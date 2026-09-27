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Первый детский сад России – инфографика - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260927/pervyy-detskiy-sad-rossii--infografika-1159733901.html
Первый детский сад России – инфографика
Первый детский сад России – инфографика - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Первый детский сад России – инфографика
Сегодня в России отмечается День воспитателя. В нашей стране в детские сады, включая частные, ходят 99 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет. С чего все... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T13:13
2026-09-27T13:13
инфографика
праздники и памятные даты
детский сад
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Сегодня в России отмечается День воспитателя. В нашей стране в детские сады, включая частные, ходят 99 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет. С чего все начиналось?Первый детский сад открылся в 1863 году в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Открыла его жена известного профессора и педагога Карла Люгебиля Софья. Сам термин "детский сад" – это буквальный перевод немецкого слова "Kindergarten". А первые курсы для подготовки воспитательниц в детсадах заработали в городе на Неве в 1871 году.Чему детей учили тогда? Программы обучения не было – большая часть занятий проводилась на природе. Дети играли в спортивные игры. Особое внимание уделялось нравственному воспитанию – девочки и мальчики пели церковные песни, учили молитвы. На целый день детей не оставляли – максимум на полдня.О развитии детских садов в России – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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праздники и памятные даты, детский сад, дети, инфографика
Первый детский сад России – инфографика

Первый детский сад России – инфографика РИА Новости Крым

13:13 27.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Сегодня в России отмечается День воспитателя. В нашей стране в детские сады, включая частные, ходят 99 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет. С чего все начиналось?
Первый детский сад открылся в 1863 году в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Открыла его жена известного профессора и педагога Карла Люгебиля Софья. Сам термин "детский сад" – это буквальный перевод немецкого слова "Kindergarten". А первые курсы для подготовки воспитательниц в детсадах заработали в городе на Неве в 1871 году.
Чему детей учили тогда? Программы обучения не было – большая часть занятий проводилась на природе. Дети играли в спортивные игры. Особое внимание уделялось нравственному воспитанию – девочки и мальчики пели церковные песни, учили молитвы. На целый день детей не оставляли – максимум на полдня.
О развитии детских садов в России – инфографика РИА Новости Крым.
Первый детский сад России – инфографикаПервый детский сад России – инфографика
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыДетский саддети
 
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