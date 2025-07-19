https://crimea.ria.ru/20250719/pushilin-provel-ekstrennoe-soveschanie-po-situatsii-s-vodoy-v-dnr-1148082113.html

Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР

Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание в связи со сложной ситуацией с питьевой водой в республике. О его результатах он сообщил в своем... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T19:51

2025-07-19T19:51

2025-07-19T19:55

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

водоснабжение

новости

отключение воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание в связи со сложной ситуацией с питьевой водой в республике. О его результатах он сообщил в своем Telegram-канале.В ходе совещания утвердили меры, которые накануне обсуждались с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и главой МЧС Александром Куренковым.Он распорядился увеличить количество емкостей и проинформировать население о том, какие объемы республика получила дополнительно, а какие будет направлены в ближайшие две недели."Параллельно усилим работу по переброске воды из тех водоемов, запасы которых еще позволяют. Мера позволит восполнить уровень воды в обмелевших водохранилищах", – добавил он.Также глава республики поручил обеспечить для развоза воды жителям населенных пунктов порядка десяти мобильных емкостей и усилить эту работу."Бортовые автомобили, посмотрите, что есть в наличии. Есть предложения от коммерческих структур, которые готовы пойти здесь навстречу, чтобы по тем дворам, где необходимо поставить воду. Предусмотреть водоемы, обеспечить помпы, где эти автомобили могут набирать воду и отправляться по необходимым адресам", – сказал Пушилин.Кроме того, он распорядился незамедлительно приступить к расчистке русел рек. Первые экскаваторы должны появиться уже завтра, в воскресенье, на особо критичных участках, в частности на реке Крынке, поручил глава ДНР.Он призвал руководство предприятий "Донбасстеплоэнерго" и "Воды Донбасса" оперативно проинформировать людей о новых графиках подачи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Малореченском на Южном берегу Крыма вводят график подачи водыГде трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе СкалистоеВ Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), водоснабжение, новости, отключение воды