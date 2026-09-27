Рейтинг@Mail.ru
Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именами - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260927/aron-i-vasilisa-mayya-v-krymu-detey-vse-chasche-nazyvayut-redkimi-imenami-1159749534.html
Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именами
Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именами - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именами
В Крыму детей все чаще нарекают редкими именами, среди которых Серафим, Ликерия, Арон, Василиса-Майя и другие. Об этом сообщили в Минюсте республики. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T18:48
2026-09-27T18:48
крым
минюст крыма
дети
имена
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110089/18/1100891838_0:385:2460:1769_1920x0_80_0_0_11a3ca59db8db6a27ded421f03bd78de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму детей все чаще нарекают редкими именами, среди которых Серафим, Ликерия, Арон, Василиса-Майя и другие. Об этом сообщили в Минюсте республики.Так, за две прошедшие недели были использованы такие редкие имена, как: Кир, Арон, Рудем, Амаль, Миран, Архип, Серафим, Дара, Серафима, Ава, Ликерия, Василиса-Майя.Среди самых часто употребляемых зарегистрированы: Даниил, Сулейман, Мирон, Михаил, Иван, Дмитрий, Злата, Екатерина, Василиса, Валерия и Александра, добавили в Минюсте.И уточнили, что более чем при 40% регистраций рождения родителями малышей использовался сервис "Рождение ребенка".Ранее в Минюсте сообщали, что в Крыму растет число Марков и Вероник. Среди популярных также часто использовались такие имена как Виктор, Даниил, Иван, Амир, Дамир, Эмир, Артем, Михаил, Ярослав, Владимир, Эдем, Тимур, София, Дарина, Дарья, Валерия, Полина, Милана, Мия, Диана, Алина, Элина, Эмилия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России обновят стандарт работы детских садовСевастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищеводаВ РФ утвердили новые условия семейной ипотеки: что изменится с октября
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110089/18/1100891838_0:0:2460:1845_1920x0_80_0_0_1a6af8daa04e4839e30bf963dc99d7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минюст крыма, дети, имена, новости крыма
Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именами

В Крыму детей все чаще называют редкими именами – какие новые зарегистрированы

18:48 27.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМаленький ребенок
Маленький ребенок - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму детей все чаще нарекают редкими именами, среди которых Серафим, Ликерия, Арон, Василиса-Майя и другие. Об этом сообщили в Минюсте республики.
"Департамент ЗАГС Минюста Крыма приводит интересные данные по наречению детей за минувшие две недели. Согласно этим данным, популярность приобретают немного иные имена, чем ранее, а редкие наречения присваивают все чаще", – сказано в сообщении.
Так, за две прошедшие недели были использованы такие редкие имена, как: Кир, Арон, Рудем, Амаль, Миран, Архип, Серафим, Дара, Серафима, Ава, Ликерия, Василиса-Майя.
Среди самых часто употребляемых зарегистрированы: Даниил, Сулейман, Мирон, Михаил, Иван, Дмитрий, Злата, Екатерина, Василиса, Валерия и Александра, добавили в Минюсте.

"За истекший период отделами ЗАГС были зарегистрированы семь двоен: в Симферополе четыре – Халид и Эрфан, Богдан и Тимофей, Архип и Серафима, Всеволод и Василиса, в Евпатории одна – Михаил и Дарья, в Судаке одна – Алина и Ангелина и в Джанкое одна – Руслан и Марьям", – рассказали в министерстве.

И уточнили, что более чем при 40% регистраций рождения родителями малышей использовался сервис "Рождение ребенка".
Ранее в Минюсте сообщали, что в Крыму растет число Марков и Вероник. Среди популярных также часто использовались такие имена как Виктор, Даниил, Иван, Амир, Дамир, Эмир, Артем, Михаил, Ярослав, Владимир, Эдем, Тимур, София, Дарина, Дарья, Валерия, Полина, Милана, Мия, Диана, Алина, Элина, Эмилия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России обновят стандарт работы детских садов
Севастопольские медики спасли младенца с врожденным пороком пищевода
В РФ утвердили новые условия семейной ипотеки: что изменится с октября
 
КрымМинюст КрымадетиИменаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47Четыре человека погибли в крымских горах в этом году
20:2343 украинских беспилотника ликвидировали над регионами России
20:11Депрессию начнут лечить током
19:48Изменения в работе маркетплейсов в России: гарантии для продавцов и покупателей
19:28В Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожая
19:06С ножом в дверь: в Севастополе двое мужчин пытались ограбить супермаркет
18:48Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именами
18:28Как поддерживают турбизнес в Севастополе
18:01Нанесен удар по центрам обработки данных двух крупнейших провайдеров на Украине
17:48Ливадийский дворец: тонкости строительства крымской жемчужины
17:28Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта
17:08Крымский мост сейчас: выросла очередь при въезде на полуостров
16:52"Глаз" бури над Крымом: вернется ли бабье лето на полуостров – прогноз на неделю
16:27Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ
16:07Стало ли сложнее трудоустроиться выпускникам вузов
15:48Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют
15:14Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когда
14:43Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:16Чужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морей
13:48В России обновят стандарт работы детских садов
Лента новостейМолния