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20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория
20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория - РИА Новости Крым, 27.07.2025
20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория
В Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, горит сухая трава. Ландшафтный пожар, по данным ГУ МЧС России по республике... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T16:04
2025-07-27T17:02
новости крыма
симферопольский район
симферополь
евпатория
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, горит сухая трава. Ландшафтный пожар, по данным ГУ МЧС России по республике Крым, затрагивает, по предварительным данным, 20 га.По сведениям пресс-службы министерства, быстрому распространению огня способствуют ветер и аномальная жара.Очевидцы в соцсетях выкладывают кадры, на которых видно, что проезд по трассе очень затруднен: видимость ограничена дымом от огня.Участники движения предупреждают тех, кто еще не выехал на трассу, огибать участок трассы в районе поселка Школьное.По свидетельству очевидцев, на трассе произошли несколько аварий и скопились большие автомобильные пробки.В прокуратуре Крыма взята под контроль ситуация, связанная с пожаром вдоль трассы Евпатория – Симферополь, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферопольский район
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новости крыма, симферопольский район, симферополь, евпатория, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
20 гектаров сухой травы горит возле трассы Симферополь – Евпатория

Возле трассы Симферополь – Евпатория горит 20 гектаров сухой травы

16:04 27.07.2025 (обновлено: 17:02 27.07.2025)
 
© Скриншот видеоПожар в Симферопольском районе Крыма
Пожар в Симферопольском районе Крыма
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, горит сухая трава. Ландшафтный пожар, по данным ГУ МЧС России по республике Крым, затрагивает, по предварительным данным, 20 га.
По сведениям пресс-службы министерства, быстрому распространению огня способствуют ветер и аномальная жара.
"На месте работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма. Всего для ликвидации пожара привлечены более 80 человек и 14 единиц техники", – говорится в сообщении.
Очевидцы в соцсетях выкладывают кадры, на которых видно, что проезд по трассе очень затруднен: видимость ограничена дымом от огня.
Участники движения предупреждают тех, кто еще не выехал на трассу, огибать участок трассы в районе поселка Школьное.
По свидетельству очевидцев, на трассе произошли несколько аварий и скопились большие автомобильные пробки.
В прокуратуре Крыма взята под контроль ситуация, связанная с пожаром вдоль трассы Евпатория – Симферополь, проинформировали в надзорном ведомстве.
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Новости КрымаСимферопольский районСимферопольЕвпаторияГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
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