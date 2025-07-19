https://crimea.ria.ru/20250719/pushilin-provel-ekstrennoe-soveschanie-po-situatsii-s-vodoy-v-dnr-1148082113.html
Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР
Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание в связи со сложной ситуацией с питьевой водой в республике. О его результатах он сообщил в своем... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T19:51
2025-07-19T19:51
2025-07-19T19:55
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
водоснабжение
новости
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание в связи со сложной ситуацией с питьевой водой в республике. О его результатах он сообщил в своем Telegram-канале.В ходе совещания утвердили меры, которые накануне обсуждались с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и главой МЧС Александром Куренковым.Он распорядился увеличить количество емкостей и проинформировать население о том, какие объемы республика получила дополнительно, а какие будет направлены в ближайшие две недели."Параллельно усилим работу по переброске воды из тех водоемов, запасы которых еще позволяют. Мера позволит восполнить уровень воды в обмелевших водохранилищах", – добавил он.Также глава республики поручил обеспечить для развоза воды жителям населенных пунктов порядка десяти мобильных емкостей и усилить эту работу."Бортовые автомобили, посмотрите, что есть в наличии. Есть предложения от коммерческих структур, которые готовы пойти здесь навстречу, чтобы по тем дворам, где необходимо поставить воду. Предусмотреть водоемы, обеспечить помпы, где эти автомобили могут набирать воду и отправляться по необходимым адресам", – сказал Пушилин.Кроме того, он распорядился незамедлительно приступить к расчистке русел рек. Первые экскаваторы должны появиться уже завтра, в воскресенье, на особо критичных участках, в частности на реке Крынке, поручил глава ДНР.Он призвал руководство предприятий "Донбасстеплоэнерго" и "Воды Донбасса" оперативно проинформировать людей о новых графиках подачи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Малореченском на Южном берегу Крыма вводят график подачи водыГде трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе СкалистоеВ Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), водоснабжение, новости, отключение воды
Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР
Пушилин созвал экстренное совещание в связи с проблемной ситуацией с водой в ДНР
19:51 19.07.2025 (обновлено: 19:55 19.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание в связи со сложной ситуацией с питьевой водой в республике. О его результатах он сообщил в своем Telegram-канале.
В ходе совещания утвердили меры, которые накануне обсуждались с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и главой МЧС Александром Куренковым.
"В Москве я проговаривал шаги дополнительные которые должны помочь разрешить ту непростую ситуацию, связанную с дефицитом воды", – отметил Пушилин.
Он распорядился увеличить количество емкостей и проинформировать население о том, какие объемы республика получила дополнительно, а какие будет направлены в ближайшие две недели.
"Параллельно усилим работу по переброске воды из тех водоемов, запасы которых еще позволяют. Мера позволит восполнить уровень воды в обмелевших водохранилищах", – добавил он.
Также глава республики поручил обеспечить для развоза воды жителям населенных пунктов порядка десяти мобильных емкостей и усилить эту работу.
"Бортовые автомобили, посмотрите, что есть в наличии. Есть предложения от коммерческих структур, которые готовы пойти здесь навстречу, чтобы по тем дворам, где необходимо поставить воду. Предусмотреть водоемы, обеспечить помпы, где эти автомобили могут набирать воду и отправляться по необходимым адресам", – сказал Пушилин.
Кроме того, он распорядился незамедлительно приступить к расчистке русел рек. Первые экскаваторы должны появиться уже завтра, в воскресенье, на особо критичных участках, в частности на реке Крынке, поручил глава ДНР.
Он призвал руководство предприятий "Донбасстеплоэнерго" и "Воды Донбасса" оперативно проинформировать людей о новых графиках подачи воды.
"2000 аварий в пике у нас происходит еженедельно. Но для людей не совсем понятна и видна эта работа, потому что трактористы и коммунальщики ее не снимали... Вся информация о наших действиях должна полностью отображаться", – подытожил Пушилин.
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