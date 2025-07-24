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Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях
Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях
Евпаторийцам и гостям курорта советуют запастись водой до завтра: в ночь на пятницу ее отключат по всему городу из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T20:19
2025-07-24T20:19
2025-07-24T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Евпаторийцам и гостям курорта советуют запастись водой до завтра: в ночь на пятницу ее отключат по всему городу из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.По словам Юрьева, около шести часов вечера в четверг, 24 июля, в районе пересечения улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая произошло снижение давления в системе водоснабжения города из-за повреждения внутригородского водовода.Он также порекомендовал жителям и гостям курорта запастись водой."В детских садах города завтра будут работать только дежурные группы кратковременного пребывания без обеспечения питания", – добавил Юрьев.Глава администрации уточнил, что ограничения не коснутся поселков городского типа Мирный и Новоозерное, а также района Световой маяк."Здесь вода будет подаваться в штатном режиме", – отметил Юрьев.Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией на городском водоводе, из-за которой ограничивают водоснабжение на территории городского округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главная река Крыма в беде: что происходит с Салгиром Авария на подстанции в Ливадии – частично обесточена Ялта В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
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Вся Евпатория останется без воды в ночь на пятницу из-за аварии на сетях
В Евпатории в ночь на пятницу не будет воды из-за повреждения сетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым.
Евпаторийцам и гостям курорта советуют запастись водой до завтра: в ночь на пятницу ее отключат по всему городу из-за аварии на сетях. Об этом сообщил
глава администрации города Александр Юрьев.
По словам Юрьева, около шести часов вечера в четверг, 24 июля, в районе пересечения улиц 60 лет ВЛКСМ и 9 Мая произошло снижение давления в системе водоснабжения города из-за повреждения внутригородского водовода.
"С 21-00 сегодняшнего дня на период проведения аварийных работ в городе будет полностью ограничено водоснабжение", – сообщил Юрьев в своем Telegram-канале.
Он также порекомендовал жителям и гостям курорта запастись водой.
"В детских садах города завтра будут работать только дежурные группы кратковременного пребывания без обеспечения питания", – добавил Юрьев.
Глава администрации уточнил, что ограничения не коснутся поселков городского типа Мирный и Новоозерное, а также района Световой маяк.
"Здесь вода будет подаваться в штатном режиме", – отметил Юрьев.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварией на городском водоводе, из-за которой ограничивают водоснабжение на территории городского округа.
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