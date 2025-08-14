https://crimea.ria.ru/20250814/dvoe-iz-tysyachi-medinskiy-sdelal-zayavlenie-ob-obmene-plennymi-s-ukrainoy-1148720732.html
Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной
Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Двое из тысячи: Мединский сделал заявление об обмене пленными с Украиной
Киевский режим при обмене пленными принял лишь двух солдат ВСУ из ранее опубликованного списка в 1000 военнослужащих, от которых Украина отказывалась.
2025-08-14T15:16
2025-08-14T15:16
2025-08-14T15:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим при обмене пленными принял лишь двух солдат ВСУ из ранее опубликованного списка в 1000 военнослужащих, от которых Украина отказывалась. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский."Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали", - с иронией добавил помощник российского лидера.Ранее Мединский опубликовал информацию о 1000 военнопленных солдатах ВСУ, которых киевский режим исключил из списка на обмен.В четверг Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 84 бойца Вооруженных сил РФ, взамен Киеву передано аналогичное количество солдат ВСУ.
15:16 14.08.2025 (обновлено: 15:36 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим при обмене пленными принял лишь двух солдат ВСУ из ранее опубликованного списка в 1000 военнослужащих, от которых Украина отказывалась. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.
"Из 1000 пленных вэсэушников..., которые обращались к (Владимиру) Зеленскому, украинская сторона приняла лишь 2 (двух) человек", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
"Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали", - с иронией добавил помощник российского лидера.
Ранее Мединский опубликовал информацию
о 1000 военнопленных солдатах ВСУ, которых киевский режим исключил из списка на обмен.
В четверг Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 84 бойца Вооруженных сил РФ, взамен Киеву передано аналогичное количество солдат ВСУ.
