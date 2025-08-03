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Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
У Крымского моста к утру воскресенья выросли заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T08:06
2025-08-03T08:06
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру воскресенья выросли заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к 8.00 в пробках находится 1430 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья

Крымский мост сейчас - в четырехчасовой очереди стоят 1430 машин

08:06 03.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру воскресенья выросли заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к 8.00 в пробках находится 1430 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - сказано в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКрымКерчьКерченский проливТамань
 
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