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43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 27.09.2026
43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
Дежурные силы российской ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T20:23
2026-09-27T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Дежурные силы российской ПВО в течение дня в воскресенье перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщили в Минобороны.Вражеские дроны ликвидировали над территориями Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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43 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
43 беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за день
20:23 27.09.2026 (обновлено: 20:32 27.09.2026)