https://crimea.ria.ru/20250808/esche-23-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-i-pyatyu-regionami-rossii-1148592997.html

Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России

Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России - РИА Новости Крым, 08.08.2025

Еще 23 беспилотника сбили над Азовским морем и пятью регионами России

Еще 23 украинских беспилотника уничтожены за два часа над Азовским морем и пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.08.2025

2025-08-08T19:05

2025-08-08T19:05

2025-08-08T19:13

беспилотник (бпла, дрон)

азовское море

министерство обороны рф

краснодарский край

брянская область

калужская область

орловская область

курская область

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633423_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b1a5212438cfdec2d90fd3a1adca7fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Еще 23 украинских беспилотника уничтожены за два часа над Азовским морем и пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была отражена в период с 15:00 до 17:25 по московскому времени.Утром в пятницу сообщалось об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Азовским морем и четырьмя регионами РФ. Днем еще 34 беспилотника сбили над Азовским морем, а также над Брянской, Калужской, Рязанской областями, Кубанью и Адыгеей.5 августа у берегов Севастополя в районе пляжа "Любимовка" был обнаружен украинский беспилотник, территория оцеплена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

краснодарский край

брянская область

калужская область

орловская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), азовское море, министерство обороны рф, краснодарский край, брянская область, калужская область, орловская область, курская область, новости, безопасность, новости сво