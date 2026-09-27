https://crimea.ria.ru/20260927/kak-podderzhivayut-turbiznes-v-sevastopole-1159748895.html

Как поддерживают турбизнес в Севастополе

Как поддерживают турбизнес в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Как поддерживают турбизнес в Севастополе

Туризм для Севастополя – важная часть экономики, и сейчас эта отрасль работает в непростых условиях. О мерах поддержки туротрасли в городе-герое рассказал... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T18:28

2026-09-27T18:28

2026-09-27T18:28

севастополь

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Туризм для Севастополя – важная часть экономики, и сейчас эта отрасль работает в непростых условиях. О мерах поддержки туротрасли в городе-герое рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.По решению правительства России на поддержку турбизнеса и общепита выделено 590 миллионов рублей, напомнил губернатор – выплачиваются по три МРОТ на каждого сотрудника, что помогает сохранить коллективы в сложный период.Также в городе-герое проходит акция #МЫВМЕСТЕ: участники – отели, кафе и места отдыха – дают скидки до 50%. Акция выгодна всем, отметил Развожаев: севастопольцы и гости отдыхают дешевле, бизнес получает клиентов. Многие предлагают продлить акцию, отметил губернатор.До 3 октября идет прием заявок на гранты по нацпроекту "Туризм и гостеприимство": будет компенсировано до 70% затрат, размер гранта – от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Все можно оформить онлайн, напомнил Развожаев.Более 40 севастопольских виноделов участвуют в проекте "Терруар Севастополь". Ставка на винный туризм – одно из приоритетных направлений в регионе, отметил губернатор.В Севастополе аттестованы более 200 специалистов, свыше 400 гидов получили право проводить экскурсии в городе-герое, также сообщил глава региона.И рассказал о планах создать реестр креативных предпринимателей для точечной поддержки, чтобы новые проекты быстрее запускались и работали на жителей города и люди чувствовали результат: новые места для отдыха, рабочие места и оживленная городская среда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, туризм, михаил развожаев, городская среда