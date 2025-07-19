Рейтинг@Mail.ru
Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250719/pushilin-provel-ekstrennoe-soveschanie-po-situatsii-s-vodoy-v-dnr-1148082113.html
Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР
Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание в связи со сложной ситуацией с питьевой водой в республике. О его результатах он сообщил в своем... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T19:51
2025-07-19T19:55
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
водоснабжение
новости
отключение воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/22/1113962253_0:506:1427:1309_1920x0_80_0_0_72cbbadc688beefcf39e4ec247aa7ba6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание в связи со сложной ситуацией с питьевой водой в республике. О его результатах он сообщил в своем Telegram-канале.В ходе совещания утвердили меры, которые накануне обсуждались с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и главой МЧС Александром Куренковым.Он распорядился увеличить количество емкостей и проинформировать население о том, какие объемы республика получила дополнительно, а какие будет направлены в ближайшие две недели."Параллельно усилим работу по переброске воды из тех водоемов, запасы которых еще позволяют. Мера позволит восполнить уровень воды в обмелевших водохранилищах", – добавил он.Также глава республики поручил обеспечить для развоза воды жителям населенных пунктов порядка десяти мобильных емкостей и усилить эту работу."Бортовые автомобили, посмотрите, что есть в наличии. Есть предложения от коммерческих структур, которые готовы пойти здесь навстречу, чтобы по тем дворам, где необходимо поставить воду. Предусмотреть водоемы, обеспечить помпы, где эти автомобили могут набирать воду и отправляться по необходимым адресам", – сказал Пушилин.Кроме того, он распорядился незамедлительно приступить к расчистке русел рек. Первые экскаваторы должны появиться уже завтра, в воскресенье, на особо критичных участках, в частности на реке Крынке, поручил глава ДНР.Он призвал руководство предприятий "Донбасстеплоэнерго" и "Воды Донбасса" оперативно проинформировать людей о новых графиках подачи воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Малореченском на Южном берегу Крыма вводят график подачи водыГде трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе СкалистоеВ Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111396/22/1113962253_0:490:1427:1560_1920x0_80_0_0_3ecfd957a498ce94bf8fa1fd3f0e9ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика (днр), водоснабжение, новости, отключение воды
Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР

Пушилин созвал экстренное совещание в связи с проблемной ситуацией с водой в ДНР

19:51 19.07.2025 (обновлено: 19:55 19.07.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава ДНР Денис Пушилин провел экстренное совещание в связи со сложной ситуацией с питьевой водой в республике. О его результатах он сообщил в своем Telegram-канале.
В ходе совещания утвердили меры, которые накануне обсуждались с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и главой МЧС Александром Куренковым.
"В Москве я проговаривал шаги дополнительные которые должны помочь разрешить ту непростую ситуацию, связанную с дефицитом воды", – отметил Пушилин.
Он распорядился увеличить количество емкостей и проинформировать население о том, какие объемы республика получила дополнительно, а какие будет направлены в ближайшие две недели.
"Параллельно усилим работу по переброске воды из тех водоемов, запасы которых еще позволяют. Мера позволит восполнить уровень воды в обмелевших водохранилищах", – добавил он.
Также глава республики поручил обеспечить для развоза воды жителям населенных пунктов порядка десяти мобильных емкостей и усилить эту работу.
"Бортовые автомобили, посмотрите, что есть в наличии. Есть предложения от коммерческих структур, которые готовы пойти здесь навстречу, чтобы по тем дворам, где необходимо поставить воду. Предусмотреть водоемы, обеспечить помпы, где эти автомобили могут набирать воду и отправляться по необходимым адресам", – сказал Пушилин.
Кроме того, он распорядился незамедлительно приступить к расчистке русел рек. Первые экскаваторы должны появиться уже завтра, в воскресенье, на особо критичных участках, в частности на реке Крынке, поручил глава ДНР.
Он призвал руководство предприятий "Донбасстеплоэнерго" и "Воды Донбасса" оперативно проинформировать людей о новых графиках подачи воды.

"2000 аварий в пике у нас происходит еженедельно. Но для людей не совсем понятна и видна эта работа, потому что трактористы и коммунальщики ее не снимали... Вся информация о наших действиях должна полностью отображаться", – подытожил Пушилин.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Малореченском на Южном берегу Крыма вводят график подачи воды
Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое
В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода
 
Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)ВодоснабжениеНовостиОтключение воды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году
20:28Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года
20:02Крымский мост: оперативная информация к вечеру субботы
19:51Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР
19:28В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атак
19:05Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма
18:43"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективы
18:31Украина получила полсотни танков Abrams от Австралии
18:07Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия
17:50Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии
17:31Вандализм на Холме Славы во Львове и смерть трех режиссеров: топ недели
17:07Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым
16:43Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки
16:16Огонь под Симферополем локализовали на 40 гектарах
16:07На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут
15:50Движение автомобилей на трассе Симферополь – Саки восстановили
15:22Движение по трассе Симферополь – Саки перекрыли из-за пожара
15:01В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены
14:37Площадь пожара у трассы Евпатория – Симферополь выросла до 40 гектаров
14:20Крымский мост: очередь на выезд с полуострова продолжает расти
Лента новостейМолния