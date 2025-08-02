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Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы
У Крымского моста к вечеру субботы скопилисьзаторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T18:06
2025-08-02T18:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
очереди на крымском мосту
керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру субботы скопилисьзаторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к18.00 в пробках находится 1090 авто.Ночью движение по мосту перекрывали. Ограничение действовало пять часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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керчь
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крымский мост, крым, очереди на крымском мосту, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка к вечеру субботы

Крымский мост сейчас - в очереди 1090 машин

18:06 02.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру субботы скопилисьзаторы перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив, к18.00 в пробках находится 1090 авто.
Ночью движение по мосту перекрывали. Ограничение действовало пять часов.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 625 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 465 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сказано в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее. По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Как сообщает пресс-служба администрации Керчи, на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова работают пункты выдачи питьевой воды.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымОчереди на Крымском мостуКерчьКерченский проливТамань
 
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