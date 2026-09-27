https://crimea.ria.ru/20260927/nanesen-udar-po-tsentram-obrabotki-dannykh-dvukh-krupneyshikh-provayderov-na-ukraine-1159749679.html

Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине

Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине

Вооруженные силы России в воскресенье днем продолжили бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ. РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T18:01

2026-09-27T18:01

2026-09-27T18:07

новости сво

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вооруженные силы россии

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в воскресенье днем продолжили бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ.Как сообщают в Минобороны РФ, российская армия нанесла ряд ударов, в результате которых поражены объекты, использовавшиеся ВСУ в Киеве, Одессе и области.Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены в Киеве: центр обработки данных компании "Омега Телеком", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения большого объема баз данных; центр обработки данных компании "Киевстар", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ.В Одессе под удар российской армии попал логистический центр "Новая почта", осуществлявший хранение военных грузов.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260927/nanesen-udar-po-shtabu-voenno-morskoy-bazy-vostok-vms-ukrainy-1159734938.html

киев

одесса

одесская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, киев, одесса, одесская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине