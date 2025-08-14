Рейтинг@Mail.ru
Россия сорвала украинскую ракетную программу - РИА Новости Крым, 14.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250814/rossiya-sorvala-ukrainskuyu-raketnuyu-programmu---fsb-1148706935.html
Россия сорвала украинскую ракетную программу
Россия сорвала украинскую ракетную программу - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Россия сорвала украинскую ракетную программу
На Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Об этом в четверг сообщила... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T07:57
2025-08-14T08:29
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
оружие
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. На Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Об этом в четверг сообщила Федеральная служба безопасности РФ.Это позволило предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации, подчеркивается в сообщении."Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России", - отметили в ФСБ.В Минобороны РФ уточнили, что массированные и групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия, наносились в течение июля. Речь идет о критически важных объектах украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской областях. По данным ФСБ, это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод "Звезда", Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.Одновременно были поражены развернутые ВСУ для обороны данных объектов комплексы ПВО западного производства. "Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - уточнили в ведомстве. ОТРК "Сапсан" был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров, отмечается в материалах к заявлению ФСБ. Также показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. В радиус поражения попадали Москва, Минск, Калуга, Тула, Донецк, а также Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Россия сорвала украинскую ракетную программу

Россия сорвала украинскую программу по производству дальнобойных ракет "Сапсан"

07:57 14.08.2025 (обновлено: 08:29 14.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. На Украине ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет "Сапсан" для ударов вглубь России. Об этом в четверг сообщила Федеральная служба безопасности РФ.

"Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан", нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы", - цитирует сообщение РИА Новости.

Это позволило предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории Российской Федерации, подчеркивается в сообщении.
"Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР. С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК "Сапсан" для нанесения ударов вглубь территории России", - отметили в ФСБ.
В Минобороны РФ уточнили, что массированные и групповые удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия, наносились в течение июля. Речь идет о критически важных объектах украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской областях. По данным ФСБ, это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод "Звезда", Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.
Одновременно были поражены развернутые ВСУ для обороны данных объектов комплексы ПВО западного производства.
"Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - уточнили в ведомстве.
ОТРК "Сапсан" был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров, отмечается в материалах к заявлению ФСБ. Также показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. В радиус поражения попадали Москва, Минск, Калуга, Тула, Донецк, а также Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.
