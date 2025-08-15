Рейтинг@Mail.ru
"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 15.08.2025
"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
В Минобороны назвали обвинения в якобы нанесении ударов Вооруженными силами России по городам Украины провокацией в преддверии переговоров президентов РФ и США... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T19:21
2025-08-15T19:30
министерство обороны рф
сумы
украина
провокации
в мире
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны назвали обвинения в якобы нанесении ударов Вооруженными силами России по городам Украины провокацией в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.12 августа Минобороны предупредило о подготовке провокаций для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа. В частности, указывалось, что ВСУ перед саммитом планируют провокационный удар БПЛА и ракетами по густонаселенному кварталу или больнице в Чугуеве. Провокационный удар боевиков с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты, которых Киев привез в город транспортом СБУ для "подготовки репортажей".В ведомстве напомнили, что о подготовке подобной провокации официально сообщалось еще 12 августа.Вечером 15 августа на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны назвали обвинения в якобы нанесении ударов Вооруженными силами России по городам Украины провокацией в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
12 августа Минобороны предупредило о подготовке провокаций для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа. В частности, указывалось, что ВСУ перед саммитом планируют провокационный удар БПЛА и ракетами по густонаселенному кварталу или больнице в Чугуеве. Провокационный удар боевиков с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты, которых Киев привез в город транспортом СБУ для "подготовки репортажей".

"Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными Силами РФ 15 августа удара по рынку в центре Сум и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже", - говорится в сообщении военного ведомства.

В ведомстве напомнили, что о подготовке подобной провокации официально сообщалось еще 12 августа.
"Российские Вооруженные Силы никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили". - подчеркнули в Минобороны.
Вечером 15 августа на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
