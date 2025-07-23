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В Россию вернули двух нуждающихся в срочной помощи врачей бойцов

В Россию вернули двух нуждающихся в срочной помощи врачей бойцов - РИА Новости Крым, 23.07.2025

В Россию вернули двух нуждающихся в срочной помощи врачей бойцов

Двое российских бойцов, которые нуждались в срочной помощи врачей, возвращены в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T06:42

2025-07-23T06:42

2025-07-23T06:46

министерство обороны рф

обмен пленными

вооруженные силы россии

новости сво

россия

белоруссия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Двое российских бойцов, которые нуждались в срочной помощи врачей, возвращены в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что обмен состоялся 22 июля в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения лечения в медицинских учреждениях.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обмен пленными, вооруженные силы россии, новости сво, россия, белоруссия, украина