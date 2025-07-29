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Авария на сетях Бахчисарайского РЭС обесточила три села под Севастополем
Авария на сетях Бахчисарайского РЭС обесточила три села под Севастополем - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Авария на сетях Бахчисарайского РЭС обесточила три села под Севастополем
Из-за технологического нарушения в электросетях Бахчисарайского РЭС без света остались три поселка под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T16:27
2025-07-29T16:27
2025-07-29T16:51
севастопольэнерго
новости севастополя
электроэнергия
электричество
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севастополь
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Из-за технологического нарушения в электросетях Бахчисарайского РЭС без света остались три поселка под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольэнерго.По информации предприятия, технологическое нарушение произошло в 15:11. Оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию аварии.Ранее сообщалось, что в Бахчисарайском районе абоненты отключены от электроснабжения после срабатывания систем защиты на подстанции из-за аномальной жары.Во вторник жители сел Левадки, Чистенькое, Молочное, Дубки, Трудолюбово Симферопольского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях.Ранее мэр Алушты Галина Огнева сообщила, что в Большой Алуште приостановлено движение троллейбусов из-за аварии на 14 трансформаторных подстанциях. По данным "Крымэнерго", обесточена улица 10 км Симферопольского шоссе и прилегающие улицы и переулки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без светаАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
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Авария на сетях Бахчисарайского РЭС обесточила три села под Севастополем
Из-за аварии на электросетях Бахчисарайского РЭС обесточены три поселка под Севастополем
16:27 29.07.2025 (обновлено: 16:51 29.07.2025)