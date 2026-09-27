https://crimea.ria.ru/20260927/aron-i-vasilisa-mayya-v-krymu-detey-vse-chasche-nazyvayut-redkimi-imenami-1159749534.html

Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именами

Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именами - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именами

В Крыму детей все чаще нарекают редкими именами, среди которых Серафим, Ликерия, Арон, Василиса-Майя и другие. Об этом сообщили в Минюсте республики. РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T18:48

2026-09-27T18:48

2026-09-27T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму детей все чаще нарекают редкими именами, среди которых Серафим, Ликерия, Арон, Василиса-Майя и другие. Об этом сообщили в Минюсте республики.Так, за две прошедшие недели были использованы такие редкие имена, как: Кир, Арон, Рудем, Амаль, Миран, Архип, Серафим, Дара, Серафима, Ава, Ликерия, Василиса-Майя.Среди самых часто употребляемых зарегистрированы: Даниил, Сулейман, Мирон, Михаил, Иван, Дмитрий, Злата, Екатерина, Василиса, Валерия и Александра, добавили в Минюсте.И уточнили, что более чем при 40% регистраций рождения родителями малышей использовался сервис "Рождение ребенка".Ранее в Минюсте сообщали, что в Крыму растет число Марков и Вероник. Среди популярных также часто использовались такие имена как Виктор, Даниил, Иван, Амир, Дамир, Эмир, Артем, Михаил, Ярослав, Владимир, Эдем, Тимур, София, Дарина, Дарья, Валерия, Полина, Милана, Мия, Диана, Алина, Элина, Эмилия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России обновят стандарт работы детских садовСевастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищеводаВ РФ утвердили новые условия семейной ипотеки: что изменится с октября

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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