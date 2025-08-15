https://crimea.ria.ru/20250815/udar-po-rynku-v-sumakh--provokatsiya-kieva-pered-vstrechey-putina-i-trampa-1148754353.html

"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа

"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 15.08.2025

"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа

В Минобороны назвали обвинения в якобы нанесении ударов Вооруженными силами России по городам Украины провокацией в преддверии переговоров президентов РФ и США...

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Минобороны назвали обвинения в якобы нанесении ударов Вооруженными силами России по городам Украины провокацией в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.12 августа Минобороны предупредило о подготовке провокаций для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа. В частности, указывалось, что ВСУ перед саммитом планируют провокационный удар БПЛА и ракетами по густонаселенному кварталу или больнице в Чугуеве. Провокационный удар боевиков с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты, которых Киев привез в город транспортом СБУ для "подготовки репортажей".В ведомстве напомнили, что о подготовке подобной провокации официально сообщалось еще 12 августа.Вечером 15 августа на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, беседа лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

