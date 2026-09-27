https://crimea.ria.ru/20260927/v-krymu-soberut-vinograda-na-15-bolshe-proshlogodnego-urozhaya-1159739316.html

В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая

В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая - РИА Новости Крым, 27.09.2026

В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая

Качество винограда в Крыму урожая 2026 года будет различным в зависимости от зоны произрастания на полуострове. Наибольший урожай ожидается в терруарах,... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T19:28

2026-09-27T19:28

2026-09-27T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Качество винограда в Крыму урожая 2026 года будет различным в зависимости от зоны произрастания на полуострове. Наибольший урожай ожидается в терруарах, расположенных в долинах рек Альма и Кача, рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк."Качество винограда по терруарам будет отличаться, потому что весной были участки, в основном балки с высаженным виноградом, где было прохладней. Основные терруары, начиная от Коктебельской зоны – к Солнечной долине, Судак и далее весь южный берег Крыма, где есть также разделение по зонам. Там традиционно производят сладкие и крепленые вина. Зона севернее Севастополя – Угловое, долины рек Кача и Альма – скорее всего, в этом году дадут максимальную урожайность (количества винограда на гектар – ред.), исходя из климата и количества осадков, которые там выпали", – цитирует министра РИА Новости.Сейчас в активное плодоношение вступают северные виноградники в Крыму, в Сакском районе, где при степном сухом климате сформировался хороший урожай качественного винограда, также рассказал глава республиканского минсельхоза.В Крыму в самом разгаре полномасштабная уборка урожая винограда – уже убрано более 23 тысяч тонн ягод, сообщили ранее в минсельхозе РК. Производственный сбор винограда стартовал в первой половине сентября. Этот период считается важнейшим этапом в создании будущих вин, который во многом определяет качество и характер напитка.10 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольские виноградари начали сбор технического винограда и планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделияКак в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культурВ каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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