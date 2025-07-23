Жизнь и сцена Оззи Осборна – фотолента в память о культовом рок-музыканте
Оззи Осборн бывал в России.
На этом фото он во время пресс-конференции с организаторами и участниками Московского международного музыкального фестиваля мира в пресс-центре Министерства иностранных дел СССР
Оззи Осборн бывал в России.
На этом фото он во время пресс-конференции с организаторами и участниками Московского международного музыкального фестиваля мира в пресс-центре Министерства иностранных дел СССР
Британский вокалист, один из основателей и участник "золотого состава" группы Black Sabbath во время международного рок-фестиваля в Лужниках в Москве в 1989 году
Британский вокалист, один из основателей и участник "золотого состава" группы Black Sabbath во время международного рок-фестиваля в Лужниках в Москве в 1989 году
Джек Блэк и Оззи Осборн на 39-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в 2024 году
Джек Блэк и Оззи Осборн на 39-й ежегодной церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в 2024 году
Келли Осборн, Оззи Осборн, Шэрон Осборн и Джек Осборн позируют фотографам по прибытии на церемонию вручения премии Pride of Britain Awards 2015 в Лондоне
Келли Осборн, Оззи Осборн, Шэрон Осборн и Джек Осборн позируют фотографам по прибытии на церемонию вручения премии Pride of Britain Awards 2015 в Лондоне
Оззи Осборн выступает в перерыве матча между командами Los Angeles Rams и Buffalo Bills во время футбольного матча NFL в Калифорнии
Оззи Осборн выступает в перерыве матча между командами Los Angeles Rams и Buffalo Bills во время футбольного матча NFL в Калифорнии
Британский музыкант Оззи Осборн и британский гитарист Слэш пьют чай перед церемонией вручения премии Classic Rock Awards в центре Лондона в 2008 году
Британский музыкант Оззи Осборн и британский гитарист Слэш пьют чай перед церемонией вручения премии Classic Rock Awards в центре Лондона в 2008 году
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн на пресс-конференции в Москве
Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн на пресс-конференции в Москве
Рок-музыкант выступает на Московском международном музыкальном фестивале мира на стадионе "Лужники", организованный Советским комитетом защиты мира, "Центром Стаса Намина", американским фондом "Изменить мир к лучшему" и международной фирмой "Крамер Мьюзик" в 1989 году
Рок-музыкант выступает на Московском международном музыкальном фестивале мира на стадионе "Лужники", организованный Советским комитетом защиты мира, "Центром Стаса Намина", американским фондом "Изменить мир к лучшему" и международной фирмой "Крамер Мьюзик" в 1989 году