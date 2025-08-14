https://crimea.ria.ru/20250814/dvoe-iz-tysyachi-medinskiy-sdelal-zayavlenie-ob-obmene-plennymi-s-ukrainoy-1148720732.html

Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной

Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной

Киевский режим при обмене пленными принял лишь двух солдат ВСУ из ранее опубликованного списка в 1000 военнослужащих, от которых Украина отказывалась. Об этом... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T15:16

2025-08-14T15:16

2025-08-14T15:36

россия

новости

всу (вооруженные силы украины)

обмен пленными

владимир мединский

вооруженные силы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим при обмене пленными принял лишь двух солдат ВСУ из ранее опубликованного списка в 1000 военнослужащих, от которых Украина отказывалась. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский."Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали", - с иронией добавил помощник российского лидера.Ранее Мединский опубликовал информацию о 1000 военнопленных солдатах ВСУ, которых киевский режим исключил из списка на обмен.В четверг Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 84 бойца Вооруженных сил РФ, взамен Киеву передано аналогичное количество солдат ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

