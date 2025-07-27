https://crimea.ria.ru/20250727/20-ga-sukhoy-travy-gorit-vozle-trassy-simferopol--evpatoriya-1148276402.html

20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория

20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория - РИА Новости Крым, 27.07.2025

20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория

В Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, горит сухая трава. Ландшафтный пожар, по данным ГУ МЧС России по республике... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T16:04

2025-07-27T16:04

2025-07-27T17:02

новости крыма

симферопольский район

симферополь

евпатория

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пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, горит сухая трава. Ландшафтный пожар, по данным ГУ МЧС России по республике Крым, затрагивает, по предварительным данным, 20 га.По сведениям пресс-службы министерства, быстрому распространению огня способствуют ветер и аномальная жара.Очевидцы в соцсетях выкладывают кадры, на которых видно, что проезд по трассе очень затруднен: видимость ограничена дымом от огня.Участники движения предупреждают тех, кто еще не выехал на трассу, огибать участок трассы в районе поселка Школьное.По свидетельству очевидцев, на трассе произошли несколько аварий и скопились большие автомобильные пробки.В прокуратуре Крыма взята под контроль ситуация, связанная с пожаром вдоль трассы Евпатория – Симферополь, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250727/krupnyy-pozhar-v-zapovednike-kryma-proizoshel-iz-za-zagorevsheysya-mashiny-1148271783.html

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евпатория

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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