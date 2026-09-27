Рейтинг@Mail.ru
Депрессию начнут лечить током - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260927/depressiyu-nachnut-lechit-tokom-1159744573.html
Депрессию начнут лечить током
Депрессию начнут лечить током - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Депрессию начнут лечить током
Министерство здравоохранения России расширило список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T20:11
2026-09-27T20:11
новости
минздрав рф
здравоохранение в россии
депрессия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111825/65/1118256568_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3650ca974b36c22db8e37158f0cf233e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения России расширило список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых.Также в списке указаны акупунктура токами крайне высокой частоты, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмафарез, гипоксивоздействие и внутривеннное облучение крови.Кроме того, в новом стандарте из списка лекарств, используемых при лечении депрессии, исключили промазин и тиоридазин (производные фенотиазина), хлорпротиксен (производное тиоксантена), оланзапин и имипрамин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://radiosputnik-crimea.ru/20220918/kak-otlichit-depressiyu-ot-osenney-khandry-1124502285.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111825/65/1118256568_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_76191ee390b5109e426fef51a493a42c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, минздрав рф, здравоохранение в россии, депрессия
Депрессию начнут лечить током

Депрессию начнут лечить током – Минздрав расширил список методов

20:11 27.09.2026
 
© Depositphotos.com Shutter2uСилуэт человека за стеклянными блоками
Силуэт человека за стеклянными блоками - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© Depositphotos.com Shutter2u
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения России расширило список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых.
"Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации: электропунктура, <...> электронейростимуляция головного мозга, <...> ультрафильтрация крови", – цитирует новый стандарт РИА Новости.
Также в списке указаны акупунктура токами крайне высокой частоты, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмафарез, гипоксивоздействие и внутривеннное облучение крови.
Кроме того, в новом стандарте из списка лекарств, используемых при лечении депрессии, исключили промазин и тиоридазин (производные фенотиазина), хлорпротиксен (производное тиоксантена), оланзапин и имипрамин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Бархатный сезон - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября 2022, 19:37
Как отличить депрессию от осенней хандры
 
НовостиМинздрав РФЗдравоохранение в РоссииДепрессия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47Четыре человека погибли в крымских горах в этом году
20:2343 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
20:11Депрессию начнут лечить током
19:48Изменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателей
19:28В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая
19:06С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет
18:48Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именами
18:28Как поддерживают турбизнес в Севастополе
18:01Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине
17:48Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины
17:28Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта
17:08Крымский мост сейчас: выросла очередь при въезде на полуостров
16:52"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю
16:27Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ
16:07Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов
15:48Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют
15:14Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда
14:43Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:16Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей
13:48В России обновят стандарт работы детских садов
Лента новостейМолния