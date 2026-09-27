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Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда

Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда

Определенная доля сейсмической опасности в Крыму имеется, но когда произойдет катастрофическое землетрясение, сказать сложно – их частота раз в 5000 лет. Об... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T15:14

2026-09-27T15:14

2026-09-27T15:14

мнения

игорь вахрушев

природа

крым

стихия

прогноз

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Определенная доля сейсмической опасности в Крыму имеется, но когда произойдет катастрофическое землетрясение, сказать сложно – их частота раз в 5000 лет. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, определенное напряжение в земной коре в сейсмоактивной зоне нашего полуострова складывается на глубине более 30 километров напротив Южного берега Крыма и Севастополя.Высвобождаться напряжения из недр Земли могут либо в плавной форме, либо в стрессовой, то есть в виде землетрясения, отметил он.При этом в Крыму мы нередко можем стать свидетелями – в том числе так было минувшим летом – именно плавных толчков с так называемым понтийским эффектом.20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за суткиПо словам ученого, это отчасти спасает Крым. Однако мы живем в сейсмоактивном регионе, где нельзя исключать в том числе весьма разрушительных явлений.Ученый считает, что в Крыму необходимо использовать единственное предупреждение этого события, оно же самое главное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самое страшное: каким было землетрясение в Крыму в 1927 годуРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясений"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь вахрушев, природа, крым, стихия, прогноз, землетрясение