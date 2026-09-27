Рейтинг@Mail.ru
Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260927/livadiyskiy-dvorets-tonkosti-stroitelstva-krymskoy-zhemchuzhiny-1159619126.html
Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины
Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины
27 сентября по новому (14 сентября по старому стилю) 1911 года освятили новую резиденцию русского императора в имении Ливадия – Ливадийский дворец. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T17:48
2026-09-27T17:48
ливадийский дворец
ливадия
большая ялта
крым
история
архитектура
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/04/1a/1119511541_125:0:1495:771_1920x0_80_0_0_979c85f5854cecff9473312a4636866c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 27 сентября по новому (14 сентября по старому стилю) 1911 года освятили новую резиденцию русского императора в имении Ливадия – Ливадийский дворец.Грандиозный дворец был возведен всего за 17 месяцев, что при существующих в то время технологиях и стройматериалах кажется практически невероятным!Имение Ливадия неподалеку от Ялты стало принадлежать императорской семье после завершения Крымской войны. Его купил император Александр II – дед последнего русского императора Николая II.Первый дворец строил архитектор Ипполлит Монигетти. Он за четыре года преобразил уже существующие здесь постройки в Большой императорский дворец. Тогда же создали и окружающий дворец парк.Император приезжал в Ливадию практически каждый год, и именно тогда Ливадию стали называть летней резиденцией русских императоров. Тогда же Южнобережье благодаря этим визитам начало развиваться грандиозными темпами: ведь приближенные хотели быть рядом со своим императором – в Петербурге или в Ялте.После смерти Александра II Ливадия стала принадлежать Александру III, который в 1894 году здесь и скончался во дворце постройки Монегетти.В 1909 году дворец сильно пострадал от наводнения с селями и стал непригодным для проживания. Император Николай II решил снести старый дворец и построить в Ливадии новое здание.Для проекта пригласили известнейшего ялтинского архитектора Николая Краснова, который ранее себя зарекомендовал строительством таких красивейших дворцов как Дюльбер, Чаир и Харакс. Он-то придумал и создал жемчужину Ялты, облицованный белым инкерманским камнем. Здание выделялось среди парковой зелени и выигрышно смотрелось как с суши, так и с моря.Николай Краснов был великолепным знатоком различных архитектурных стилей, он умел их сочетать и применять к ним современные конструктивные решения. По желанию императора здание было решено в праздничном и светлом стиле Итальянского возрождения.Одним из помощников Краснова стал Александр Ротач, талантливый сын портового грузчика. Саша родился больным и долго не ходил. Родители обратились к часто бывающему в Ялте Иоанну Крондштатскому, тот занес мальчика в алтарь и свершилось чудо: малыш встал на ноги. Впоследствии юноша уехал в Петербург, где спроектировал немало общественных пространств и внес неоценимый вклад в сохранение и восстановление архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Он руководил проектами реставрации ряда объектов, среди которых Исаакиевский собор и множество исторических мостов.Руководил стройкой Владимир Качалов, камергер Высочайшего Двора и управляющий царскими имениями в Крыму, он же строитель главных Массандровских винных подвалов.Торжественная закладка здания состоялась 23 апреля по старому стилю 1910 года в день тезоименитства императрицы Александры Федоровны.По некоторым данным, император Николай II потратил на дворец около 4 млн золотых рублей. В течение 17 месяцев над зданием круглосуточно трудились 2,5 тысячи рабочих, по ночам масштабная строительная площадка освещалась множеством факелов. Строительство не было гладким: Краснов и Качалов столкнулись с нехваткой рабочих из-за эпидемии холеры и невероятно суровой зимы 1910-1911 годов.Новый дворец состоял из 116 отдельных помещений, имел четыре двора и ряд пристроек. Новое Ливадийское имение очень понравилось императору. За его строительство Николай Краснов получил звание академика архитектуры, был пожалован в Архитекторы Высочайшего двора и награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.Дата освящения дворца стала праздником не только для императорской семьи, но всех, кто участвовал в строительстве: для рабочих устроили праздничный обед, им вручили подарки, памятные жетоны и денежные премии. А императорскую семью на входе встречал камергер Высочайшего Двора Владимир Качалов с хлебом и солью.Последний русский император был в Белом дворце всего четыре раза, последний– весной 1914 года до начала Первой мировой войны.После отречения от престола Николай Романов просил разрешения у главы Временного правительства Керенского жить в Ливадии в качестве частного лица, но тот ему это не позволил.21 декабря 1920 года Ленин подписал декрет, согласно которому "дворцы бывших царей и великих князей должны быть использованы под санатории и здравницы рабочих и крестьян". Впервые Ливадийский дворец открыл двери для простых посетителей в 1922 году, до того здесь красотой здания могли любоваться только особы, приближенные к императору. Несколько лет в здании работал музей быта царской семьи, а в 1925-м во дворце открылся первый санаторий для бесплатного лечения крестьян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При реэкспозиции Ливадийского дворца используют новые технологииПоедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмыКак изменится парк Ливадийского дворца после реновации
ливадия
большая ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/04/1a/1119511541_395:1:1416:767_1920x0_80_0_0_b5d52c93ae734a1291003d369d4f448c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ливадийский дворец, ливадия, большая ялта, крым, история, архитектура
Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины

115 лет назад завершилось строительство Ливадийского дворца

17:48 27.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛивадийский дворец
Ливадийский дворец - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 27 сентября по новому (14 сентября по старому стилю) 1911 года освятили новую резиденцию русского императора в имении Ливадия – Ливадийский дворец.
Грандиозный дворец был возведен всего за 17 месяцев, что при существующих в то время технологиях и стройматериалах кажется практически невероятным!
Имение Ливадия неподалеку от Ялты стало принадлежать императорской семье после завершения Крымской войны. Его купил император Александр II – дед последнего русского императора Николая II.
© Фото с сайта pastvu.com / Перейти в фотобанкБольшой Ливадийский дворец, выстроенный в конце ХIХ века, который с 1861 года был летней резиденцией императора Александра II и его семьи
Большой Ливадийский дворец, выстроенный в конце ХIХ века, который с 1861 года был летней резиденцией императора Александра II и его семьи
© Фото с сайта pastvu.com
Перейти в фотобанк
Большой Ливадийский дворец, выстроенный в конце ХIХ века, который с 1861 года был летней резиденцией императора Александра II и его семьи
Первый дворец строил архитектор Ипполлит Монигетти. Он за четыре года преобразил уже существующие здесь постройки в Большой императорский дворец. Тогда же создали и окружающий дворец парк.
Император приезжал в Ливадию практически каждый год, и именно тогда Ливадию стали называть летней резиденцией русских императоров. Тогда же Южнобережье благодаря этим визитам начало развиваться грандиозными темпами: ведь приближенные хотели быть рядом со своим императором – в Петербурге или в Ялте.
После смерти Александра II Ливадия стала принадлежать Александру III, который в 1894 году здесь и скончался во дворце постройки Монегетти.
В 1909 году дворец сильно пострадал от наводнения с селями и стал непригодным для проживания. Император Николай II решил снести старый дворец и построить в Ливадии новое здание.
Для проекта пригласили известнейшего ялтинского архитектора Николая Краснова, который ранее себя зарекомендовал строительством таких красивейших дворцов как Дюльбер, Чаир и Харакс. Он-то придумал и создал жемчужину Ялты, облицованный белым инкерманским камнем. Здание выделялось среди парковой зелени и выигрышно смотрелось как с суши, так и с моря.
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЛивадийский дворец - бывшая южная резиденция российских императоров
Ливадийский дворец - бывшая южная резиденция российских императоров - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Ливадийский дворец - бывшая южная резиденция российских императоров
Николай Краснов был великолепным знатоком различных архитектурных стилей, он умел их сочетать и применять к ним современные конструктивные решения. По желанию императора здание было решено в праздничном и светлом стиле Итальянского возрождения.
Краснов при проектировании двигался от внутреннего удобства здания к экстерьерам, то есть сначала были придуманы комнаты, а потом уже архитектор создавал фасад, что следует их сохранившихся в архивах чертежах. Одним из первых был придуман большой внутренний двор, как во внутренних двориках итальянских палаццо. Именно с него Краснов начинает планировку здания, на него "нанизывая" остальные помещения.
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЛивадийский дворец. Итальянский дворик.
Ливадийский дворец. Итальянский дворик. - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Ливадийский дворец. Итальянский дворик.
Одним из помощников Краснова стал Александр Ротач, талантливый сын портового грузчика. Саша родился больным и долго не ходил. Родители обратились к часто бывающему в Ялте Иоанну Крондштатскому, тот занес мальчика в алтарь и свершилось чудо: малыш встал на ноги. Впоследствии юноша уехал в Петербург, где спроектировал немало общественных пространств и внес неоценимый вклад в сохранение и восстановление архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Он руководил проектами реставрации ряда объектов, среди которых Исаакиевский собор и множество исторических мостов.
Руководил стройкой Владимир Качалов, камергер Высочайшего Двора и управляющий царскими имениями в Крыму, он же строитель главных Массандровских винных подвалов.
Торжественная закладка здания состоялась 23 апреля по старому стилю 1910 года в день тезоименитства императрицы Александры Федоровны.
По некоторым данным, император Николай II потратил на дворец около 4 млн золотых рублей. В течение 17 месяцев над зданием круглосуточно трудились 2,5 тысячи рабочих, по ночам масштабная строительная площадка освещалась множеством факелов. Строительство не было гладким: Краснов и Качалов столкнулись с нехваткой рабочих из-за эпидемии холеры и невероятно суровой зимы 1910-1911 годов.
При потрясающей красоте и гармоничности, в Ливадийском дворце все было по последнему слову техники: сигнализация, водопровод, лифты, канализация, дренажи под фундаментом, собственная электростанция, центральное водяное отопление, телефон. Также в строительстве применили железобетонные перекрытия, именно поэтому дворец устоял при ялтинском землетрясении 1927 года. А для того, чтобы инкерманский белый камень не темнел и не разрушался, его покрыли специальным химическим составом.
Новый дворец состоял из 116 отдельных помещений, имел четыре двора и ряд пристроек.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКабинет императора Николая Второго с его восковой фигурой в Ливадийском дворце.
Кабинет императора Николая Второго с его восковой фигурой в Ливадийском дворце.
1 из 6
Кабинет императора Николая Второго с его восковой фигурой в Ливадийском дворце.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОпочивальня их императорских величеств в Ливадийском дворце.
Опочивальня их императорских величеств в Ливадийском дворце.
2 из 6
Опочивальня их императорских величеств в Ливадийском дворце.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБудуар императрицы в Ливадийском дворце.
Будуар императрицы в Ливадийском дворце.
3 из 6
Будуар императрицы в Ливадийском дворце.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБелый зал Ливадийского дворца, где проходила Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года.
Белый зал Ливадийского дворца, где проходила Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года.
4 из 6
Белый зал Ливадийского дворца, где проходила Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВид на горы и парк Большого Ливадийского дворца через арку.
Ливадийский дворец
5 из 6
Вид на горы и парк Большого Ливадийского дворца через арку.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкКованная ажурная решетка на территории Большого Ливадийского дворца в Крыму.
Кованная ажурная решетка на территории Большого Ливадийского дворца в Крыму.
6 из 6
Кованная ажурная решетка на территории Большого Ливадийского дворца в Крыму.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
1 из 6
Кабинет императора Николая Второго с его восковой фигурой в Ливадийском дворце.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 6
Опочивальня их императорских величеств в Ливадийском дворце.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 6
Будуар императрицы в Ливадийском дворце.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 6
Белый зал Ливадийского дворца, где проходила Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 6
Вид на горы и парк Большого Ливадийского дворца через арку.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
6 из 6
Кованная ажурная решетка на территории Большого Ливадийского дворца в Крыму.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Новое Ливадийское имение очень понравилось императору. За его строительство Николай Краснов получил звание академика архитектуры, был пожалован в Архитекторы Высочайшего двора и награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.
Дата освящения дворца стала праздником не только для императорской семьи, но всех, кто участвовал в строительстве: для рабочих устроили праздничный обед, им вручили подарки, памятные жетоны и денежные премии. А императорскую семью на входе встречал камергер Высочайшего Двора Владимир Качалов с хлебом и солью.
Последний русский император был в Белом дворце всего четыре раза, последний– весной 1914 года до начала Первой мировой войны.
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкФрагмент фасада Ливадийского дворца в окрестностях Ялты в Крыму.
Фрагмент фасада Ливадийского дворца в окрестностях Ялты в Крыму. - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Фрагмент фасада Ливадийского дворца в окрестностях Ялты в Крыму.
После отречения от престола Николай Романов просил разрешения у главы Временного правительства Керенского жить в Ливадии в качестве частного лица, но тот ему это не позволил.
21 декабря 1920 года Ленин подписал декрет, согласно которому "дворцы бывших царей и великих князей должны быть использованы под санатории и здравницы рабочих и крестьян". Впервые Ливадийский дворец открыл двери для простых посетителей в 1922 году, до того здесь красотой здания могли любоваться только особы, приближенные к императору. Несколько лет в здании работал музей быта царской семьи, а в 1925-м во дворце открылся первый санаторий для бесплатного лечения крестьян.
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкПамятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в Крыму.
Памятник Александру III в Ливадии
1 из 4
Памятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в Крыму.
© РИА Новости . Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанк

Ливадийский парк

ЛИВАДИЯ ПАРК
2 из 4

Ливадийский парк

© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
© Фото с сайта Ливадийского дворца-музея / Перейти в фотобанкЛьвы в Ливадийском дворце
Львы в Ливадийском дворце
3 из 4
Львы в Ливадийском дворце
© Фото с сайта Ливадийского дворца-музея
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛивадийский парк
Турецкая беседка в Ливадийском парке
4 из 4
Ливадийский парк
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 4
Памятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в Крыму.
© РИА Новости . Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
2 из 4

Ливадийский парк

© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
3 из 4
Львы в Ливадийском дворце
© Фото с сайта Ливадийского дворца-музея
Перейти в фотобанк
4 из 4
Ливадийский парк
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
При реэкспозиции Ливадийского дворца используют новые технологии
Поедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмы
Как изменится парк Ливадийского дворца после реновации
 
Ливадийский дворецЛивадияБольшая ЯлтаКрымИсторияАрхитектура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины
17:28Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта
17:08Крымский мост сейчас: выросла очередь при въезде на полуостров
16:52"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю
16:27Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ
16:07Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов
15:48Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют
15:14Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда
14:43Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:16Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей
13:48В России обновят стандарт работы детских садов
13:13Первый детский сад России – инфографика
12:52В Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага
12:28В России стартовали учения ОДКБ
12:07Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме
11:32В магазине в Волгограде застрелили отца пятерых детей
11:17Екатерина II была первой: Крым – колыбель мирового экскурсионного туризма
10:43ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
10:10Воздвижение Креста Господня – смыслы и правила праздника
09:45Как десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз
Лента новостейМолния