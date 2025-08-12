https://crimea.ria.ru/20250812/minoborony-kiev-gotovit-provokatsiyu-dlya-sryva-peregovorov-putina-i-trampa-1148678184.html

Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО

Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров, намеченных на 15 августа, сообщило Минобороны РФ.Ключевые тезисы:Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиТрамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – ВэнсСаммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом

Новости

