https://crimea.ria.ru/20250729/avariya-na-setyakh-bakhchisarayskogo-res-obestochila-tri-sela-pod-sevastopolem-1148326539.html

Авария на сетях Бахчисарайского РЭС обесточила три села под Севастополем

Авария на сетях Бахчисарайского РЭС обесточила три села под Севастополем - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Авария на сетях Бахчисарайского РЭС обесточила три села под Севастополем

Из-за технологического нарушения в электросетях Бахчисарайского РЭС без света остались три поселка под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T16:27

2025-07-29T16:27

2025-07-29T16:51

севастопольэнерго

новости севастополя

электроэнергия

электричество

бахчисарайский район

севастополь

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Из-за технологического нарушения в электросетях Бахчисарайского РЭС без света остались три поселка под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольэнерго.По информации предприятия, технологическое нарушение произошло в 15:11. Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию аварии.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе абоненты отключены от электроснабжения после срабатывания систем защиты на подстанции из-за аномальной жары.Во вторник жители сел Левадки, Чистенькое, Молочное, Дубки, Трудолюбово Симферопольского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.Ранее мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что в Большой Алуште приостановлено движение троллейбусов из-за аварии на 14 трансформаторных подстанциях. По данным "Крымэнерго", обесточена улица 10 км Симферопольского шоссе и прилегающие улицы и переулки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию

бахчисарайский район

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастопольэнерго, новости севастополя, электроэнергия, электричество, бахчисарайский район, севастополь, отключение электроэнергии