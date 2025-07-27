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Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория

Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Три массовых ДТП произошли на трассе Симферополь – Евпатория

В Симферопольском районе Крыма на трассе Евпатория – Симферополь произошли три массовых ДТП: пострадали два человека и повреждены 15 автомобилей. Об этом... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T17:52

2025-07-27T17:52

2025-07-27T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма на трассе Евпатория – Симферополь произошли три массовых ДТП: пострадали два человека и повреждены 15 автомобилей. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.По данным ГАИ, аварии произошли вблизи села Школьное.На месте происшествия работают два наряда ГАИ Симферопольского района, а также наряд ОСБ Госавтоинспекции МВД по Республике Крым. В настоящее время движение по трассе не затруднено.Прокуратура РК контролирует установление обстоятельств массового ДТП, сообщили в надзорном ведомстве. Устанавливаются обстоятельства происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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