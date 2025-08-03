https://crimea.ria.ru/20250803/krymskiy-most-seychas---obstanovka-k-utru-voskresenya-1148449446.html

Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья

Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья

У Крымского моста к утру воскресенья выросли заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T08:06

2025-08-03T08:06

2025-08-03T08:06

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

крым

керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста к утру воскресенья выросли заторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к 8.00 в пробках находится 1430 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керченский пролив

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, керчь, керченский пролив, тамань