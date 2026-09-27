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Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине
Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине
Вооруженные силы России в воскресенье днем продолжили бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T18:01
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новости сво
киев
одесса
одесская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в воскресенье днем продолжили бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ.Как сообщают в Минобороны РФ, российская армия нанесла ряд ударов, в результате которых поражены объекты, использовавшиеся ВСУ в Киеве, Одессе и области.Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены в Киеве: центр обработки данных компании "Омега Телеком", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения большого объема баз данных; центр обработки данных компании "Киевстар", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ.В Одессе под удар российской армии попал логистический центр "Новая почта", осуществлявший хранение военных грузов.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, киев, одесса, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине

В Киеве нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине

18:01 27.09.2026 (обновлено: 18:07 27.09.2026)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в воскресенье днем продолжили бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ.
Как сообщают в Минобороны РФ, российская армия нанесла ряд ударов, в результате которых поражены объекты, использовавшиеся ВСУ в Киеве, Одессе и области.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по коммуникационным и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – сообщили в военном ведомстве РФ.
Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены в Киеве: центр обработки данных компании "Омега Телеком", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения большого объема баз данных; центр обработки данных компании "Киевстар", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ.
В Одессе под удар российской армии попал логистический центр "Новая почта", осуществлявший хранение военных грузов.
Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.
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Новости СВОКиевОдессаОдесская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУдары по Украине
 
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