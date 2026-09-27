https://crimea.ria.ru/20260927/pervyy-detskiy-sad-rossii--infografika-1159733901.html

Первый детский сад России – инфографика

Первый детский сад России – инфографика - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Первый детский сад России – инфографика

Сегодня в России отмечается День воспитателя. В нашей стране в детские сады, включая частные, ходят 99 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет. С чего все... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T13:13

2026-09-27T13:13

2026-09-27T13:13

инфографика

праздники и памятные даты

детский сад

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Сегодня в России отмечается День воспитателя. В нашей стране в детские сады, включая частные, ходят 99 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет. С чего все начиналось?Первый детский сад открылся в 1863 году в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Открыла его жена известного профессора и педагога Карла Люгебиля Софья. Сам термин "детский сад" – это буквальный перевод немецкого слова "Kindergarten". А первые курсы для подготовки воспитательниц в детсадах заработали в городе на Неве в 1871 году.Чему детей учили тогда? Программы обучения не было – большая часть занятий проводилась на природе. Дети играли в спортивные игры. Особое внимание уделялось нравственному воспитанию – девочки и мальчики пели церковные песни, учили молитвы. На целый день детей не оставляли – максимум на полдня.О развитии детских садов в России – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, детский сад, дети, инфографика