https://crimea.ria.ru/20250612/kiev-ne-gotov-k-obmenu-plennymi-v-ezhednevnom-rezhime--minoborony-rossii-1147164139.html

Киев не готов к обмену пленными в ежедневном режиме – Минобороны России

Киев не готов к обмену пленными в ежедневном режиме – Минобороны России - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Киев не готов к обмену пленными в ежедневном режиме – Минобороны России

Российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T15:39

2025-06-12T15:39

2025-06-12T15:39

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Российская сторона готова обменивать украинских военнопленных на российских военнослужащих ежедневно в соответствии с согласованным в Стамбуле графиком, тогда как Киев к такому режиму обмена пленными не готов. Об этом заявили в Минобороны РФ.На сегодняшний день состоялись три раунда обмена военнопленными между РФ и Украиной, в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле договоренностями.9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями с подконтрольной Киеву территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.10 июня из украинского плена вернули вторую группу военнослужащих РФ. Взамен Киеву были переданы военнопленные ВСУ.Еще один раунд обмена состоялся 12 июня: с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, взамен была передана группа военнопленных ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости сво