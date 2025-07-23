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В Россию вернули двух нуждающихся в срочной помощи врачей бойцов - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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В Россию вернули двух нуждающихся в срочной помощи врачей бойцов
В Россию вернули двух нуждающихся в срочной помощи врачей бойцов - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В Россию вернули двух нуждающихся в срочной помощи врачей бойцов
Двое российских бойцов, которые нуждались в срочной помощи врачей, возвращены в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T06:42
2025-07-23T06:46
министерство обороны рф
обмен пленными
вооруженные силы россии
новости сво
россия
белоруссия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Двое российских бойцов, которые нуждались в срочной помощи врачей, возвращены в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что обмен состоялся 22 июля в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения лечения в медицинских учреждениях.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, обмен пленными, вооруженные силы россии, новости сво, россия, белоруссия, украина
В Россию вернули двух нуждающихся в срочной помощи врачей бойцов

В Россию вернули двух нуждающихся в срочной медицинской помощи военных - Минобороны

06:42 23.07.2025 (обновлено: 06:46 23.07.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФСолдаты ВС РФ в зоне спецоперации
Солдаты ВС РФ в зоне спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Двое российских бойцов, которые нуждались в срочной помощи врачей, возвращены в Россию с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что обмен состоялся 22 июля в соответствии с достигнутыми в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах.
"С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих", - сказано в сообщении.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская помощь. После этого их доставят в Россию для прохождения лечения в медицинских учреждениях.
Ранее в Минобороны РФ заявляли, что российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов.
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Министерство обороны РФОбмен пленнымиВооруженные силы РоссииНовости СВОРоссияБелоруссияУкраина
 
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