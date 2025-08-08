https://crimea.ria.ru/20250808/esche-23-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-i-pyatyu-regionami-rossii-1148592997.html
Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России
Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Еще 23 украинских беспилотника уничтожены за два часа над Азовским морем и пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была отражена в период с 15:00 до 17:25 по московскому времени.Утром в пятницу сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Азовским морем и четырьмя регионами РФ. Днем еще 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей.5 августа у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" был обнаружен украинский беспилотник, территория оцеплена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
