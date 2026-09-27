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Изменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателей - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Изменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателей
Изменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателей - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Изменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателей
Закон о платформенной экономике в России вступает в силу 1 октября 2026 года. Он позволит установить более прозрачный регламент работы между маркетплейсами,... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T19:48
2026-09-27T19:48
маркетплейс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Закон о платформенной экономике в России вступает в силу 1 октября 2026 года. Он позволит установить более прозрачный регламент работы между маркетплейсами, продавцами и покупателями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Руководитель Комитета по маркетплейсам Крымского республиканского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Дарья Белая.Благодаря этому нововведению, добавила собеседница, продавцы будут заранее уведомлены о существенных изменениях за 45 дней, и обо всех остальных – за 15 дней."Конечно же это облегчит возможность просчитывания внутренней экономики продавцом. Что касается покупателей – это тоже важные изменения. Если человек будет получать товары с недостатками, он сможет через платформу предъявить продавцу требование о замене товара, снижении стоимости или возврате денег. Поэтому я бы сказала, что эти главные изменения все-таки зафиксируют регламент работы между площадкой, продавцом и покупателями, и он станет более прозрачным", – пояснила Дарья Белая.Она также рассказала, что со стороны продавца работы с маркетплейсами давно нуждается в более четких законах.Дарья Белая также дополнила, что все это время предприниматели во взаимоотношениях с маркетплейсами были весьма уязвимы. "Мы открываем магазины, оплачиваем внутреннюю рекламу, логистику, хранение – все это ложится на наши плечи, но мы зависим от площадки. И речь тут не только о комиссии. Сюда же входят и возвраты товара, и разные механики продвижения", – привела пример она.В отношении же покупателей главным правилом во взаимодействии с цифровыми площадками специалист считает обязательную фото и видео-фиксацию товара при получении."Если пришел товар ненадлежащего качества или вы видите, что есть какой-то явный брак, то я вам рекомендую всегда все фиксировать на камеру, на телефон, делать фотографии. Если же вы находитесь в пункте выдачи, то там уже предусмотрен этот регламент. Вас просят всегда перед камерами проверять покупку, и вы можете сразу с сотрудником пункта урегулировать эту проблему и вернуть товар. Если же вы товар забрали домой, то, пожалуйста, всегда делайте видео, фотоотчет, чтобы можно было его в подтверждение претензии предоставить продавцу через площадку", – подытожила гостья эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверкиМаркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекутДля операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маркетплейс, интернет-магазин, торговля, мнения, совет эксперта
Изменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателей

Продавцы и покупатели маркетплейсов в России получат дополнительные гарантии с 1 октября

19:48 27.09.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСклад интернет-магазина
Склад интернет-магазина - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Закон о платформенной экономике в России вступает в силу 1 октября 2026 года. Он позволит установить более прозрачный регламент работы между маркетплейсами, продавцами и покупателями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Руководитель Комитета по маркетплейсам Крымского республиканского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Дарья Белая.
"Я как предприниматель могу сказать, что это одно из самых важных изменений сейчас для нас, потому что платформа ранее имела возможность изменять комиссии, логистику, хранение, не предупреждая заранее предпринимателей о том, что что-то происходит и появляются какие-то изменения. Соответственно, мы должны были быстро подстраиваться под новые правила и регламенты", – отметила спикер.
Благодаря этому нововведению, добавила собеседница, продавцы будут заранее уведомлены о существенных изменениях за 45 дней, и обо всех остальных – за 15 дней.
"Конечно же это облегчит возможность просчитывания внутренней экономики продавцом. Что касается покупателей – это тоже важные изменения. Если человек будет получать товары с недостатками, он сможет через платформу предъявить продавцу требование о замене товара, снижении стоимости или возврате денег. Поэтому я бы сказала, что эти главные изменения все-таки зафиксируют регламент работы между площадкой, продавцом и покупателями, и он станет более прозрачным", – пояснила Дарья Белая.
Она также рассказала, что со стороны продавца работы с маркетплейсами давно нуждается в более четких законах.
"Маркетплейс для продавца – это одновременно и огромная возможность, и в то же время некая зависимость. С одной стороны маркетплейс дает доступ к миллионам покупателей, а с другой – самостоятельно внутри платформы регулирует какие-то условия, под которые предпринимателям приходится подстраиваться", – обозначила руководитель Комитета по маркетплейсам.
Дарья Белая также дополнила, что все это время предприниматели во взаимоотношениях с маркетплейсами были весьма уязвимы. "Мы открываем магазины, оплачиваем внутреннюю рекламу, логистику, хранение – все это ложится на наши плечи, но мы зависим от площадки. И речь тут не только о комиссии. Сюда же входят и возвраты товара, и разные механики продвижения", – привела пример она.
В отношении же покупателей главным правилом во взаимодействии с цифровыми площадками специалист считает обязательную фото и видео-фиксацию товара при получении.
"Если пришел товар ненадлежащего качества или вы видите, что есть какой-то явный брак, то я вам рекомендую всегда все фиксировать на камеру, на телефон, делать фотографии. Если же вы находитесь в пункте выдачи, то там уже предусмотрен этот регламент. Вас просят всегда перед камерами проверять покупку, и вы можете сразу с сотрудником пункта урегулировать эту проблему и вернуть товар. Если же вы товар забрали домой, то, пожалуйста, всегда делайте видео, фотоотчет, чтобы можно было его в подтверждение претензии предоставить продавцу через площадку", – подытожила гостья эфира.
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