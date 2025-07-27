https://crimea.ria.ru/20250727/k-dnyu-vmf-rossiya-segodnya-vypustila-podkast-ob-istorii-rossiyskogo-flota-1148274843.html

К Дню ВМФ "Россия сегодня" выпустила подкаст об истории российского флота

К Дню ВМФ "Россия сегодня" выпустила подкаст об истории российского флота - РИА Новости Крым, 27.07.2025

К Дню ВМФ "Россия сегодня" выпустила подкаст об истории российского флота

Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и связей с общественностью Объединенной судостроительной корпорации Игорь Лаптев... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T15:29

2025-07-27T15:29

2025-07-27T15:29

вмф

армия и флот

подводный флот россии

арктический флот

северный флот

военно-морской флот рф

тихоокеанский флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти и связей с общественностью Объединенной судостроительной корпорации Игорь Лаптев высоко оценил спецпроект Международной медиагруппы "Россия сегодня", посвященный истории русского флота.Лаптев напомнил, что проект РИА Новости "История русского флота" посвящен становлению и развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи: в нем поморские традиции судоходства и создание флота Петром I, первая Камчатская и Амурская экспедиции, последнее сражение эпохи парусных судов и первое противостояние подводных лодок, а также множество другой информации.Подкаст доступен на всех площадках, а на сайте РИА Новости можно ознакомиться с инфографиками, интервью и статьями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вмф, армия и флот, подводный флот россии, арктический флот, северный флот, военно-морской флот рф, тихоокеанский флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), международная медиагруппа "россия сегодня"