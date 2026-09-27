https://crimea.ria.ru/20260927/krym-i-sevastopol-v-fokuse-vnimaniya-uchenykh-stran-briks--chto-issleduyut-1159745368.html

Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют

Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют

Российские ученые из Севастополя укрепляют и масштабируют международное сотрудничество в рамках взаимодействия с коллегами из стран БРИКС. В этом году... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T15:48

2026-09-27T15:48

2026-09-27T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российские ученые из Севастополя укрепляют и масштабируют международное сотрудничество в рамках взаимодействия с коллегами из стран БРИКС. В этом году завершается очередное глобальное исследование и уже подана заявка на следующее. В обоих в фокусе внимания – Республика Крым и Севастополь.Что и почему попадает в поле зрения специалистов из России, Южной Америки, Индии и Африки, в интервью РИА Новости Крым рассказали и.о. директора ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского", кандидат биологических наук Екатерина Скуратовская и координатор международного проекта в рамках БРИКС, руководитель российской группы ученых, старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и геоматики, кандидат географических наук Татьяна Горбунова.По словам Екатерины Скуратовской, в последние годы Институт биологии южных морей РАН наращивает потенциал в том числе за счет расширения географии исследований и международного сотрудничества.Гвинейцы в Арктике: в Крыму оценили новый формат партнерства с учеными РФОсобое место в числе партнеров занимают страны БРИКС, в том числе Бразилия и ЮАР. С коллегами из этих дружественных государств, говорит Скуратовская, сложилось многолетнее плодотворное сотрудничество, в котором заинтересованы все участники."Для того, чтобы изучать водные и наземные экосистемы в различных регионах Мирового океана, нужен не только междисциплинарный, но и межгосударственный подход с участием специалистов из разных областей. Потому что экосистемы не имеют границ, как страны, и чтобы оценивать их состояние и разрабатывать рекомендации для рационального природопользования, необходима международная коллаборация", – подчеркнула руководитель федерального исследовательского центра.Работу над одним из таких значимых международных проектов в рамках БРИКС ученые ИнБЮМ завершают в 2026 году. Вместе с иностранными партнерами из Федерального университета Рио-де-Жанейро в Бразилии и Дурбанского технологического университета Южноафриканской республики российские специалисты оценивали уязвимости прибрежных экосистем тропической зоны к изменению климата.Ученые из Крыма готовы помочь спасти озера и реки АфрикиУпомянутый проект российских ученых из ИнБЮМ с коллегами из Бразилии и ЮАР – из числа тех, что доступны в контексте рамочной программы БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций (БРИКС STI), объясняет Татьяна Горбунова.Раз в три года здесь объявляют конкурсы на проведение научных исследований. Заявки подаются организациями из стран БРИКС в международную рабочую группу, после проходят национальные конкурсы, и только если все заявители выиграют, выдается финансирование, говорит ученый.ИнБЮМ и его партнеры выиграли грант в 2024 году, и на протяжении всего периода совместные исследования велись на четырех ключевых территориях, включая Крым."Это были штат Рио-де-Жанейро в Бразилии, Западное побережье в ЮАР. А на территории России – два ключевых участка, характеризующиеся субтропическим средиземноморским климатом: Южный берег Крыма и Черноморское побережье Кавказа. Все мы, международные партнеры, ездили на территории друг к другу, изучали особенности процессов и проводили семинары для обсуждения", – рассказала Горбунова.Изучался вопрос уязвимости побережья, которое разрушается чаще всего из-за наводнений и оползней вследствие залповых ливневых осадков, которые активизируются в последние годы в наших странах, подчеркнула она. Партнеры России делятся своим опытом, а мы – своим даже по окончании исследовательской работы.По результатам проделанной за три года работы издадут монографию, но на этом в 2026 году сотрудничество не закончится – на конкурс БРИКС подан уже новый проект, результаты оценивания комиссии в отношении него будут в ноябре.На этот раз ученые намерены начать вместе исследовать устойчивость прибрежных городов к экстремальным осадкам и наводнениям в условиях изменения климата и урбанизации. Так звучит тема, и особый уклон в такой работе хотят сделать на территориях, где расположены объекты культурного наследия."В частности, на территории России мы будем рассматривать город Севастополь, конкретно – территорию Херсонеса Таврического. И второй объект на территории России – это город Полесск с его замками", – уточнила Горбунова.По ее словам, исследованию в других странах, число которых в рамках нового проекта выросло, подлежат исторические центры городов, относящиеся к объектам культурного наследия ЮНЕСКО. Это Парати в штате Рио-де-Жанейро в Бразилии и Панаджи в Индии – столица штата Гоа на юго-западе страны. И наконец, пятой площадкой станет Дурбан в ЮАР, добавила ученый.Дело в том, что прибрежные экосистемы тропической зоны – от Черноморского побережья до берегов Бразилии и ЮАР – сталкиваются с общими угрозами. Это и повышение уровня моря, и эрозия берегов, и изменением растительности, и рост антропогенной нагрузки. И решение этих проблем требует объединения усилий ученых из разных стран, обладающих уникальным опытом и доступом к различным природным объектам, подчеркивает она."И платформа БРИКС создает уникальные условия для такого сотрудничества. Проект VULNECOAST наглядно демонстрирует эту синергию", – считает ученый.В этом уверена и руководитель ИнБЮМ, подчеркивая, что такие проекты имеют не только фундаментальное значение и практическую ценность, но и огромное значение с точки зрения укрепления связей института и страны в целом с международными партнерами и обеспечения их безопасности в самых разных смыслах."Такое комплексное взаимодействие позволяет решать важнейшие задачи в том числе и для крымского региона, и для территорий других стран, где вопросы климатических изменений и антропогенного воздействия становятся все более актуальными и оказывают очень сильное влияние не только на экологию и продовольственную безопасность, но и на экономику стран-участников этих мероприятий", – резюмировала Скуратовская.Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнениеПрезидент России Владимир Путин не раз подчеркивал значимость БРИКС, заявляя о широких перспективах этого объединения "для наращивания взаимовыгодного сотрудничества, повышения эффективности системы глобального управления ради обеспечения подлинной многополярности и справедливости в мировых делах".Выступая на саммите БРИКС 12 сентября 2026 года, российский лидер отметил, что это фактически крупнейшее объединение, которое не только производит 40% мирового ВВП, но и занимает 1/3 площади планеты, где проживает почти половина населения Земли."Партнерство в БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов, уважения культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга. Поэтому вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают", – подчеркнул президент.Путин обозначил главные принципы партнерства в БРИКССамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры стран БРИКС приняли декларацию – основные тезисыПутин выступил на заседании "БРИКС плюс"Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекций

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Анна Петрова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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Анна Петрова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

инбюм, крым, севастополь, брикс, сотрудничество, экология