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Вернется ли аномальная жара в Крым на следующей неделе и ждать ли дождей
Вернется ли аномальная жара в Крым на следующей неделе и ждать ли дождей - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Вернется ли аномальная жара в Крым на следующей неделе и ждать ли дождей
На территории Крыма на грядущей неделе ожидается до +37 градусов и в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T20:32
2025-08-03T20:32
2025-08-03T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На территории Крыма на грядущей неделе ожидается до +37 градусов и в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом свидетельствуют данные крымского гидрометцентра.В понедельник ночью ожидается от 19 до 24 градусов выше нуля, а днем до +29…+34. Ветер северо-западный от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. По всему побережью полуострова ожидаются дожди с грозами.Во вторник и среду без осадков, синоптики прогнозируют от +18 до +23 градусов ночью, а днем столбики термометров поднимутся до +30...+35. Ветер северо-восточный 5-13 метров в секунду, местами порывы до 16 м/с.В четверг и пятницу на полуострове снова ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +18...+25 градусов, днем +32...+37. Северо-восточный ветер 7-12 метров в секунду, порывы усилятся до 20 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, прогноз, новости крыма, крымский гидрометцентр
Вернется ли аномальная жара в Крым на следующей неделе и ждать ли дождей
В Крыму на следующей неделе до +37 и пройдут кратковременные грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. На территории Крыма на грядущей неделе ожидается до +37 градусов и в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом свидетельствуют данные крымского гидрометцентра.
В понедельник ночью ожидается от 19 до 24 градусов выше нуля, а днем до +29…+34. Ветер северо-западный от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. По всему побережью полуострова ожидаются дожди с грозами.
Во вторник и среду без осадков, синоптики прогнозируют от +18 до +23 градусов ночью, а днем столбики термометров поднимутся до +30...+35. Ветер северо-восточный 5-13 метров в секунду, местами порывы до 16 м/с.
В четверг и пятницу на полуострове снова ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +18...+25 градусов, днем +32...+37. Северо-восточный ветер 7-12 метров в секунду, порывы усилятся до 20 метров в секунду.
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