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Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей
Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей
В чем опасность, РИА Новости Крым рассказала и.о. директора "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского" Екатерина Скуратовская. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T14:16
2026-09-27T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Появление чужеродных видов – вселенцев, в экосистемах Черного и Азовского морей, а также в других регионах Мирового океана – одна из актуальных проблем. В чем опасность, РИА Новости Крым рассказала и.о. директора "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского" Екатерина Скуратовская.Вторая причина инвазий или вселения чужеродных видов – это деятельность человека, отметила гостья студии."С балластными водами очень часто поступают личинки различных гидробионтов. Они заселяют разные чужеродные ареалы, которые оказываются пригодными для их жизни. Не все, конечно, чужеродные виды приживаются, но есть очень успешные вселенцы, чья численность резко возрастает и может нанести колоссальный ущерб местным экосистемам", – рассказала собеседница.Таким образом в Черное море вселились рапаны – хищники, брюхоногие моллюски, которые подорвали численность устриц, мидий и промысловых видов рыб, так как являются жесткими хищниками, привела пример Екатерина Скуратовская. Также было вселение гребневика мнемиопсиса, который также повлиял на численность промысловых гидробионтов. И в настоящее время наблюдается активное вселение новых видов, дополнила она."Одним из ярких примеров в настоящее время является вселение с Дальнего Востока корейского окуня. Это, с одной стороны, промысловый объект аквакультуры, мясо которого обладает высоким качеством, но наши ученые замечают очень высокий рост его численности, и это может в ближайшем будущем привести к серьезным последствиям для аборигенных видов. Он может не только вытеснить определенные виды и занять их экологическую нишу, но и за счет своего хищнического образа жизни, подорвать численность других видов", – обратила внимание специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Из-за неграмотной расчистки рек гибнут целые экосистемы - экологКиты и белые медведи: Арктика славится разнообразием уникальных животныхУченые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и Анапы
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4.7
96
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Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей

Чужеродные виды могут нанести ущерб экосистемам в Азово-Черноморском бассейне – ученые

14:16 27.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкПодводный мир
Подводный мир - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Появление чужеродных видов – вселенцев, в экосистемах Черного и Азовского морей, а также в других регионах Мирового океана – одна из актуальных проблем. В чем опасность, РИА Новости Крым рассказала и.о. директора "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского" Екатерина Скуратовская.
"Причина – это глобальные климатические изменения, потепление, когда чужеродные виды за счет изменения климатических условий, температурного режима в других водоемах мигрируют на дальние расстояния", – пояснила спикер.
Вторая причина инвазий или вселения чужеродных видов – это деятельность человека, отметила гостья студии.
"С балластными водами очень часто поступают личинки различных гидробионтов. Они заселяют разные чужеродные ареалы, которые оказываются пригодными для их жизни. Не все, конечно, чужеродные виды приживаются, но есть очень успешные вселенцы, чья численность резко возрастает и может нанести колоссальный ущерб местным экосистемам", – рассказала собеседница.
Таким образом в Черное море вселились рапаны – хищники, брюхоногие моллюски, которые подорвали численность устриц, мидий и промысловых видов рыб, так как являются жесткими хищниками, привела пример Екатерина Скуратовская. Также было вселение гребневика мнемиопсиса, который также повлиял на численность промысловых гидробионтов. И в настоящее время наблюдается активное вселение новых видов, дополнила она.
"Одним из ярких примеров в настоящее время является вселение с Дальнего Востока корейского окуня. Это, с одной стороны, промысловый объект аквакультуры, мясо которого обладает высоким качеством, но наши ученые замечают очень высокий рост его численности, и это может в ближайшем будущем привести к серьезным последствиям для аборигенных видов. Он может не только вытеснить определенные виды и занять их экологическую нишу, но и за счет своего хищнического образа жизни, подорвать численность других видов", – обратила внимание специалист.
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