Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной
Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной
Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной
Киевский режим при обмене пленными принял лишь двух солдат ВСУ из ранее опубликованного списка в 1000 военнослужащих, от которых Украина отказывалась. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим при обмене пленными принял лишь двух солдат ВСУ из ранее опубликованного списка в 1000 военнослужащих, от которых Украина отказывалась. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский."Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали", - с иронией добавил помощник российского лидера.Ранее Мединский опубликовал информацию о 1000 военнопленных солдатах ВСУ, которых киевский режим исключил из списка на обмен.В четверг Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 84 бойца Вооруженных сил РФ, взамен Киеву передано аналогичное количество солдат ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной

15:16 14.08.2025 (обновлено: 15:36 14.08.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим при обмене пленными принял лишь двух солдат ВСУ из ранее опубликованного списка в 1000 военнослужащих, от которых Украина отказывалась. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.
"Из 1000 пленных вэсэушников..., которые обращались к (Владимиру) Зеленскому, украинская сторона приняла лишь 2 (двух) человек", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
"Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали", - с иронией добавил помощник российского лидера.
Ранее Мединский опубликовал информацию о 1000 военнопленных солдатах ВСУ, которых киевский режим исключил из списка на обмен.
В четверг Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 84 бойца Вооруженных сил РФ, взамен Киеву передано аналогичное количество солдат ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Россия Новости ВСУ (Вооруженные силы Украины) Обмен пленными Владимир Мединский Вооруженные силы России
 
