Рейтинг@Mail.ru
Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260927/stalo-li-slozhnee-trudoustroitsya-vypusknikam-vuzov-1159602356.html
Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов
Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов
Молодых специалистов не стали меньше трудоустраивать в России и Крыму, вопреки исследованию сайта SuperJob, утверждающему, что в стране появилось больше... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T16:07
2026-09-27T16:07
трудоустройство
рынок труда
работа
мнения
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/99916/64/999166418_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_644da1ab820de5198b03eb1f936d56a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Молодых специалистов не стали меньше трудоустраивать в России и Крыму, вопреки исследованию сайта SuperJob, утверждающему, что в стране появилось больше сложностей для выпускников вузов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт рынку труда, HR крупной девелоперской компании Ирина Шаповалова.На самом деле, отметила эксперт, у молодых людей сейчас даже есть преимущества, так как общая тенденция на рынке труда такова, что работодатели хотят иметь лояльных сотрудников компании, которые будут долго и эффективно работать."С этой точки зрения как раз таки молодежь – это тот идеальный ресурс, который компаниям позволит таких лояльных сотрудников себе обеспечить, практически их вырастить. Сейчас преобладает такой подход, когда мы берем к себе не только выпускников, а еще даже студентов старших курсов. Они работают на полставки, пока учатся и входят в рабочий процесс, приобретают определенные навыки и опыт. Когда студенты оканчивают обучение, они переходят на полную ставку в компанию, и затем дальше продолжают развиваться на том месте, где фактически изначально стажировались", – рассказала Ирина Шаповалова.Также она считает, что нельзя назвать выпускника вуза человеком без опыта, так как студенты, получая знания в виде теоретических занятий, большое количество времени проводят за практикой, чему сейчас в вузах и колледжах уделяют особое внимание.Что касается исследования SuperJob, добавила Ирина Шаповалова, то там акцент сделан также на неудовлетворенность молодежи уровнем оплаты труда."Как правило, молодые специалисты не смотрят на то, сколько сейчас стоят их навыки. Они просто смотрят в целом, сколько вообще зарабатывают люди. Не соотносят, что, например, человек с 10-летним-20-летним опытом, с несколькими, может быть, образованиями, много зарабатывает, а просто смотрят на цифры и хотят равную зарплату. Но зарплаты предлагаются по уровню образования, по опыту. И с последующим продвижением по карьерной лестнице они будут расти", – пояснила собеседница.И выразила мнение, что проблема не в рынке труда, который предлагает низкие зарплаты молодежи. Рынок труда предлагает адекватную зарплату для соответствующего уровня квалификации, а вот молодежь, конечно же, хочет больше.Лояльно относится к низкому уровню заработной платы в начале карьеры только часть молодежи, которая еще живет с родителями, либо родители их финансово поддерживают, отметила эксперт по трудоустройству. И такие молодые специалисты соглашаются изначально закрепиться в компании прежде всего для получения опыта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму улучшилась ситуация на рынке трудаПочему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотноПока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/99916/64/999166418_399:0:2000:1201_1920x0_80_0_0_0637e82c687676568054a0ae54cc372a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трудоустройство, рынок труда, работа, мнения
Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов

Ситуация на рынке труда в России является одинаковой для всех соискателей – эксперт

16:07 27.09.2026
 
© РИА Новости . Ольга ТреповаСтуденты на ярмарке вакансий
Студенты на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости . Ольга Трепова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Молодых специалистов не стали меньше трудоустраивать в России и Крыму, вопреки исследованию сайта SuperJob, утверждающему, что в стране появилось больше сложностей для выпускников вузов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт рынку труда, HR крупной девелоперской компании Ирина Шаповалова.

"Тут вопрос скорее сферы и ожиданий молодых людей. В целом, если сейчас мы говорим о некотором кризисе на рынке труда, то сейчас всем стало немного сложнее найти работу, а работодателям стало чуть сложнее подобрать себе персонал под запрос. Но говорить о том, что эта проблема конкретно касается только молодежи, я не могу, и не согласна с утверждением, что сейчас молодежь находится в каких-то особо сложных, жестких условиях", – сказала спикер.

На самом деле, отметила эксперт, у молодых людей сейчас даже есть преимущества, так как общая тенденция на рынке труда такова, что работодатели хотят иметь лояльных сотрудников компании, которые будут долго и эффективно работать.
"С этой точки зрения как раз таки молодежь – это тот идеальный ресурс, который компаниям позволит таких лояльных сотрудников себе обеспечить, практически их вырастить. Сейчас преобладает такой подход, когда мы берем к себе не только выпускников, а еще даже студентов старших курсов. Они работают на полставки, пока учатся и входят в рабочий процесс, приобретают определенные навыки и опыт. Когда студенты оканчивают обучение, они переходят на полную ставку в компанию, и затем дальше продолжают развиваться на том месте, где фактически изначально стажировались", – рассказала Ирина Шаповалова.
Также она считает, что нельзя назвать выпускника вуза человеком без опыта, так как студенты, получая знания в виде теоретических занятий, большое количество времени проводят за практикой, чему сейчас в вузах и колледжах уделяют особое внимание.
Что касается исследования SuperJob, добавила Ирина Шаповалова, то там акцент сделан также на неудовлетворенность молодежи уровнем оплаты труда.
"Как правило, молодые специалисты не смотрят на то, сколько сейчас стоят их навыки. Они просто смотрят в целом, сколько вообще зарабатывают люди. Не соотносят, что, например, человек с 10-летним-20-летним опытом, с несколькими, может быть, образованиями, много зарабатывает, а просто смотрят на цифры и хотят равную зарплату. Но зарплаты предлагаются по уровню образования, по опыту. И с последующим продвижением по карьерной лестнице они будут расти", – пояснила собеседница.
И выразила мнение, что проблема не в рынке труда, который предлагает низкие зарплаты молодежи. Рынок труда предлагает адекватную зарплату для соответствующего уровня квалификации, а вот молодежь, конечно же, хочет больше.
Лояльно относится к низкому уровню заработной платы в начале карьеры только часть молодежи, которая еще живет с родителями, либо родители их финансово поддерживают, отметила эксперт по трудоустройству. И такие молодые специалисты соглашаются изначально закрепиться в компании прежде всего для получения опыта.
"Те, кто содержит себя самостоятельно, кому не от кого ждать поддержки, либо которые сами кому-то помогают, конечно, ищут большую оплату труда", – подытожила эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму улучшилась ситуация на рынке труда
Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно
Пока рынок труда на паузе: что делать крымчанам при утрате работы в кризис
 
трудоустройствоРынок трудаработаМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины
17:28Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта
17:08Крымский мост сейчас: выросла очередь при въезде на полуостров
16:52"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю
16:27Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ
16:07Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов
15:48Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют
15:14Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда
14:43Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:16Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей
13:48В России обновят стандарт работы детских садов
13:13Первый детский сад России – инфографика
12:52В Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага
12:28В России стартовали учения ОДКБ
12:07Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме
11:32В магазине в Волгограде застрелили отца пятерых детей
11:17Екатерина II была первой: Крым – колыбель мирового экскурсионного туризма
10:43ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
10:10Воздвижение Креста Господня – смыслы и правила праздника
09:45Как десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз
Лента новостейМолния