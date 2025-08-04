https://crimea.ria.ru/20250804/samyy-sereznyy-vyzov-pushilin-dolozhil-putinu-o-situatsii-s-vodoy-v-dnr-1148472518.html
Пушилин доложил Путину о ситуации с водой в ДНР
Пушилин доложил Путину о ситуации с водой в ДНР - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Пушилин доложил Путину о ситуации с водой в ДНР
Обеспечение населения Донецкой Народной Республики водой является сегодня самым сложным вопросом для региона, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T14:44
2025-08-04T14:44
2025-08-04T14:46
денис пушилин
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
вода
новости
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148472628_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_4d4869bd0f1cc33730715c7f826b0579.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Обеспечение населения Донецкой Народной Республики водой является сегодня самым сложным вопросом для региона, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, чтобы повысить уровень воды в водохранилищах, производится чистка русел рек, а также проводится работа по снижению потерь в сетях, которые доходят до 60%.В то же время власти вынуждены сократить графики подачи воды. Так, в Донецко-Макеевской агломерации вода подается раз в три дня на несколько часов, в Енакиево и группе близлежащих городов – раз в четыре дня, в Мариуполе – раз в два дня."Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто порывов. И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накопленная, десятилетиями не ремонтировалось", - констатировал Пушилин.19 июля лава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание в связи со сложной ситуацией с питьевой водой в республике. Он распорядился увеличить количество емкостей и проинформировать население о том, какие объемы республика получила дополнительно, а какие будет направлены в ближайшие две недели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148472628_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_ddefcdef2ecb3b2ddcad7167c9687d89.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), вода, новости, водоснабжение
Пушилин доложил Путину о ситуации с водой в ДНР
В ДНР сократили графики подачи воды из-за ее дефицита – Пушилин на встрече с Путиным
14:44 04.08.2025 (обновлено: 14:46 04.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Обеспечение населения Донецкой Народной Республики водой является сегодня самым сложным вопросом для региона, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду", - сказал Пушилин.
По его словам, чтобы повысить уровень воды в водохранилищах, производится чистка русел рек, а также проводится работа по снижению потерь в сетях, которые доходят до 60%.
"Дополнительные силы сейчас были по вашему поручению переброшены Москвой: 50 аварийных бригад, полностью укомплектованных, 75 водовозок. Это из Москвы. Из Московской области еще 13 водовозок, из Санкт-Петербурга сейчас тоже в пути водовозки. Планируем еще дополнительно 60 водовозок, сейчас уже есть предварительное решение с регионами-шефами", - отметил глава республики.
В то же время власти вынуждены сократить графики подачи воды. Так, в Донецко-Макеевской агломерации вода подается раз в три дня на несколько часов, в Енакиево и группе близлежащих городов – раз в четыре дня, в Мариуполе – раз в два дня.
"Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто порывов. И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накопленная, десятилетиями не ремонтировалось", - констатировал Пушилин.
19 июля лава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание
в связи со сложной ситуацией с питьевой водой в республике. Он распорядился увеличить количество емкостей и проинформировать население о том, какие объемы республика получила дополнительно, а какие будет направлены в ближайшие две недели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.