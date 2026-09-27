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Изменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателей

Изменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателей - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Изменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателей

Закон о платформенной экономике в России вступает в силу 1 октября 2026 года. Он позволит установить более прозрачный регламент работы между маркетплейсами,... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T19:48

2026-09-27T19:48

2026-09-27T19:48

маркетплейс

интернет-магазин

торговля

мнения

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Закон о платформенной экономике в России вступает в силу 1 октября 2026 года. Он позволит установить более прозрачный регламент работы между маркетплейсами, продавцами и покупателями. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Руководитель Комитета по маркетплейсам Крымского республиканского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Дарья Белая.Благодаря этому нововведению, добавила собеседница, продавцы будут заранее уведомлены о существенных изменениях за 45 дней, и обо всех остальных – за 15 дней."Конечно же это облегчит возможность просчитывания внутренней экономики продавцом. Что касается покупателей – это тоже важные изменения. Если человек будет получать товары с недостатками, он сможет через платформу предъявить продавцу требование о замене товара, снижении стоимости или возврате денег. Поэтому я бы сказала, что эти главные изменения все-таки зафиксируют регламент работы между площадкой, продавцом и покупателями, и он станет более прозрачным", – пояснила Дарья Белая.Она также рассказала, что со стороны продавца работы с маркетплейсами давно нуждается в более четких законах.Дарья Белая также дополнила, что все это время предприниматели во взаимоотношениях с маркетплейсами были весьма уязвимы. "Мы открываем магазины, оплачиваем внутреннюю рекламу, логистику, хранение – все это ложится на наши плечи, но мы зависим от площадки. И речь тут не только о комиссии. Сюда же входят и возвраты товара, и разные механики продвижения", – привела пример она.В отношении же покупателей главным правилом во взаимодействии с цифровыми площадками специалист считает обязательную фото и видео-фиксацию товара при получении."Если пришел товар ненадлежащего качества или вы видите, что есть какой-то явный брак, то я вам рекомендую всегда все фиксировать на камеру, на телефон, делать фотографии. Если же вы находитесь в пункте выдачи, то там уже предусмотрен этот регламент. Вас просят всегда перед камерами проверять покупку, и вы можете сразу с сотрудником пункта урегулировать эту проблему и вернуть товар. Если же вы товар забрали домой, то, пожалуйста, всегда делайте видео, фотоотчет, чтобы можно было его в подтверждение претензии предоставить продавцу через площадку", – подытожила гостья эфира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Подлинность товаров на маркетплейсах: в России разработали механизм проверкиМаркетплейсы будущего в России: какими они станут и чем привлекутДля операторов маркетплейсов ввели штрафы: какие и за что

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маркетплейс, интернет-магазин, торговля, мнения, совет эксперта