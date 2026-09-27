https://crimea.ria.ru/20260927/depressiyu-nachnut-lechit-tokom-1159744573.html

Депрессию начнут лечить током

Депрессию начнут лечить током - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Депрессию начнут лечить током

Министерство здравоохранения России расширило список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых. РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T20:11

2026-09-27T20:11

2026-09-27T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения России расширило список немедикаментозных методов профилактики и лечения депрессии у взрослых.Также в списке указаны акупунктура токами крайне высокой частоты, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмафарез, гипоксивоздействие и внутривеннное облучение крови.Кроме того, в новом стандарте из списка лекарств, используемых при лечении депрессии, исключили промазин и тиоридазин (производные фенотиазина), хлорпротиксен (производное тиоксантена), оланзапин и имипрамин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://radiosputnik-crimea.ru/20220918/kak-otlichit-depressiyu-ot-osenney-khandry-1124502285.html

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