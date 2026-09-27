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"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю

"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю - РИА Новости Крым, 27.09.2026

"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю

Штормовая погода первых двух дней следующей недели сменится потеплением, и в Крым снова придет "бабье" лето. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T16:52

2026-09-27T16:52

2026-09-27T16:52

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крым

погода в крыму

крымская погода

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Штормовая погода первых двух дней следующей недели сменится потеплением, и в Крым снова придет "бабье" лето. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."С первого дня следующей недели, с понедельника, циклоническая депрессия принесет серьезное ухудшение метеоусловий со штормовым характером погоды, с ливневыми дождями, сильным ветром северо-западных, северо-восточных, северных румбов по скорости от 10-15 и в порывах до 15-20 метров в секунду. Под утро будет +9…+14, а днем за счет ливневых дождей похолодает до +12...+17 градусов", – сообщил специалист.Далее, во вторник, по его прогнозу, ситуация может еще ухудшиться – это будет самый ненастный день на следующей неделе.Весь вторник, дополнил он, будет "лить как из ведра". Облачно, ливни с грозами, скрытыми за кучево-дождевыми облаками, и температурная составляющая потеряет всякий суточный ход: что ночью, что днем +10…+15, +11…+16 градусов с небольшой разницей – это уже осень во всех ее проявлениях, отметил Тишковец."В среду циклон начнет постепенно перебираться дальше, отжиматься блокирующим антициклоном севера, поэтому без дождей не обойдется, но они постепенно пойдут на убыль. Основные дожди в среду пройдут ночью и в утренние часы. Температура под утро от +9 до +14 и днем, за счет появления солнца сквозь облака, повысится до +15…+20. То есть во второй половине дня среды погода начнет улучшаться", – прогнозирует эксперт.По информации ведущего специалиста ФОБОС, далее в работу включится мощный антициклон, который оттеснит тучи, и вторая половина следующей недели будет проходить под его знаком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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