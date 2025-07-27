https://crimea.ria.ru/20250727/20-ga-sukhoy-travy-gorit-vozle-trassy-simferopol--evpatoriya-1148276402.html
20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория
20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория - РИА Новости Крым, 27.07.2025
20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория
В Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, горит сухая трава. Ландшафтный пожар, по данным ГУ МЧС России по республике... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T16:04
2025-07-27T16:04
2025-07-27T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, горит сухая трава. Ландшафтный пожар, по данным ГУ МЧС России по республике Крым, затрагивает, по предварительным данным, 20 га.По сведениям пресс-службы министерства, быстрому распространению огня способствуют ветер и аномальная жара.Очевидцы в соцсетях выкладывают кадры, на которых видно, что проезд по трассе очень затруднен: видимость ограничена дымом от огня.Участники движения предупреждают тех, кто еще не выехал на трассу, огибать участок трассы в районе поселка Школьное.По свидетельству очевидцев, на трассе произошли несколько аварий и скопились большие автомобильные пробки.В прокуратуре Крыма взята под контроль ситуация, связанная с пожаром вдоль трассы Евпатория – Симферополь, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферопольский район, симферополь, евпатория, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория
Возле трассы Симферополь – Евпатория горит 20 гектаров сухой травы
16:04 27.07.2025 (обновлено: 17:02 27.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, горит сухая трава. Ландшафтный пожар, по данным ГУ МЧС России по республике Крым, затрагивает, по предварительным данным, 20 га.
По сведениям пресс-службы министерства, быстрому распространению огня способствуют ветер и аномальная жара.
"На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма. Всего для ликвидации пожара привлечены более 80 человек и 14 единиц техники", – говорится в сообщении.
Очевидцы в соцсетях выкладывают кадры, на которых видно, что проезд по трассе очень затруднен: видимость ограничена дымом от огня.
Участники движения предупреждают тех, кто еще не выехал на трассу, огибать участок трассы в районе поселка Школьное.
По свидетельству очевидцев, на трассе произошли несколько аварий и скопились большие автомобильные пробки.
В прокуратуре Крыма взята под контроль ситуация, связанная с пожаром вдоль трассы Евпатория – Симферополь, проинформировали в надзорном ведомстве.
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