах украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской областях. По данным ФСБ, это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод "Звезда", Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.
Одновременно были поражены развернутые ВСУ для обороны данных объектов комплексы ПВО западного производства.
"Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - уточнили в ведомстве.
ОТРК "Сапсан" был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров, отмечается в материалах к заявлению ФСБ. Также показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. В радиус поражения попадали Москва, Минск, Калуга, Тула, Донецк, а также Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.