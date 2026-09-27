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Крымский мост сейчас: выросла очередь при въезде на полуостров - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Крымский мост сейчас: выросла очередь при въезде на полуостров
Крымский мост сейчас: выросла очередь при въезде на полуостров - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Крымский мост сейчас: выросла очередь при въезде на полуостров
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выросла очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T17:08
2026-09-27T17:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выросла очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом на выезде из Крыма очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: выросла очередь при въезде на полуостров

Крымский мост сейчас – при въезде на полуостров досмотра ждут 70 автомобилей

17:08 27.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста выросла очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 70 транспортных средств", – говорится в сообщении по состоянию на 17 часов воскресенья.
При этом на выезде из Крыма очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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