Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют
Ученые из Крыма укрепляют сотрудничество с коллегами в рамках БРИКС – что исследуют
© Фото из отчета ученых ИнБЮМ по проекту VULNECOASTУченые из Крыма сотрудничают с коллегами из БРИКС
© Фото из отчета ученых ИнБЮМ по проекту VULNECOAST
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские ученые из Севастополя укрепляют и масштабируют международное сотрудничество в рамках взаимодействия с коллегами из стран БРИКС. В этом году завершается очередное глобальное исследование и уже подана заявка на следующее. В обоих в фокусе внимания – Республика Крым и Севастополь.
Что и почему попадает в поле зрения специалистов из России, Южной Америки, Индии и Африки, в интервью РИА Новости Крым рассказали и.о. директора ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского", кандидат биологических наук Екатерина Скуратовская и координатор международного проекта в рамках БРИКС, руководитель российской группы ученых, старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и геоматики, кандидат географических наук Татьяна Горбунова.
По словам Екатерины Скуратовской, в последние годы Институт биологии южных морей РАН наращивает потенциал в том числе за счет расширения географии исследований и международного сотрудничества.
"В настоящее время коллеги из нашего института взаимодействуют с иностранными партнерами из более чем 50 стран в рамках публикаций совместных статей, выполнения различных проектов и крупных программ. Заключено 25 соглашений с представителями научных и образовательных организаций из 16 стран", – поделилась она.
Особое место в числе партнеров занимают страны БРИКС, в том числе Бразилия и ЮАР. С коллегами из этих дружественных государств, говорит Скуратовская, сложилось многолетнее плодотворное сотрудничество, в котором заинтересованы все участники.
"Для того, чтобы изучать водные и наземные экосистемы в различных регионах Мирового океана, нужен не только междисциплинарный, но и межгосударственный подход с участием специалистов из разных областей. Потому что экосистемы не имеют границ, как страны, и чтобы оценивать их состояние и разрабатывать рекомендации для рационального природопользования, необходима международная коллаборация", – подчеркнула руководитель федерального исследовательского центра.
Работу над одним из таких значимых международных проектов в рамках БРИКС ученые ИнБЮМ завершают в 2026 году. Вместе с иностранными партнерами из Федерального университета Рио-де-Жанейро в Бразилии и Дурбанского технологического университета Южноафриканской республики российские специалисты оценивали уязвимости прибрежных экосистем тропической зоны к изменению климата.
"Проект реализуется на территории трех стран и, конечно, имеет важное значение. Потому что сейчас происходят такие глобальные явления, как климатические изменения и активно развивается деятельность человека. Это приводит к трансформации экосистем, загрязнению, различным негативным изменениям. И это исследование на международном уровне имеет важнейшее значение и с научной точки зрения, и с прикладной для сохранения экосистем и рационального природопользования", – сказала Скуратовская.
Упомянутый проект российских ученых из ИнБЮМ с коллегами из Бразилии и ЮАР – из числа тех, что доступны в контексте рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций (БРИКС STI), объясняет Татьяна Горбунова.
© Фото из отчета ученых ИнБЮМ по проекту VULNECOASTУченые из Крыма сотрудничают с коллегами из БРИКС
© Фото из отчета ученых ИнБЮМ по проекту VULNECOAST
Ученые из Крыма сотрудничают с коллегами из БРИКС
Раз в три года здесь объявляют конкурсы на проведение научных исследований. Заявки подаются организациями из стран БРИКС в международную рабочую группу, после проходят национальные конкурсы, и только если все заявители выиграют, выдается финансирование, говорит ученый.
ИнБЮМ и его партнеры выиграли грант в 2024 году, и на протяжении всего периода совместные исследования велись на четырех ключевых территориях, включая Крым.
"Это были штат Рио-де-Жанейро в Бразилии, Западное побережье в ЮАР. А на территории России – два ключевых участка, характеризующиеся субтропическим средиземноморским климатом: Южный берег Крыма и Черноморское побережье Кавказа. Все мы, международные партнеры, ездили на территории друг к другу, изучали особенности процессов и проводили семинары для обсуждения", – рассказала Горбунова.
Изучался вопрос уязвимости побережья, которое разрушается чаще всего из-за наводнений и оползней вследствие залповых ливневых осадков, которые активизируются в последние годы в наших странах, подчеркнула она. Партнеры России делятся своим опытом, а мы – своим даже по окончании исследовательской работы.
"Наши бразильские партнеры, которые очень страдают от этого, с помощью методов нечеткой логики будут строить программу, которая позволит подсветить наиболее уязвимые территории на каждой из ключевых областей. И для каждого конкретного участка будут даны рекомендации, что можно сделать с точки зрения инфраструктуры или каких-либо мероприятий для минимизации последствий", – сказала Горбунова.
По результатам проделанной за три года работы издадут монографию, но на этом в 2026 году сотрудничество не закончится – на конкурс БРИКС подан уже новый проект, результаты оценивания комиссии в отношении него будут в ноябре.
На этот раз ученые намерены начать вместе исследовать устойчивость прибрежных городов к экстремальным осадкам и наводнениям в условиях изменения климата и урбанизации. Так звучит тема, и особый уклон в такой работе хотят сделать на территориях, где расположены объекты культурного наследия.
"В частности, на территории России мы будем рассматривать город Севастополь, конкретно – территорию Херсонеса Таврического. И второй объект на территории России – это город Полесск с его замками", – уточнила Горбунова.
По ее словам, исследованию в других странах, число которых в рамках нового проекта выросло, подлежат исторические центры городов, относящиеся к объектам культурного наследия ЮНЕСКО. Это Парати в штате Рио-де-Жанейро в Бразилии и Панаджи в Индии – столица штата Гоа на юго-западе страны. И наконец, пятой площадкой станет Дурбан в ЮАР, добавила ученый.
"И мы также по итогам этого проекта будем готовы давать рекомендации по адаптационным стратегиям. Только здесь акцент именно на объектах культурного наследия, как они реагируют на все эти экстремальные осадки, которые с каждым годом все сильнее, на штормы и все, что влияет на побережье", – отметила Горбунова.
Дело в том, что прибрежные экосистемы тропической зоны – от Черноморского побережья до берегов Бразилии и ЮАР – сталкиваются с общими угрозами. Это и повышение уровня моря, и эрозия берегов, и изменением растительности, и рост антропогенной нагрузки. И решение этих проблем требует объединения усилий ученых из разных стран, обладающих уникальным опытом и доступом к различным природным объектам, подчеркивает она.
"И платформа БРИКС создает уникальные условия для такого сотрудничества. Проект VULNECOAST наглядно демонстрирует эту синергию", – считает ученый.
В этом уверена и руководитель ИнБЮМ, подчеркивая, что такие проекты имеют не только фундаментальное значение и практическую ценность, но и огромное значение с точки зрения укрепления связей института и страны в целом с международными партнерами и обеспечения их безопасности в самых разных смыслах.
"Такое комплексное взаимодействие позволяет решать важнейшие задачи в том числе и для крымского региона, и для территорий других стран, где вопросы климатических изменений и антропогенного воздействия становятся все более актуальными и оказывают очень сильное влияние не только на экологию и продовольственную безопасность, но и на экономику стран-участников этих мероприятий", – резюмировала Скуратовская.
© Фото из отчета ученых ИнБЮМ по проекту VULNECOASTУченые из Крыма сотрудничают с коллегами из БРИКС
© Фото из отчета ученых ИнБЮМ по проекту VULNECOAST
Ученые из Крыма сотрудничают с коллегами из БРИКС
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал значимость БРИКС, заявляя о широких перспективах этого объединения "для наращивания взаимовыгодного сотрудничества, повышения эффективности системы глобального управления ради обеспечения подлинной многополярности и справедливости в мировых делах".
Выступая на саммите БРИКС 12 сентября 2026 года, российский лидер отметил, что это фактически крупнейшее объединение, которое не только производит 40% мирового ВВП, но и занимает 1/3 площади планеты, где проживает почти половина населения Земли.
"Партнерство в БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов, уважения культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга. Поэтому вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают", – подчеркнул президент.
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