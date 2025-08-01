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В Крыму спала жара: в выходные обещают дожди и умеренную температуру

В Крыму спала жара: в выходные обещают дожди и умеренную температуру - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В Крыму спала жара: в выходные обещают дожди и умеренную температуру

На выходных в Крыму установится комфортная погода без экстремальной жары. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Гидрометцентра Крыма,... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T19:53

2025-08-01T19:53

2025-08-01T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. На выходных в Крыму установится комфортная погода без экстремальной жары. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный синоптик Вероника Шенгелай.По ее словам, аномальная жара отступит, температура будет превышать климатическую норму всего на 1-2 градуса.Согласно прогнозам, 1 и 2 августа осадков на полуострове не ожидается. Температура воздуха днем составит +27… +33 градуса, ночью – в пределах +18… +23. Ветер будет северо-западным, до 12 метров в секунду.При этом Шенгелай предупреждает об ухудшении погодных условий с 3 августа. На полуостров придут кратковременные ливни и понижение температуры до 20-25 градусов. Дождливая погода, по ее словам, сохранится и 4 августа."Пройдут долгожданные осадки", – отметила синоптик.К 5-6 августа дожди прекратятся, и температура начнет постепенно повышаться. Однако замначальника гидрометцентра подчеркнула, что возвращения аномальной жары в ближайшее время не ожидается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температурКак пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правилАномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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