https://crimea.ria.ru/20250815/udar-po-rynku-v-sumakh--provokatsiya-kieva-pered-vstrechey-putina-i-trampa-1148754353.html
"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 15.08.2025
"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
В Минобороны назвали обвинения в якобы нанесении ударов Вооруженными силами России по городам Украины провокацией в преддверии переговоров президентов РФ и США... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T19:21
2025-08-15T19:21
2025-08-15T19:30
министерство обороны рф
сумы
украина
провокации
в мире
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110025/38/1100253886_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_b42e04109e8e335cacffc4a694692c0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны назвали обвинения в якобы нанесении ударов Вооруженными силами России по городам Украины провокацией в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.12 августа Минобороны предупредило о подготовке провокаций для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа. В частности, указывалось, что ВСУ перед саммитом планируют провокационный удар БПЛА и ракетами по густонаселенному кварталу или больнице в Чугуеве. Провокационный удар боевиков с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты, которых Киев привез в город транспортом СБУ для "подготовки репортажей".В ведомстве напомнили, что о подготовке подобной провокации официально сообщалось еще 12 августа.Вечером 15 августа на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сумы
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110025/38/1100253886_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_019d163a244c8c2e727a6386b22f47a5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сумы, украина, провокации, в мире, новости, новости сво
"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
В Минобороны назвали провокацией Украины обвинения в якобы ударе ВС РФ по рынку в Сумах
19:21 15.08.2025 (обновлено: 19:30 15.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны назвали обвинения в якобы нанесении ударов Вооруженными силами России по городам Украины провокацией в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
12 августа Минобороны предупредило о подготовке провокаций для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа. В частности, указывалось, что ВСУ перед саммитом планируют провокационный удар БПЛА и ракетами по густонаселенному кварталу или больнице в Чугуеве. Провокационный удар боевиков с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты, которых Киев привез в город транспортом СБУ для "подготовки репортажей".
"Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными Силами РФ 15 августа удара по рынку в центре Сум и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже", - говорится в сообщении военного ведомства.
В ведомстве напомнили, что о подготовке подобной провокации официально сообщалось еще 12 августа.
"Российские Вооруженные Силы никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили". - подчеркнули в Минобороны.
Вечером 15 августа на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.