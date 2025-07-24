Рейтинг@Mail.ru
Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250724/vsya-evpatoriya-ostanetsya-bez-vody-v-noch-na-pyatnitsu-iz-za-avarii-na-setyakh-1148200509.html
Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях
Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях
Евпаторийцам и гостям курорта советуют запастись водой до завтра: в ночь на пятницу ее отключат по всему городу из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T20:19
2025-07-24T20:19
вода
вода крыма
вода в крыму
евпатория
александр юрьев
отключение воды
отключение воды в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Евпаторийцам и гостям курорта советуют запастись водой до завтра: в ночь на пятницу ее отключат по всему городу из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.По словам Юрьева, около шести часов вечера в четверг, 24 июля, в районе пересечения улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая произошло снижение давления в системе водоснабжения города из-за повреждения внутригородского водовода.Он также порекомендовал жителям и гостям курорта запастись водой."В детских садах города завтра будут работать только дежурные группы кратковременного пребывания без обеспечения питания", – добавил Юрьев.Глава администрации уточнил, что ограничения не коснутся поселков городского типа Мирный и Новоозерное, а также района Световой маяк."Здесь вода будет подаваться в штатном режиме", – отметил Юрьев.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией на городском водоводе, из-за которой ограничивают водоснабжение на территории городского округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром Авария на подстанции в Ливадии – частично обесточена Ялта В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b89bfba22dd681ea7dfabc921e01b1b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода, вода крыма, вода в крыму, евпатория, александр юрьев, отключение воды, отключение воды в крыму, новости крыма
Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях

В Евпатории в ночь на пятницу не будет воды из-за повреждения сетей

20:19 24.07.2025
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Евпаторийцам и гостям курорта советуют запастись водой до завтра: в ночь на пятницу ее отключат по всему городу из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
По словам Юрьева, около шести часов вечера в четверг, 24 июля, в районе пересечения улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая произошло снижение давления в системе водоснабжения города из-за повреждения внутригородского водовода.
"С 21-00 сегодняшнего дня на период проведения аварийных работ в городе будет полностью ограничено водоснабжение", – сообщил Юрьев в своем Telegram-канале.
Он также порекомендовал жителям и гостям курорта запастись водой.
"В детских садах города завтра будут работать только дежурные группы кратковременного пребывания без обеспечения питания", – добавил Юрьев.
Глава администрации уточнил, что ограничения не коснутся поселков городского типа Мирный и Новоозерное, а также района Световой маяк.
"Здесь вода будет подаваться в штатном режиме", – отметил Юрьев.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией на городском водоводе, из-за которой ограничивают водоснабжение на территории городского округа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром
Авария на подстанции в Ливадии – частично обесточена Ялта
В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
 
ВодаВода КрымаВода в КрымуЕвпаторияАлександр ЮрьевОтключение водыОтключение воды в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:56В Севастополе мошенники обманом отняли у пенсионерки две квартиры
21:48Авария на сетях в Евпатории: когда дадут воду
21:42Сгорел до тла и вызвал пожар: Porshe вспыхнул на плато Ай-Петри в Крыму
21:35В Крыму особый противопожарный режим – как штрафуют нарушителей
21:20В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки
20:43Севастополец лишился авто из-за долгов по штрафам на 1 млн рублей
20:19Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях
20:15Резонансное убийство в Евпатории - СК ведет расследование
20:10"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму
19:45Живописец тысячелетий: как работает художник-мозаичист
19:13Крымский мост сейчас - обстановка и трехчасовые очереди
19:05Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек
18:49Умер Халк Хоган
18:41При атаке украинского дрона погибла 85-летняя жительница Курской области
18:33"Без риска нет меда": каково быть пчеловодом в Крыму
18:22Ядерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин
18:02Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
17:31Джефф Монсон хотел бы жить у моря в Крыму
17:14Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин
17:05Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли
Лента новостейМолния