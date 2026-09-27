https://crimea.ria.ru/20260927/v-rossii-obnovyat-standart-raboty-detskikh-sadov-1159744242.html

В России обновят стандарт работы детских садов

В России обновят стандарт работы детских садов - РИА Новости Крым, 27.09.2026

В России обновят стандарт работы детских садов

Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T13:48

2026-09-27T13:48

2026-09-27T13:48

детский сад

дети

минпросвещения рф

новости

сергей кравцов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.Кравцов подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе."Знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в саду", – добавил собеседник агентства.По словам Кравцова, именно этот акцент ляжет ляжет в основу грядущих изменений во ФГОС дошкольного образования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260927/pervyy-detskiy-sad-rossii--infografika-1159733901.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский сад, дети, минпросвещения рф, новости, сергей кравцов