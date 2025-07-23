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Жизнь и сцена Оззи Осборна - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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Жизнь и сцена Оззи Осборна
Жизнь и сцена Оззи Осборна - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Жизнь и сцена Оззи Осборна
Оззи Осборн – британский рок-музыкант, участник культовой группы Black Sabbath, один из основоположников хард-рока и хеви-метал ушел из жизни 22 июля в возрасте РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T12:26
2025-07-23T12:26
фото
оззи осборн
музыка
искусство
культура
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Оззи Осборн – британский рок-музыкант, участник культовой группы Black Sabbath, один из основоположников хард-рока и хеви-метал ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет. В начале июля он вместе с другими участниками группы Black Sabbath в последний раз выступил перед публикой в городе Бирмингем. Каким был легенда хэви-метал – в фотоленте РИА Новости Крым.
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5
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фото, фото, оззи осборн, музыка, искусство , культура
Жизнь и сцена Оззи Осборна

Жизнь и сцена Оззи Осборна – фотолента в память о культовом рок-музыканте

12:26 23.07.2025
 
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Оззи Осборн – британский рок-музыкант, участник культовой группы Black Sabbath, один из основоположников хард-рока и хеви-метал ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет. В начале июля он вместе с другими участниками группы Black Sabbath в последний раз выступил перед публикой в городе Бирмингем.
Каким был легенда хэви-метал – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк

Оззи Осборн бывал в России.

На этом фото он во время пресс-конференции с организаторами и участниками Московского международного музыкального фестиваля мира в пресс-центре Министерства иностранных дел СССР

Оззи Осборн, известный британский рок-певец
1 из 8

Оззи Осборн бывал в России.

На этом фото он во время пресс-конференции с организаторами и участниками Московского международного музыкального фестиваля мира в пресс-центре Министерства иностранных дел СССР

© РИА Новости . Vladimir Vyatkin
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© РИА Новости . Igor Mikhalev / Перейти в фотобанк

Британский вокалист, один из основателей и участник "золотого состава" группы Black Sabbath во время международного рок-фестиваля в Лужниках в Москве в 1989 году

Британский вокалист, один из основателей и участник золотого состава группы Black Sabbath Оззи Осборн
2 из 8

Британский вокалист, один из основателей и участник "золотого состава" группы Black Sabbath во время международного рок-фестиваля в Лужниках в Москве в 1989 году

© РИА Новости . Igor Mikhalev
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© AP Photo Chris Pizzello

Джек Блэк и Оззи Осборн на 39-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в 2024 году

Британский рок-музыкант Оззи Осборн
3 из 8

Джек Блэк и Оззи Осборн на 39-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в 2024 году

© AP Photo Chris Pizzello
© AP Photo Joel Ryan/Invision

Келли Осборн, Оззи Осборн, Шэрон Осборн и Джек Осборн позируют фотографам по прибытии на церемонию вручения премии Pride of Britain Awards 2015 в Лондоне

Британский рок-музыкант Оззи Осборн
4 из 8

Келли Осборн, Оззи Осборн, Шэрон Осборн и Джек Осборн позируют фотографам по прибытии на церемонию вручения премии Pride of Britain Awards 2015 в Лондоне

© AP Photo Joel Ryan/Invision
© AP Photo John McCoy

Оззи Осборн выступает в перерыве матча между командами Los Angeles Rams и Buffalo Bills во время футбольного матча NFL в Калифорнии

Британский рок-музыкант Оззи Осборн
5 из 8

Оззи Осборн выступает в перерыве матча между командами Los Angeles Rams и Buffalo Bills во время футбольного матча NFL в Калифорнии

© AP Photo John McCoy
© AP Photo Joel Ryan

Британский музыкант Оззи Осборн и британский гитарист Слэш пьют чай перед церемонией вручения премии Classic Rock Awards в центре Лондона в 2008 году

Британский рок-музыкант Оззи Осборн
6 из 8

Британский музыкант Оззи Осборн и британский гитарист Слэш пьют чай перед церемонией вручения премии Classic Rock Awards в центре Лондона в 2008 году

© AP Photo Joel Ryan
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн на пресс-конференции в Москве

Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн
7 из 8

Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн на пресс-конференции в Москве

© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
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© РИА Новости . Boris Babanov / Перейти в фотобанк

Рок-музыкант выступает на Московском международном музыкальном фестивале мира на стадионе "Лужники", организованный Советским комитетом защиты мира, "Центром Стаса Намина", американским фондом "Изменить мир к лучшему" и международной фирмой "Крамер Мьюзик" в 1989 году

Британский рок-музыкант Оззи Осборн
8 из 8

Рок-музыкант выступает на Московском международном музыкальном фестивале мира на стадионе "Лужники", организованный Советским комитетом защиты мира, "Центром Стаса Намина", американским фондом "Изменить мир к лучшему" и международной фирмой "Крамер Мьюзик" в 1989 году

© РИА Новости . Boris Babanov
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