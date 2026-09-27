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С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет
С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет - РИА Новости Крым, 27.09.2026
С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет
В Севастополе двое пьяных мужчин пытались ограбить супермаркет, но из-за решительных действий персонала магазина "операция" провалилась, не помогли ни нож, ни... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T19:06
2026-09-27T19:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе двое пьяных мужчин пытались ограбить супермаркет, но из-за решительных действий персонала магазина "операция" провалилась, не помогли ни нож, ни ноги – преступники задержаны нарядом Росгвардии.По информации полиции, ЧП произошло около пяти часов вечера в воскресенье в одном из супермаркетов на улице Александра Маринеско, в Гагаринском районе Севастополя.Однако о намерениях злоумышленников догадался персонал и заблокировал им выход до прибытия правоохранителей, сообщив о происходящем в дежурную часть районного ОМВД России.Поняв, что задуманное реализовать не удастся, преступники в буквальном смысле пошли напролом.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы районного ОМВД России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, действиям задержанных будет дана надлежащая правовая оценка", – подытожили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублейПриезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублейБандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок
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новости севастополя, севастополь, происшествия, полиция севастополя, кража
С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет

В Севастополе двое мужчин с ножом пытались ограбить супермаркет

19:06 27.09.2026 (обновлено: 19:13 27.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе двое пьяных мужчин пытались ограбить супермаркет, но из-за решительных действий персонала магазина "операция" провалилась, не помогли ни нож, ни ноги – преступники задержаны нарядом Росгвардии.
По информации полиции, ЧП произошло около пяти часов вечера в воскресенье в одном из супермаркетов на улице Александра Маринеско, в Гагаринском районе Севастополя.
"Предварительно установлено, что выпившие 30-летний местный житель и его 31-летний приятель пришли в супермаркет, где попытались похитить алкоголь и продукты питания", – рассказали в полиции.
Однако о намерениях злоумышленников догадался персонал и заблокировал им выход до прибытия правоохранителей, сообщив о происходящем в дежурную часть районного ОМВД России.
Поняв, что задуманное реализовать не удастся, преступники в буквальном смысле пошли напролом.
"Один из них разбил ножом стекло входной двери и оба ушли в неизвестном направлении. Скрыться им не удалось – их неподалеку задержал прибывший наряд Росгвардии", – рассказали в полиции.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы районного ОМВД России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, действиям задержанных будет дана надлежащая правовая оценка", – подытожили в ведомстве.
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