Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория
Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория
17:52 27.07.2025 (обновлено: 17:57 27.07.2025)
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымМассовое ДТП в Симферопольском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма на трассе Евпатория – Симферополь произошли три массовых ДТП: пострадали два человека и повреждены 15 автомобилей. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, аварии произошли вблизи села Школьное.
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымМассовое ДТП в Симферопольском районе
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Массовое ДТП в Симферопольском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымМассовое ДТП в Симферопольском районе
2 из 2
Массовое ДТП в Симферопольском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
1 из 2
Массовое ДТП в Симферопольском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
2 из 2
Массовое ДТП в Симферопольском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
На месте происшествия работают два наряда ГАИ Симферопольского района, а также наряд ОСБ Госавтоинспекции МВД по Республике Крым. В настоящее время движение по трассе не затруднено.
Прокуратура РК контролирует установление обстоятельств массового ДТП, сообщили в надзорном ведомстве. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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