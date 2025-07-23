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Жизнь и сцена Оззи Осборна

Жизнь и сцена Оззи Осборна - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Жизнь и сцена Оззи Осборна

Оззи Осборн – британский рок-музыкант, участник культовой группы Black Sabbath, один из основоположников хард-рока и хеви-метал ушел из жизни 22 июля в возрасте РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T12:26

2025-07-23T12:26

2025-07-23T12:26

фото

оззи осборн

музыка

искусство

культура

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Оззи Осборн – британский рок-музыкант, участник культовой группы Black Sabbath, один из основоположников хард-рока и хеви-метал ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет. В начале июля он вместе с другими участниками группы Black Sabbath в последний раз выступил перед публикой в городе Бирмингем. Каким был легенда хэви-метал – в фотоленте РИА Новости Крым.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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