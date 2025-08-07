Ограничение интернета – Минцифры подготовило схему доступа к сервисам

https://crimea.ria.ru/20250807/ogranichenie-interneta--mintsifry-podgotovilo-skhemu-dostupa-k-servisam-1148569957.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Минцифры России и операторы связи подготовили техническую схему для доступа россиян к массовым сервисам в условиях ограничения мобильного интернета. Об этом рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев.Он отметил, что пользователи смогут воспользоваться ими, пройдя проверку через Captcha (тест, предназначенный для определения, является ли пользователь человеком или ботом).По его словам, в "белый список" попадут сервисы массового использования, в том числе маркетплейсы, такси, сервисы доставок. Сейчас эта инициатива направлена в ФСБ, добавил министр.Кроме этого, обсуждается и утверждение единого порядка взаимодействия операторов с теми, кто может давать команды на включение и отключение мобильного интернета, отметил он. В начале неделе власти Крыма предупредили о том, что мобильный интернет в регионе и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Голосовая связь и SMS при этом будут работать стабильно через сотовые каналы.Такие меры с 2024 года уже затронули более 60 регионов России, и в Крыму они будут касаться в том числе крупных городов: Симферополя, Ялты, Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

