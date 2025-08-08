Рейтинг@Mail.ru
Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России
Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России
Еще 23 украинских беспилотника уничтожены за два часа над Азовским морем и пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.08.2025
беспилотник (бпла, дрон)
азовское море
министерство обороны рф
краснодарский край
брянская область
калужская область
орловская область
курская область
новости
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Еще 23 украинских беспилотника уничтожены за два часа над Азовским морем и пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была отражена в период с 15:00 до 17:25 по московскому времени.Утром в пятницу сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Азовским морем и четырьмя регионами РФ. Днем еще 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей.5 августа у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" был обнаружен украинский беспилотник, территория оцеплена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
беспилотник (бпла, дрон), азовское море, министерство обороны рф, краснодарский край, брянская область, калужская область, орловская область, курская область, новости, безопасность, новости сво
Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России

19:05 08.08.2025 (обновлено: 19:13 08.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Еще 23 украинских беспилотника уничтожены за два часа над Азовским морем и пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака была отражена в период с 15:00 до 17:25 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 11 БПЛА над территорией Брянской области, шесть – над Калужской областью, по два над Краснодарским краем и Орловской областью, по одному беспилотнику над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
Утром в пятницу сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Азовским морем и четырьмя регионами РФ. Днем еще 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей.
5 августа у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" был обнаружен украинский беспилотник, территория оцеплена.
Лента новостейМолния