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Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда
Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда
Определенная доля сейсмической опасности в Крыму имеется, но когда произойдет катастрофическое землетрясение, сказать сложно – их частота раз в 5000 лет. Об... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Определенная доля сейсмической опасности в Крыму имеется, но когда произойдет катастрофическое землетрясение, сказать сложно – их частота раз в 5000 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, определенное напряжение в земной коре в сейсмоактивной зоне нашего полуострова складывается на глубине более 30 километров напротив Южного берега Крыма и Севастополя.Высвобождаться напряжения из недр Земли могут либо в плавной форме, либо в стрессовой, то есть в виде землетрясения, отметил он.При этом в Крыму мы нередко можем стать свидетелями – в том числе так было минувшим летом – именно плавных толчков с так называемым понтийским эффектом.20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за суткиПо словам ученого, это отчасти спасает Крым. Однако мы живем в сейсмоактивном регионе, где нельзя исключать в том числе весьма разрушительных явлений.Ученый считает, что в Крыму необходимо использовать единственное предупреждение этого события, оно же самое главное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 годуРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясений"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис
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мнения, игорь вахрушев, природа, крым, стихия, прогноз, землетрясение
Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда
Катастрофическое землетрясение в Крыму возможно раз в пять тысяч лет – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым.
Определенная доля сейсмической опасности в Крыму имеется, но когда произойдет катастрофическое землетрясение, сказать сложно – их частота раз в 5000 лет. Об этом РИА Новости Крым
рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.
По словам Вахрушева, определенное напряжение в земной коре в сейсмоактивной зоне нашего полуострова складывается на глубине более 30 километров напротив Южного берега Крыма и Севастополя.
"На расстоянии от 12 до 15 километров в глубине земной коры накапливаются эти напряжения. Они связаны с тем, что Африкано-Аравийская плита движется на север. о есть все эти накопленные энергии могут и должны высвобождаться", – сказал спикер.
Высвобождаться напряжения из недр Земли могут либо в плавной форме, либо в стрессовой, то есть в виде землетрясения, отметил он.
При этом в Крыму мы нередко можем стать свидетелями – в том числе так было минувшим летом – именно плавных толчков с так называемым понтийским эффектом.
"Для Крыма характерен так называемый понтийский эффект. Это когда напряжение в земной коре может разрежаться серией толчков – в иностранной литературе используется термин "рой" землетрясений. Когда вначале идет сильный удар, а потом постепенно происходит процесс разряжения", – добавил эксперт.
По словам ученого, это отчасти спасает Крым. Однако мы живем в сейсмоактивном регионе, где нельзя исключать в том числе весьма разрушительных явлений.
"Когда произойдет катастрофическое землетрясение, сказать сложно. У нас есть так называемая обеспеченность, то есть разрушительное сильное землетрясение – это раз в 5000 лет, это прямо катастрофа настоящая. Но когда она наступит, у нас пока что наука не может сказать", – отметил специалист.
Ученый считает, что в Крыму необходимо использовать единственное предупреждение этого события, оно же самое главное.
"Это сейсмостойкое строительство, которое в Крыму ведется еще с советского периода, с 1970-х – 1980-х годов. А если говорить о более серьезном периоде, российском, здесь вообще действуют четкие установки, которые исполняются любым застройщиком. Поэтому сейсмостойкое строительство – это главная защита от тех событий, которые могут произойти", – подытожил эксперт.
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