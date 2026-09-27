https://crimea.ria.ru/20260927/v-rossii-obnovyat-standart-raboty-detskikh-sadov-1159744242.html
В России обновят стандарт работы детских садов
В России обновят стандарт работы детских садов - РИА Новости Крым, 27.09.2026
В России обновят стандарт работы детских садов
Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T13:48
2026-09-27T13:48
2026-09-27T13:48
детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.Кравцов подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе."Знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в саду", – добавил собеседник агентства.По словам Кравцова, именно этот акцент ляжет ляжет в основу грядущих изменений во ФГОС дошкольного образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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детский сад, дети, минпросвещения рф, новости, сергей кравцов
В России обновят стандарт работы детских садов
Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы готовим обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Это главное условие защиты будущего наших детей", – сказал министр.
Кравцов подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе.
"Знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в саду", – добавил собеседник агентства.
По словам Кравцова, именно этот акцент ляжет ляжет в основу грядущих изменений во ФГОС дошкольного образования.
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