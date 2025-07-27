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Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория
Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория
В Симферопольском районе Крыма на трассе Евпатория – Симферополь произошли три массовых ДТП: пострадали два человека и повреждены 15 автомобилей. Об этом... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T17:52
2025-07-27T17:57
новости крыма
симферопольский район
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма на трассе Евпатория – Симферополь произошли три массовых ДТП: пострадали два человека и повреждены 15 автомобилей. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По данным ГАИ, аварии произошли вблизи села Школьное.На месте происшествия работают два наряда ГАИ Симферопольского района, а также наряд ОСБ Госавтоинспекции МВД по Республике Крым. В настоящее время движение по трассе не затруднено.Прокуратура РК контролирует установление обстоятельств массового ДТП, сообщили в надзорном ведомстве. Устанавливаются обстоятельства происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферопольский район, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым
Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория

Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория

17:52 27.07.2025 (обновлено: 17:57 27.07.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымМассовое ДТП в Симферопольском районе
Массовое ДТП в Симферопольском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма на трассе Евпатория – Симферополь произошли три массовых ДТП: пострадали два человека и повреждены 15 автомобилей. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, аварии произошли вблизи села Школьное.
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымМассовое ДТП в Симферопольском районе
Массовое ДТП в Симферопольском районе
1 из 2
Массовое ДТП в Симферопольском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымМассовое ДТП в Симферопольском районе
Массовое ДТП в Симферопольском районе
2 из 2
Массовое ДТП в Симферопольском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
1 из 2
Массовое ДТП в Симферопольском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
2 из 2
Массовое ДТП в Симферопольском районе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
На месте происшествия работают два наряда ГАИ Симферопольского района, а также наряд ОСБ Госавтоинспекции МВД по Республике Крым. В настоящее время движение по трассе не затруднено.
Прокуратура РК контролирует установление обстоятельств массового ДТП, сообщили в надзорном ведомстве. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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