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Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ
Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ
В сезон всплеска ОРВИ и гриппа россияне нередко прибегают к самолечению, в том числе и серьезными антибактериальными препаратами, которые должен назначать врач. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T16:27
2026-09-27T16:27
орви
грипп
инфекции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В сезон всплеска ОРВИ и гриппа россияне нередко прибегают к самолечению, в том числе и серьезными антибактериальными препаратами, которые должен назначать врач. Прием антибиотиков при первых признаках недомогания является большой проблемой современности, так как влечет за собой грозные последствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница №7" Министерства здравоохранения Крыма Дарья Акимова.Гостья студии отметила, что чаще всего эта история начинается с раннего детства, когда детям начинают давать антибиотики, если ленятся идти к врачу."Сами назначают антибиотик, потому что когда-то уже его принимали или кто-то посоветовал. И уже с детства начинает развиваться эта антибиотикорезистентность. А начиная с подросткового возраста это оборачивается последствиями. И даже если производятся новые антибиотики, нам все равно уже нечем, по сути, в дальнейшем лечить и помогать", – сказала собеседница.Антибиотики – это абсолютно крайняя мера исключительно по предписанию врача. И она не действует на вирусы, подчеркнула специалист."Просто инкубационный период и период развития активных симптомов вируса – в среднем 3-5 дней. То есть в это время люди как раз только начинают пить антибиотик, и им кажется, что наступило улучшение. Но это просто период активности вируса подходит к концу, и поэтому люди перестают и температурить, и все симптомы идут на спад. Это эффект мнимого плацебо. Антибиотик ни в коем случае не действует на вирусы", – отметила инфекционист.Помочь антибиотики могут только в случае развития бактериальных осложнений, пояснила Дарья АкимоваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Лечение ОРВИ без антибиотиков – врач оценил новый стандарт МинздраваВ России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотикуВ России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легких
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РИА Новости Крым
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96
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орви, грипп, инфекции, совет эксперта
Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ

Бесконтрольный прием антибиотиков может вызвать привыкание иммунной системы – инфекционист

16:27 27.09.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В сезон всплеска ОРВИ и гриппа россияне нередко прибегают к самолечению, в том числе и серьезными антибактериальными препаратами, которые должен назначать врач. Прием антибиотиков при первых признаках недомогания является большой проблемой современности, так как влечет за собой грозные последствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница №7" Министерства здравоохранения Крыма Дарья Акимова.
"Это опасно антибиотикорезистентностью – это, когда при серьезных проблемах со здоровьем нужен прием антибиотиков, но мы имеем уже определенную чувствительность и ни один препарат не работает, нам просто нечем лечить пациента, ничего не помогает", – пояснила специалист.
Гостья студии отметила, что чаще всего эта история начинается с раннего детства, когда детям начинают давать антибиотики, если ленятся идти к врачу.
"Сами назначают антибиотик, потому что когда-то уже его принимали или кто-то посоветовал. И уже с детства начинает развиваться эта антибиотикорезистентность. А начиная с подросткового возраста это оборачивается последствиями. И даже если производятся новые антибиотики, нам все равно уже нечем, по сути, в дальнейшем лечить и помогать", – сказала собеседница.
Антибиотики – это абсолютно крайняя мера исключительно по предписанию врача. И она не действует на вирусы, подчеркнула специалист.
"Просто инкубационный период и период развития активных симптомов вируса – в среднем 3-5 дней. То есть в это время люди как раз только начинают пить антибиотик, и им кажется, что наступило улучшение. Но это просто период активности вируса подходит к концу, и поэтому люди перестают и температурить, и все симптомы идут на спад. Это эффект мнимого плацебо. Антибиотик ни в коем случае не действует на вирусы", – отметила инфекционист.
Помочь антибиотики могут только в случае развития бактериальных осложнений, пояснила Дарья Акимова
"Антибиотики могут пригодиться после вирусной инфекции, но не в момент активного вирусного процесса", – констатировала гостья студии.
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