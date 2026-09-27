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43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 27.09.2026
43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
Дежурные силы российской ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Дежурные силы российской ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщили в Минобороны.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, новости крыма, черное море, курская область, белгородская область, орловская область, брянская область, ростовская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России

43 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за день

20:23 27.09.2026 (обновлено: 20:32 27.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Дежурные силы российской ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщили в Минобороны.
"В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – говорится в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря, перечислили в российском военном ведомстве.
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НовостиНовости КрымаЧерное мореКурская областьБелгородская областьОрловская областьБрянская областьРостовская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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