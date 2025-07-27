https://crimea.ria.ru/20250727/k-dnyu-vmf-rossiya-segodnya-vypustila-podkast-ob-istorii-rossiyskogo-flota-1148274843.html
К Дню ВМФ "Россия сегодня" выпустила подкаст об истории российского флота
К Дню ВМФ "Россия сегодня" выпустила подкаст об истории российского флота - РИА Новости Крым, 27.07.2025
К Дню ВМФ "Россия сегодня" выпустила подкаст об истории российского флота
Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и связей с общественностью Объединенной судостроительной корпорации Игорь Лаптев... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T15:29
2025-07-27T15:29
2025-07-27T15:29
вмф
армия и флот
подводный флот россии
арктический флот
северный флот
военно-морской флот рф
тихоокеанский флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
международная медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и связей с общественностью Объединенной судостроительной корпорации Игорь Лаптев высоко оценил спецпроект Международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященный истории русского флота.Лаптев напомнил, что проект РИА Новости "История русского флота" посвящен становлению и развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи: в нем поморские традиции судоходства и создание флота Петром I, первая Камчатская и Амурская экспедиции, последнее сражение эпохи парусных судов и первое противостояние подводных лодок, а также множество другой информации.Подкаст доступен на всех площадках, а на сайте РИА Новости можно ознакомиться с инфографиками, интервью и статьями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вмф, армия и флот, подводный флот россии, арктический флот, северный флот, военно-морской флот рф, тихоокеанский флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), международная медиагруппа "россия сегодня"
К Дню ВМФ "Россия сегодня" выпустила подкаст об истории российского флота
В Объединенной судостроительной корпорации оценили инициативу "России сегодня"