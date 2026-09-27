https://crimea.ria.ru/20260927/pochemu-opasno-samolechenie-antibiotikami-pri-grippe-i-orvi-1159604560.html

Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ

Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Почему опасно самолечение антибиотиками при гриппе и ОРВИ

В сезон всплеска ОРВИ и гриппа россияне нередко прибегают к самолечению, в том числе и серьезными антибактериальными препаратами, которые должен назначать врач. РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T16:27

2026-09-27T16:27

2026-09-27T16:27

орви

грипп

инфекции

совет эксперта

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/10/1147993069_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_fb4445e88bd700ac43f3e37bbf2ac5bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В сезон всплеска ОРВИ и гриппа россияне нередко прибегают к самолечению, в том числе и серьезными антибактериальными препаратами, которые должен назначать врач. Прием антибиотиков при первых признаках недомогания является большой проблемой современности, так как влечет за собой грозные последствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница №7" Министерства здравоохранения Крыма Дарья Акимова.Гостья студии отметила, что чаще всего эта история начинается с раннего детства, когда детям начинают давать антибиотики, если ленятся идти к врачу."Сами назначают антибиотик, потому что когда-то уже его принимали или кто-то посоветовал. И уже с детства начинает развиваться эта антибиотикорезистентность. А начиная с подросткового возраста это оборачивается последствиями. И даже если производятся новые антибиотики, нам все равно уже нечем, по сути, в дальнейшем лечить и помогать", – сказала собеседница.Антибиотики – это абсолютно крайняя мера исключительно по предписанию врача. И она не действует на вирусы, подчеркнула специалист."Просто инкубационный период и период развития активных симптомов вируса – в среднем 3-5 дней. То есть в это время люди как раз только начинают пить антибиотик, и им кажется, что наступило улучшение. Но это просто период активности вируса подходит к концу, и поэтому люди перестают и температурить, и все симптомы идут на спад. Это эффект мнимого плацебо. Антибиотик ни в коем случае не действует на вирусы", – отметила инфекционист.Помочь антибиотики могут только в случае развития бактериальных осложнений, пояснила Дарья АкимоваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Лечение ОРВИ без антибиотиков – врач оценил новый стандарт МинздраваВ России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотикуВ России появился новый препарат для лечения редкого заболевания легких

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, грипп, инфекции, совет эксперта