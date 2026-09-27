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Как поддерживают турбизнес в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Как поддерживают турбизнес в Севастополе
Как поддерживают турбизнес в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Как поддерживают турбизнес в Севастополе
Туризм для Севастополя – важная часть экономики, и сейчас эта отрасль работает в непростых условиях. О мерах поддержки туротрасли в городе-герое рассказал... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T18:28
2026-09-27T18:28
севастополь
новости севастополя
туризм
михаил развожаев
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Туризм для Севастополя – важная часть экономики, и сейчас эта отрасль работает в непростых условиях. О мерах поддержки туротрасли в городе-герое рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.По решению правительства России на поддержку турбизнеса и общепита выделено 590 миллионов рублей, напомнил губернатор – выплачиваются по три МРОТ на каждого сотрудника, что помогает сохранить коллективы в сложный период.Также в городе-герое проходит акция #МЫВМЕСТЕ: участники – отели, кафе и места отдыха – дают скидки до 50%. Акция выгодна всем, отметил Развожаев: севастопольцы и гости отдыхают дешевле, бизнес получает клиентов. Многие предлагают продлить акцию, отметил губернатор.До 3 октября идет прием заявок на гранты по нацпроекту "Туризм и гостеприимство": будет компенсировано до 70% затрат, размер гранта – от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Все можно оформить онлайн, напомнил Развожаев.Более 40 севастопольских виноделов участвуют в проекте "Терруар Севастополь". Ставка на винный туризм – одно из приоритетных направлений в регионе, отметил губернатор.В Севастополе аттестованы более 200 специалистов, свыше 400 гидов получили право проводить экскурсии в городе-герое, также сообщил глава региона.И рассказал о планах создать реестр креативных предпринимателей для точечной поддержки, чтобы новые проекты быстрее запускались и работали на жителей города и люди чувствовали результат: новые места для отдыха, рабочие места и оживленная городская среда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, туризм, михаил развожаев, городская среда
Как поддерживают турбизнес в Севастополе

В Севастополе поддерживают турбизнес и сохраняют рабочие места в отрасли

18:28 27.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Туризм для Севастополя – важная часть экономики, и сейчас эта отрасль работает в непростых условиях. О мерах поддержки туротрасли в городе-герое рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
По решению правительства России на поддержку турбизнеса и общепита выделено 590 миллионов рублей, напомнил губернатор – выплачиваются по три МРОТ на каждого сотрудника, что помогает сохранить коллективы в сложный период.
Также в городе-герое проходит акция #МЫВМЕСТЕ: участники – отели, кафе и места отдыха – дают скидки до 50%. Акция выгодна всем, отметил Развожаев: севастопольцы и гости отдыхают дешевле, бизнес получает клиентов. Многие предлагают продлить акцию, отметил губернатор.
До 3 октября идет прием заявок на гранты по нацпроекту "Туризм и гостеприимство": будет компенсировано до 70% затрат, размер гранта – от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Все можно оформить онлайн, напомнил Развожаев.
Более 40 севастопольских виноделов участвуют в проекте "Терруар Севастополь". Ставка на винный туризм – одно из приоритетных направлений в регионе, отметил губернатор.
В Севастополе аттестованы более 200 специалистов, свыше 400 гидов получили право проводить экскурсии в городе-герое, также сообщил глава региона.
И рассказал о планах создать реестр креативных предпринимателей для точечной поддержки, чтобы новые проекты быстрее запускались и работали на жителей города и люди чувствовали результат: новые места для отдыха, рабочие места и оживленная городская среда.

"Спасибо всем, кто работает в туриндустрии и поддерживает город. С праздником!" – поблагодарил и поздравил губернатор работников отрасли города-героя.

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