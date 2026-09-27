https://crimea.ria.ru/20260927/v-sevastopole-dvoe-muzhchin-s-nozhom-pytalis-ograbit-supermarket-1159751191.html

С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет

С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет - РИА Новости Крым, 27.09.2026

С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет

В Севастополе двое пьяных мужчин пытались ограбить супермаркет, но из-за решительных действий персонала магазина "операция" провалилась, не помогли ни нож, ни... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T19:06

2026-09-27T19:06

2026-09-27T19:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе двое пьяных мужчин пытались ограбить супермаркет, но из-за решительных действий персонала магазина "операция" провалилась, не помогли ни нож, ни ноги – преступники задержаны нарядом Росгвардии.По информации полиции, ЧП произошло около пяти часов вечера в воскресенье в одном из супермаркетов на улице Александра Маринеско, в Гагаринском районе Севастополя.Однако о намерениях злоумышленников догадался персонал и заблокировал им выход до прибытия правоохранителей, сообщив о происходящем в дежурную часть районного ОМВД России.Поняв, что задуманное реализовать не удастся, преступники в буквальном смысле пошли напролом.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы районного ОМВД России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, действиям задержанных будет дана надлежащая правовая оценка", – подытожили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте сотрудник кафе похитил из рюкзака коллеги 102 тысячи рублейПриезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублейБандитизм и похищение с убийством: житель Кубани получил пожизненный срок

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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