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Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях

Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях

Евпаторийцам и гостям курорта советуют запастись водой до завтра: в ночь на пятницу ее отключат по всему городу из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T20:19

2025-07-24T20:19

2025-07-24T20:19

вода

вода крыма

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александр юрьев

отключение воды

отключение воды в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Евпаторийцам и гостям курорта советуют запастись водой до завтра: в ночь на пятницу ее отключат по всему городу из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.По словам Юрьева, около шести часов вечера в четверг, 24 июля, в районе пересечения улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая произошло снижение давления в системе водоснабжения города из-за повреждения внутригородского водовода.Он также порекомендовал жителям и гостям курорта запастись водой."В детских садах города завтра будут работать только дежурные группы кратковременного пребывания без обеспечения питания", – добавил Юрьев.Глава администрации уточнил, что ограничения не коснутся поселков городского типа Мирный и Новоозерное, а также района Световой маяк."Здесь вода будет подаваться в штатном режиме", – отметил Юрьев.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией на городском водоводе, из-за которой ограничивают водоснабжение на территории городского округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром Авария на подстанции в Ливадии – частично обесточена Ялта В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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