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Депрессию начнут лечить током
Депрессию начнут лечить током - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Депрессию начнут лечить током
Министерство здравоохранения России расширило список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T20:11
2026-09-27T20:11
2026-09-27T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения России расширило список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых.Также в списке указаны акупунктура токами крайне высокой частоты, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмафарез, гипоксивоздействие и внутривеннное облучение крови.Кроме того, в новом стандарте из списка лекарств, используемых при лечении депрессии, исключили промазин и тиоридазин (производные фенотиазина), хлорпротиксен (производное тиоксантена), оланзапин и имипрамин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, минздрав рф, здравоохранение в россии, депрессия
Депрессию начнут лечить током
Депрессию начнут лечить током – Минздрав расширил список методов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения России расширило список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых.
"Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации: электропунктура, <...> электронейростимуляция головного мозга, <...> ультрафильтрация крови", – цитирует новый стандарт РИА Новости.
Также в списке указаны акупунктура токами крайне высокой частоты, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмафарез, гипоксивоздействие и внутривеннное облучение крови.
Кроме того, в новом стандарте из списка лекарств, используемых при лечении депрессии, исключили промазин и тиоридазин (производные фенотиазина), хлорпротиксен (производное тиоксантена), оланзапин и имипрамин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.