https://crimea.ria.ru/20260927/43-ukrainskikh-bespilotnika-likvidirovali-nad-regionami-rossii-1159751783.html

43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России

43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 27.09.2026

43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России

Дежурные силы российской ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T20:23

2026-09-27T20:23

2026-09-27T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Дежурные силы российской ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщили в Минобороны.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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