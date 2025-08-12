Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО
Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - Минобороны
21:03 12.08.2025 (обновлено: 21:07 12.08.2025)
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа, сообщило Минобороны РФ.
"По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров", - говорится в сообщении.
Ключевые тезисы:
- —ВСУ перед саммитом планируют провокационный удар БПЛА и ракетами по густонаселенному кварталу или больнице в Чугуеве;
- —Киев при подготовке к провокации привез в город транспортом СБУ иностранных журналистов для "подготовки репортажей";
- —в результате провокации Киева вся ответственность за удар и жертвы среди гражданских будет возложена на Москву, чтобы создать условия для срыва переговоров;
- —провокационный удар ВСУ с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты;
- —Минобороны не исключает провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах.
Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа.
