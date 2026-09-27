Рейтинг@Mail.ru
В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260927/v-krymu-soberut-vinograda-na-15-bolshe-proshlogodnego-urozhaya-1159739316.html
В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая
В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая - РИА Новости Крым, 27.09.2026
В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая
Качество винограда в Крыму урожая 2026 года будет различным в зависимости от зоны произрастания на полуострове. Наибольший урожай ожидается в терруарах,... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T19:28
2026-09-27T19:28
новости крыма
крым
виноградники крыма
виноделие в крыму
минсельхоз крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/08/19/1139856110_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ef58fafb8769e323d2a91b639f804b1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Качество винограда в Крыму урожая 2026 года будет различным в зависимости от зоны произрастания на полуострове. Наибольший урожай ожидается в терруарах, расположенных в долинах рек Альма и Кача, рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк."Качество винограда по терруарам будет отличаться, потому что весной были участки, в основном балки с высаженным виноградом, где было прохладней. Основные терруары, начиная от Коктебельской зоны – к Солнечной долине, Судак и далее весь южный берег Крыма, где есть также разделение по зонам. Там традиционно производят сладкие и крепленые вина. Зона севернее Севастополя – Угловое, долины рек Кача и Альма – скорее всего, в этом году дадут максимальную урожайность (количества винограда на гектар – ред.), исходя из климата и количества осадков, которые там выпали", – цитирует министра РИА Новости.Сейчас в активное плодоношение вступают северные виноградники в Крыму, в Сакском районе, где при степном сухом климате сформировался хороший урожай качественного винограда, также рассказал глава республиканского минсельхоза.В Крыму в самом разгаре полномасштабная уборка урожая винограда – уже убрано более 23 тысяч тонн ягод, сообщили ранее в минсельхозе РК. Производственный сбор винограда стартовал в первой половине сентября. Этот период считается важнейшим этапом в создании будущих вин, который во многом определяет качество и характер напитка.10 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольские виноградари начали сбор технического винограда и планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделияКак в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культурВ каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/08/19/1139856110_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5874ad9406dd10e78eaf960b4219ef68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, виноградники крыма, виноделие в крыму, минсельхоз крыма
В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая

В Крыму самый большой урожай винограда соберут в долинах рек Альма и Кача

19:28 27.09.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВиноград
Виноград
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Качество винограда в Крыму урожая 2026 года будет различным в зависимости от зоны произрастания на полуострове. Наибольший урожай ожидается в терруарах, расположенных в долинах рек Альма и Кача, рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Качество винограда по терруарам будет отличаться, потому что весной были участки, в основном балки с высаженным виноградом, где было прохладней. Основные терруары, начиная от Коктебельской зоны – к Солнечной долине, Судак и далее весь южный берег Крыма, где есть также разделение по зонам. Там традиционно производят сладкие и крепленые вина. Зона севернее Севастополя – Угловое, долины рек Кача и Альма – скорее всего, в этом году дадут максимальную урожайность (количества винограда на гектар – ред.), исходя из климата и количества осадков, которые там выпали", – цитирует министра РИА Новости.
Кратюк назвал удачным для виноградарства и виноделия в Крыму климатические условия текущего года. Он сказал, что урожай этого года будет больше прошлогоднего на 15%.
Сейчас в активное плодоношение вступают северные виноградники в Крыму, в Сакском районе, где при степном сухом климате сформировался хороший урожай качественного винограда, также рассказал глава республиканского минсельхоза.
В Крыму в самом разгаре полномасштабная уборка урожая винограда – уже убрано более 23 тысяч тонн ягод, сообщили ранее в минсельхозе РК. Производственный сбор винограда стартовал в первой половине сентября. Этот период считается важнейшим этапом в создании будущих вин, который во многом определяет качество и характер напитка.
10 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что севастопольские виноградари начали сбор технического винограда и планируют собрать в этом году 27 тонн винной ягоды.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сербия заинтересована в партнерстве с Севастополем в отрасли виноделия
Как в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культур
В каких мерах поддержки нуждаются виноделы из Крыма – мнение
 
Новости КрымаКрымВиноградники КрымаВиноделие в КрымуМинсельхоз Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47Четыре человека погибли в крымских горах в этом году
20:2343 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
20:11Депрессию начнут лечить током
19:48Изменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателей
19:28В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая
19:06С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет
18:48Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именами
18:28Как поддерживают турбизнес в Севастополе
18:01Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине
17:48Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины
17:28Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта
17:08Крымский мост сейчас: выросла очередь при въезде на полуостров
16:52"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю
16:27Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ
16:07Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов
15:48Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют
15:14Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда
14:43Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:16Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей
13:48В России обновят стандарт работы детских садов
Лента новостейМолния