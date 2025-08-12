Рейтинг@Mail.ru
Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/minoborony-kiev-gotovit-provokatsiyu-dlya-sryva-peregovorov-putina-i-trampa-1148678184.html
Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО
Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО
Киевский режим готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T21:03
2025-08-12T21:07
министерство обороны рф
украина
переговоры путина и трампа
провокации
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138681815_65:0:3589:1982_1920x0_80_0_0_62d4ac23684b0ff08d2839ff1efb1ec3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа, сообщило Минобороны РФ.Ключевые тезисы:Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиТрамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – ВэнсСаммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом
https://crimea.ria.ru/20250812/vstrecha-putina-i-trampa-v-belom-dome-rasskazali-podrobnosti-1148677726.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138681815_505:0:3148:1982_1920x0_80_0_0_8773a774300f5a95f19b0adaecc82e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, украина, переговоры путина и трампа, провокации, новости
Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО

Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - Минобороны

21:03 12.08.2025 (обновлено: 21:07 12.08.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа, сообщило Минобороны РФ.

"По имеющейся информации, полученной по нескольким каналам, киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров", - говорится в сообщении.

Ключевые тезисы:
  • ВСУ перед саммитом планируют провокационный удар БПЛА и ракетами по густонаселенному кварталу или больнице в Чугуеве;
  • Киев при подготовке к провокации привез в город транспортом СБУ иностранных журналистов для "подготовки репортажей";
  • в результате провокации Киева вся ответственность за удар и жертвы среди гражданских будет возложена на Москву, чтобы создать условия для срыва переговоров;
  • провокационный удар ВСУ с большим числом пострадавших среди гражданского населения должны будут сразу "зафиксировать" западные журналисты;
  • Минобороны не исключает провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах.
Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи
Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – Вэнс
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
20:50
Встреча Путина и Трампа: в Белом доме рассказали подробности
 
Министерство обороны РФУкраинаПереговоры Путина и ТрампаПровокацииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15Абдразаков пообещал развивать культуру в Севастополе
22:07В Нижегородской области погибли два человека после удара украинского БПЛА
21:56Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации
21:39Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления
21:18Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
21:03Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО
20:50Встреча Путина и Трампа: в Белом доме рассказали подробности
20:41Житель Херсонской области хранил дома гранты и "огнестрел"
20:20Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом
20:03Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль
19:55Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
19:42Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
19:28Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
19:12Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
18:49В Севастополе планируют собрать около 200 тонн столового винограда
18:20Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
18:14Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ
18:09В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
17:41Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин
17:33Первые в стране: в Крыму заложат гектар ценной душицы
Лента новостейМолния