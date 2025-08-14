https://crimea.ria.ru/20250814/rossiya-sorvala-ukrainskuyu-raketnuyu-programmu---fsb-1148706935.html

Россия сорвала украинскую ракетную программу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. На Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Об этом в четверг сообщила Федеральная служба безопасности РФ.Это позволило предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации, подчеркивается в сообщении."Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России", - отметили в ФСБ.В Минобороны РФ уточнили, что массированные и групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия, наносились в течение июля. Речь идет о критически важных объектах украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской областях. По данным ФСБ, это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод "Звезда", Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.Одновременно были поражены развернутые ВСУ для обороны данных объектов комплексы ПВО западного производства. "Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - уточнили в ведомстве. ОТРК "Сапсан" был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров, отмечается в материалах к заявлению ФСБ. Также показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. В радиус поражения попадали Москва, Минск, Калуга, Тула, Донецк, а также Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

