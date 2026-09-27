https://crimea.ria.ru/20260927/livadiyskiy-dvorets-tonkosti-stroitelstva-krymskoy-zhemchuzhiny-1159619126.html

Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины

Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины

27 сентября по новому (14 сентября по старому стилю) 1911 года освятили новую резиденцию русского императора в имении Ливадия – Ливадийский дворец. РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T17:48

2026-09-27T17:48

2026-09-27T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 27 сентября по новому (14 сентября по старому стилю) 1911 года освятили новую резиденцию русского императора в имении Ливадия – Ливадийский дворец.Грандиозный дворец был возведен всего за 17 месяцев, что при существующих в то время технологиях и стройматериалах кажется практически невероятным!Имение Ливадия неподалеку от Ялты стало принадлежать императорской семье после завершения Крымской войны. Его купил император Александр II – дед последнего русского императора Николая II.Первый дворец строил архитектор Ипполлит Монигетти. Он за четыре года преобразил уже существующие здесь постройки в Большой императорский дворец. Тогда же создали и окружающий дворец парк.Император приезжал в Ливадию практически каждый год, и именно тогда Ливадию стали называть летней резиденцией русских императоров. Тогда же Южнобережье благодаря этим визитам начало развиваться грандиозными темпами: ведь приближенные хотели быть рядом со своим императором – в Петербурге или в Ялте.После смерти Александра II Ливадия стала принадлежать Александру III, который в 1894 году здесь и скончался во дворце постройки Монегетти.В 1909 году дворец сильно пострадал от наводнения с селями и стал непригодным для проживания. Император Николай II решил снести старый дворец и построить в Ливадии новое здание.Для проекта пригласили известнейшего ялтинского архитектора Николая Краснова, который ранее себя зарекомендовал строительством таких красивейших дворцов как Дюльбер, Чаир и Харакс. Он-то придумал и создал жемчужину Ялты, облицованный белым инкерманским камнем. Здание выделялось среди парковой зелени и выигрышно смотрелось как с суши, так и с моря.Николай Краснов был великолепным знатоком различных архитектурных стилей, он умел их сочетать и применять к ним современные конструктивные решения. По желанию императора здание было решено в праздничном и светлом стиле Итальянского возрождения.Одним из помощников Краснова стал Александр Ротач, талантливый сын портового грузчика. Саша родился больным и долго не ходил. Родители обратились к часто бывающему в Ялте Иоанну Крондштатскому, тот занес мальчика в алтарь и свершилось чудо: малыш встал на ноги. Впоследствии юноша уехал в Петербург, где спроектировал немало общественных пространств и внес неоценимый вклад в сохранение и восстановление архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Он руководил проектами реставрации ряда объектов, среди которых Исаакиевский собор и множество исторических мостов.Руководил стройкой Владимир Качалов, камергер Высочайшего Двора и управляющий царскими имениями в Крыму, он же строитель главных Массандровских винных подвалов.Торжественная закладка здания состоялась 23 апреля по старому стилю 1910 года в день тезоименитства императрицы Александры Федоровны.По некоторым данным, император Николай II потратил на дворец около 4 млн золотых рублей. В течение 17 месяцев над зданием круглосуточно трудились 2,5 тысячи рабочих, по ночам масштабная строительная площадка освещалась множеством факелов. Строительство не было гладким: Краснов и Качалов столкнулись с нехваткой рабочих из-за эпидемии холеры и невероятно суровой зимы 1910-1911 годов.Новый дворец состоял из 116 отдельных помещений, имел четыре двора и ряд пристроек. Новое Ливадийское имение очень понравилось императору. За его строительство Николай Краснов получил звание академика архитектуры, был пожалован в Архитекторы Высочайшего двора и награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.Дата освящения дворца стала праздником не только для императорской семьи, но всех, кто участвовал в строительстве: для рабочих устроили праздничный обед, им вручили подарки, памятные жетоны и денежные премии. А императорскую семью на входе встречал камергер Высочайшего Двора Владимир Качалов с хлебом и солью.Последний русский император был в Белом дворце всего четыре раза, последний– весной 1914 года до начала Первой мировой войны.После отречения от престола Николай Романов просил разрешения у главы Временного правительства Керенского жить в Ливадии в качестве частного лица, но тот ему это не позволил.21 декабря 1920 года Ленин подписал декрет, согласно которому "дворцы бывших царей и великих князей должны быть использованы под санатории и здравницы рабочих и крестьян". Впервые Ливадийский дворец открыл двери для простых посетителей в 1922 году, до того здесь красотой здания могли любоваться только особы, приближенные к императору. Несколько лет в здании работал музей быта царской семьи, а в 1925-м во дворце открылся первый санаторий для бесплатного лечения крестьян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При реэкспозиции Ливадийского дворца используют новые технологииПоедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмыКак изменится парк Ливадийского дворца после реновации

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

ливадийский дворец, ливадия, большая ялта, крым, история, архитектура