Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины
115 лет назад завершилось строительство Ливадийского дворца
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛивадийский дворец
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 27 сентября по новому (14 сентября по старому стилю) 1911 года освятили новую резиденцию русского императора в имении Ливадия – Ливадийский дворец.
Грандиозный дворец был возведен всего за 17 месяцев, что при существующих в то время технологиях и стройматериалах кажется практически невероятным!
Имение Ливадия неподалеку от Ялты стало принадлежать императорской семье после завершения Крымской войны. Его купил император Александр II – дед последнего русского императора Николая II.
© Фото с сайта pastvu.com / Перейти в фотобанкБольшой Ливадийский дворец, выстроенный в конце ХIХ века, который с 1861 года был летней резиденцией императора Александра II и его семьи
© Фото с сайта pastvu.com
Большой Ливадийский дворец, выстроенный в конце ХIХ века, который с 1861 года был летней резиденцией императора Александра II и его семьи
Первый дворец строил архитектор Ипполлит Монигетти. Он за четыре года преобразил уже существующие здесь постройки в Большой императорский дворец. Тогда же создали и окружающий дворец парк.
Император приезжал в Ливадию практически каждый год, и именно тогда Ливадию стали называть летней резиденцией русских императоров. Тогда же Южнобережье благодаря этим визитам начало развиваться грандиозными темпами: ведь приближенные хотели быть рядом со своим императором – в Петербурге или в Ялте.
После смерти Александра II Ливадия стала принадлежать Александру III, который в 1894 году здесь и скончался во дворце постройки Монегетти.
В 1909 году дворец сильно пострадал от наводнения с селями и стал непригодным для проживания. Император Николай II решил снести старый дворец и построить в Ливадии новое здание.
Для проекта пригласили известнейшего ялтинского архитектора Николая Краснова, который ранее себя зарекомендовал строительством таких красивейших дворцов как Дюльбер, Чаир и Харакс. Он-то придумал и создал жемчужину Ялты, облицованный белым инкерманским камнем. Здание выделялось среди парковой зелени и выигрышно смотрелось как с суши, так и с моря.
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЛивадийский дворец - бывшая южная резиденция российских императоров
Ливадийский дворец - бывшая южная резиденция российских императоров
Николай Краснов был великолепным знатоком различных архитектурных стилей, он умел их сочетать и применять к ним современные конструктивные решения. По желанию императора здание было решено в праздничном и светлом стиле Итальянского возрождения.
Краснов при проектировании двигался от внутреннего удобства здания к экстерьерам, то есть сначала были придуманы комнаты, а потом уже архитектор создавал фасад, что следует их сохранившихся в архивах чертежах. Одним из первых был придуман большой внутренний двор, как во внутренних двориках итальянских палаццо. Именно с него Краснов начинает планировку здания, на него "нанизывая" остальные помещения.
Ливадийский дворец. Итальянский дворик.
Одним из помощников Краснова стал Александр Ротач, талантливый сын портового грузчика. Саша родился больным и долго не ходил. Родители обратились к часто бывающему в Ялте Иоанну Крондштатскому, тот занес мальчика в алтарь и свершилось чудо: малыш встал на ноги. Впоследствии юноша уехал в Петербург, где спроектировал немало общественных пространств и внес неоценимый вклад в сохранение и восстановление архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Он руководил проектами реставрации ряда объектов, среди которых Исаакиевский собор и множество исторических мостов.
Руководил стройкой Владимир Качалов, камергер Высочайшего Двора и управляющий царскими имениями в Крыму, он же строитель главных Массандровских винных подвалов.
Торжественная закладка здания состоялась 23 апреля по старому стилю 1910 года в день тезоименитства императрицы Александры Федоровны.
По некоторым данным, император Николай II потратил на дворец около 4 млн золотых рублей. В течение 17 месяцев над зданием круглосуточно трудились 2,5 тысячи рабочих, по ночам масштабная строительная площадка освещалась множеством факелов. Строительство не было гладким: Краснов и Качалов столкнулись с нехваткой рабочих из-за эпидемии холеры и невероятно суровой зимы 1910-1911 годов.
При потрясающей красоте и гармоничности, в Ливадийском дворце все было по последнему слову техники: сигнализация, водопровод, лифты, канализация, дренажи под фундаментом, собственная электростанция, центральное водяное отопление, телефон. Также в строительстве применили железобетонные перекрытия, именно поэтому дворец устоял при ялтинском землетрясении 1927 года. А для того, чтобы инкерманский белый камень не темнел и не разрушался, его покрыли специальным химическим составом.
Новый дворец состоял из 116 отдельных помещений, имел четыре двора и ряд пристроек.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКабинет императора Николая Второго с его восковой фигурой в Ливадийском дворце.
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Кабинет императора Николая Второго с его восковой фигурой в Ливадийском дворце.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОпочивальня их императорских величеств в Ливадийском дворце.
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Опочивальня их императорских величеств в Ливадийском дворце.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБелый зал Ливадийского дворца, где проходила Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года.
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Белый зал Ливадийского дворца, где проходила Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкВид на горы и парк Большого Ливадийского дворца через арку.
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Вид на горы и парк Большого Ливадийского дворца через арку.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкКованная ажурная решетка на территории Большого Ливадийского дворца в Крыму.
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Кованная ажурная решетка на территории Большого Ливадийского дворца в Крыму.
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Кабинет императора Николая Второго с его восковой фигурой в Ливадийском дворце.
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Опочивальня их императорских величеств в Ливадийском дворце.
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Белый зал Ливадийского дворца, где проходила Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года.
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Вид на горы и парк Большого Ливадийского дворца через арку.
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Кованная ажурная решетка на территории Большого Ливадийского дворца в Крыму.
Новое Ливадийское имение очень понравилось императору. За его строительство Николай Краснов получил звание академика архитектуры, был пожалован в Архитекторы Высочайшего двора и награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.
Дата освящения дворца стала праздником не только для императорской семьи, но всех, кто участвовал в строительстве: для рабочих устроили праздничный обед, им вручили подарки, памятные жетоны и денежные премии. А императорскую семью на входе встречал камергер Высочайшего Двора Владимир Качалов с хлебом и солью.
Последний русский император был в Белом дворце всего четыре раза, последний– весной 1914 года до начала Первой мировой войны.
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкФрагмент фасада Ливадийского дворца в окрестностях Ялты в Крыму.
Фрагмент фасада Ливадийского дворца в окрестностях Ялты в Крыму.
После отречения от престола Николай Романов просил разрешения у главы Временного правительства Керенского жить в Ливадии в качестве частного лица, но тот ему это не позволил.
21 декабря 1920 года Ленин подписал декрет, согласно которому "дворцы бывших царей и великих князей должны быть использованы под санатории и здравницы рабочих и крестьян". Впервые Ливадийский дворец открыл двери для простых посетителей в 1922 году, до того здесь красотой здания могли любоваться только особы, приближенные к императору. Несколько лет в здании работал музей быта царской семьи, а в 1925-м во дворце открылся первый санаторий для бесплатного лечения крестьян.
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкПамятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в Крыму.
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Памятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в Крыму.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛивадийский парк
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Ливадийский парк
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Памятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в Крыму.
4 из 4
Ливадийский парк
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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