https://crimea.ria.ru/20260927/novosti-svo-chto-proizoshlo-v-zone-boev-za-sutki-1159741892.html

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

ВСУ за сутки лишились более 1,5 тысяч боевиков на всех направлениях в зоне проведения спецоперации, армия РФ продолжает наступать, прорывать оборону противника... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T14:43

2026-09-27T14:43

2026-09-27T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки лишились более 1,5 тысяч боевиков на всех направлениях в зоне проведения спецоперации, армия РФ продолжает наступать, прорывать оборону противника и окружать его подразделения. Это следует из сводки Минобороны РФ.По информации российского военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово и Грачовка. Формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Варваровка и Рубленое Харьковской области."Предотвращены две попытки противника выйти из окружения в районе населенного пункта Нефедовка Харьковской области. За сутки потери ВСУ в кольце окружения составили до 60 военнослужащих", – сообщили в Минобороны.ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской областиВсего же в зоне ответственности группировки войск "Север" противник за минувшее сутки потерял свыше 300 военнослужащих.В частности, враг был разбит при расширении ВС РФ внешней зоны контроля и боях за населенный пункт Приколотное в Харьковской области. В этом районе СВО нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купино, Федоровка, Жовтневое и Малый Бурлук Харьковской области.А в Сумской области за прошедшие сутки поражены формирования четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Суходол, Сумы, Хотень, Кияница и Великая Рыбица, добавили в МО РФ.Тем временем подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение четырем механизированным и штурмовой бригадам ВСУ, а также бригадам теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченково, Первомайское, Малеевка в Харьковской области и в ДНР (Донецкое, Лозовое, Рубцы, Карповка и Райгородок)."Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих", – сообщили в Минобороны России.Подразделения "Южной" группировки войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции и поразили формирования пяти механизированных бригад ВСУ и двух аэромобильных, а также разбили бригаду морской пехоты под Дружковкой, Славянском, Николаевкой, Краматорском, Клиновым, Красный Молочаром и Никоноровкой в Донецкой Народной Республике.По данным военного ведомства РФ, противник потерял свыше 230 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки войск России."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской бригад, штурмовой бригады сил беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Белозерское, Малотарановка, Андреевка, Марьевка, Веровка, Первомайское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Чугуево Днепропетровской области", – рассказали в МО РФ.В Доброполье в ДНР штурмовые группы 51-й общевойсковой армии "Центра" в течение минувших суток вели наступление в северо-западном направлении и совместно с подразделениями группировки морской пехоты продолжили уничтожать окруженные формирования ВСУ в западных и восточных районах города, подчеркнули в Минобороны."Освобождено 94 здания, уничтожено более 30 боевиков. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих", – уточнили в ведомстве.Одновременно российские бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и за сутки сократили численность ВСУ почти на 290 боевиков.В ходе боев уничтожена живая сила и техника механизированной бригады и трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также двух штурмовых полков и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Орлы, Ивановка Днепропетровской области, Тарасовка, Егоровка и Барвиновка в Запорожской области."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Новояковлевка, Кирово, Камышеваха, Орехов и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих", – добавили МО РФ.На всех направлениях, по данным ведомства, российские подразделения за сутки уничтожили танк Т-72, бронетранспортер М113, более десятка арторудий, с десяток боевых бронированных машин и столько же станций радиоэлектронной борьбы, а также около 100 автомобилей.Всего оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, разбиты цеха производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.* Террористическая организация, запрещена в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу