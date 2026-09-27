https://crimea.ria.ru/20260927/stalo-li-slozhnee-trudoustroitsya-vypusknikam-vuzov-1159602356.html

Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов

Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов

Молодых специалистов не стали меньше трудоустраивать в России и Крыму, вопреки исследованию сайта SuperJob, утверждающему, что в стране появилось больше... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T16:07

2026-09-27T16:07

2026-09-27T16:07

трудоустройство

рынок труда

работа

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Молодых специалистов не стали меньше трудоустраивать в России и Крыму, вопреки исследованию сайта SuperJob, утверждающему, что в стране появилось больше сложностей для выпускников вузов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт рынку труда, HR крупной девелоперской компании Ирина Шаповалова.На самом деле, отметила эксперт, у молодых людей сейчас даже есть преимущества, так как общая тенденция на рынке труда такова, что работодатели хотят иметь лояльных сотрудников компании, которые будут долго и эффективно работать."С этой точки зрения как раз таки молодежь – это тот идеальный ресурс, который компаниям позволит таких лояльных сотрудников себе обеспечить, практически их вырастить. Сейчас преобладает такой подход, когда мы берем к себе не только выпускников, а еще даже студентов старших курсов. Они работают на полставки, пока учатся и входят в рабочий процесс, приобретают определенные навыки и опыт. Когда студенты оканчивают обучение, они переходят на полную ставку в компанию, и затем дальше продолжают развиваться на том месте, где фактически изначально стажировались", – рассказала Ирина Шаповалова.Также она считает, что нельзя назвать выпускника вуза человеком без опыта, так как студенты, получая знания в виде теоретических занятий, большое количество времени проводят за практикой, чему сейчас в вузах и колледжах уделяют особое внимание.Что касается исследования SuperJob, добавила Ирина Шаповалова, то там акцент сделан также на неудовлетворенность молодежи уровнем оплаты труда."Как правило, молодые специалисты не смотрят на то, сколько сейчас стоят их навыки. Они просто смотрят в целом, сколько вообще зарабатывают люди. Не соотносят, что, например, человек с 10-летним-20-летним опытом, с несколькими, может быть, образованиями, много зарабатывает, а просто смотрят на цифры и хотят равную зарплату. Но зарплаты предлагаются по уровню образования, по опыту. И с последующим продвижением по карьерной лестнице они будут расти", – пояснила собеседница.И выразила мнение, что проблема не в рынке труда, который предлагает низкие зарплаты молодежи. Рынок труда предлагает адекватную зарплату для соответствующего уровня квалификации, а вот молодежь, конечно же, хочет больше.Лояльно относится к низкому уровню заработной платы в начале карьеры только часть молодежи, которая еще живет с родителями, либо родители их финансово поддерживают, отметила эксперт по трудоустройству. И такие молодые специалисты соглашаются изначально закрепиться в компании прежде всего для получения опыта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму улучшилась ситуация на рынке трудаПочему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотноПока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трудоустройство, рынок труда, работа, мнения