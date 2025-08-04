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Пушилин доложил Путину о ситуации с водой в ДНР

Пушилин доложил Путину о ситуации с водой в ДНР - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Пушилин доложил Путину о ситуации с водой в ДНР

Обеспечение населения Донецкой Народной Республики водой является сегодня самым сложным вопросом для региона, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T14:44

2025-08-04T14:44

2025-08-04T14:46

денис пушилин

владимир путин (политик)

донецкая народная республика (днр)

вода

новости

водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Обеспечение населения Донецкой Народной Республики водой является сегодня самым сложным вопросом для региона, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, чтобы повысить уровень воды в водохранилищах, производится чистка русел рек, а также проводится работа по снижению потерь в сетях, которые доходят до 60%.В то же время власти вынуждены сократить графики подачи воды. Так, в Донецко-Макеевской агломерации вода подается раз в три дня на несколько часов, в Енакиево и группе близлежащих городов – раз в четыре дня, в Мариуполе – раз в два дня."Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто порывов. И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накопленная, десятилетиями не ремонтировалось", - констатировал Пушилин.19 июля лава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание в связи со сложной ситуацией с питьевой водой в республике. Он распорядился увеличить количество емкостей и проинформировать население о том, какие объемы республика получила дополнительно, а какие будет направлены в ближайшие две недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), вода, новости, водоснабжение