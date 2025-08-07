Рейтинг@Mail.ru
Ограничение интернета – Минцифры подготовило схему доступа к сервисам - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Ограничение интернета – Минцифры подготовило схему доступа к сервисам

Минцифры подготовило схему доступа россиян к массовым сервисам без мобильного интернета

21:22 07.08.2025
 
© РИА Новости Крым . дмитрий МакеевНа пляже в Алуште
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости Крым . дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Минцифры России и операторы связи подготовили техническую схему для доступа россиян к массовым сервисам в условиях ограничения мобильного интернета. Об этом рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев.
Он отметил, что пользователи смогут воспользоваться ими, пройдя проверку через Captcha (тест, предназначенный для определения, является ли пользователь человеком или ботом).
"Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по Captcha пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости, которая предусмотрена", - цитирует главу Минцифры РИА Новости.
По его словам, в "белый список" попадут сервисы массового использования, в том числе маркетплейсы, такси, сервисы доставок. Сейчас эта инициатива направлена в ФСБ, добавил министр.
Кроме этого, обсуждается и утверждение единого порядка взаимодействия операторов с теми, кто может давать команды на включение и отключение мобильного интернета, отметил он.
"Будет единый порядок взаимодействий и одна точка принятия решения о включении или отключении. … Мы считаем, что мы сможем об этом договориться", - добавил Шадаев.
В начале неделе власти Крыма предупредили о том, что мобильный интернет в регионе и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Голосовая связь и SMS при этом будут работать стабильно через сотовые каналы.
Такие меры с 2024 года уже затронули более 60 регионов России, и в Крыму они будут касаться в том числе крупных городов: Симферополя, Ялты, Евпатории.
