https://crimea.ria.ru/20260927/uchenye-iz-sevastopolya-otpravlyayutsya-vo-vetnam-v-ramkakh-novogo-proekta-1159746933.html
Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта
Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта
Ученые Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН" очень тесно взаимодействуют с коллегами из Вьетнама –... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T17:28
2026-09-27T17:28
2026-09-27T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Ученые Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН" очень тесно взаимодействуют с коллегами из Вьетнама – дружественной страны, не имея никаких санкционных препятствий при реализации проектов. Один из них, четвертый за короткий промежуток времени, начат в 2026 году. Об этом РИА Новости Крым рассказала и. о. директора государственного научного центра России в Севастополе, кандидат биологических наук Екатерина Скуратовская, отметив, что для выполнения нового этапа работ специалисты ИнБЮМ уезжают во Вьетнам сегодня, 27 сентября.По словам Скуратовской, уже 38 лет во Вьетнаме работает Совместный российско-вьетнамский научно-исследовательский и технологический центр, где с участием ученых двух стран реализуются проекты по разным направлениям.В рамках широкого направления – тропической экологии сотрудники Института биологии южных морей совместно со специалистами Института проблем экологии и эволюции А. Н. Северцова РАН и вместе с вьетнамскими коллегами успешно участвовали в реализации целого ряда проектов с 2018 по 2024 год, уточнила она. "А с 2025 года мы начали работать по трем новым темам", – добавила Скуратовская.Первая программа в новом списке посвящена изучению особенностей функционирования и динамики ландшафтов Центрального и Южного Вьетнама в условиях антропогенной нагрузки и изменения климата для создания научных основ их рационального использования", рассказала ученый.Вторая тематика – "Исследование и оценка биоразнообразия некоторых морских сообществ центральных и южных вод Вьетнама", а третья – "Современное состояние экосистем и разнообразие гидробионтов в бассейне реки Меконг".Начало реализации этого проекта, по ее словам, обусловлено тем, что в мае 2025 года по решению правительства Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования России вьетнамским коллегам было передано научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский".Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то сложности во взаимодействии ученых России и Вьетнама в сложившихся непростых геополитических реалиях, включая санкционную нагрузку на РФ в контексте конфликта с Западом, директор ИнБЮМ ответила отрицательно.История Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского центра началась в 1987 году. Уникальный комплекс создали на основе межправительственного соглашения между СССР и Вьетнамом. За десятилетия центр стал многопрофильной и междисциплинарной научной организацией, не имеющей аналогов в мире.Ранее Екатерина Скуратовская рассказывала, что российские ученые из ИнБЮМ укрепляют и масштабируют международное сотрудничество в рамках взаимодействия с коллегами из стран БРИКС, в этом году завершается очередное исследование и подана заявка на следующее, в обоих в фокусе внимания – Республика Крым и Севастополь.Вьетнам стал десятой страной-партнером БРИКС в июне 2025 года.Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сегодня в него входит 10 стран. В их числе: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, по первым буквам которых составлено название на английском языке, а также Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия. После такого расширения неофициальным названием стало БРИКС+.В ходе XVI саммита БРИКС в октябре 2024 года была введена категория стран-партнеров объединения. С 2025 года после присоединения Индонезии к БРИКС, ими являются 12 государств. Это Беларусь и еще четыре республики: Казахстан, Узбекистан, Куба и Уганда; Федеративная Республика Нигерия, Многонациональное Государство Боливия, Королевство Таиланд, Турция, Алжир, Малайзия и Вьетнам.Королевство Саудовская Аравия продолжает оставаться в статусе приглашенной страны. Аргентина после прихода к власти крайне правых сил в 2023 году отказалась от вступления, о готовности к которому уверенно заявляло прежнее правительство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Вьетнама назвал Россию одним из ключевых партнеровБезопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом ВьетнамаРоссия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Петрова
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
инбюм, крым, севастополь, россия, вьетнам, сотрудничество
Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта
Ученые из Севастополя реализуют новый проект с коллегами из Вьетнама в 2026 году
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым.
Ученые Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН" очень тесно взаимодействуют с коллегами из Вьетнама – дружественной страны, не имея никаких санкционных препятствий при реализации проектов. Один из них, четвертый за короткий промежуток времени, начат в 2026 году. Об этом РИА Новости Крым
рассказала и. о. директора государственного научного центра России в Севастополе, кандидат биологических наук Екатерина Скуратовская, отметив, что для выполнения нового этапа работ специалисты ИнБЮМ уезжают во Вьетнам сегодня, 27 сентября.
По словам Скуратовской, уже 38 лет во Вьетнаме работает Совместный российско-вьетнамский научно-исследовательский и технологический центр, где с участием ученых двух стран реализуются проекты по разным направлениям.
"Это тропическая медицина, и тропическое материаловедение, тропическая экология и с 2026 года – биотехнологии. И здесь нам тоже есть чем гордиться", – сказала руководитель ФИЦ ИнБЮМ.
В рамках широкого направления – тропической экологии сотрудники Института биологии южных морей совместно со специалистами Института проблем экологии и эволюции А. Н. Северцова РАН и вместе с вьетнамскими коллегами успешно участвовали в реализации целого ряда проектов с 2018 по 2024 год, уточнила она. "А с 2025 года мы начали работать по трем новым темам", – добавила Скуратовская.
Первая программа в новом списке посвящена изучению особенностей функционирования и динамики ландшафтов Центрального и Южного Вьетнама в условиях антропогенной нагрузки и изменения климата для создания научных основ их рационального использования", рассказала ученый.
Вторая тематика – "Исследование и оценка биоразнообразия некоторых морских сообществ центральных и южных вод Вьетнама", а третья – "Современное состояние экосистем и разнообразие гидробионтов в бассейне реки Меконг".
"И особенно хочется отметить, что с 2026 года мы совместно с коллегами участвуем в реализации четвертой программы – "Комплексные исследования экологии, биоразнообразия и биоресурсов морской акватории Вьетнама в условиях антропогенного воздействия и изменения климата", – добавила Скуратовская.
Начало реализации этого проекта, по ее словам, обусловлено тем, что в мае 2025 года по решению правительства Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования России вьетнамским коллегам было передано научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский".
"И теперь исследования в прибрежных и глубоководных районах Вьетнама будут проводиться на нем с участием российских и вьетнамских коллег. Это расширяет географию и междисциплинарность исследований, позволяя получать результаты, соответствующие мировому уровню", – подчеркнула Скуратовская.
Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то сложности во взаимодействии ученых России и Вьетнама в сложившихся непростых геополитических реалиях, включая санкционную нагрузку на РФ в контексте конфликта с Западом, директор ИнБЮМ ответила отрицательно.
"С Вьетнамом на данном этапе и ранее проблем никаких не было. Это дружественная страна, мы тесно взаимодействуем, и никаких санкционных препятствий в рамках реализации проектов пока не ощущаем. Я надеюсь, что так и будет продолжаться", – резюмировала ученый.
История Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского центра началась в 1987 году. Уникальный комплекс создали на основе межправительственного соглашения между СССР и Вьетнамом. За десятилетия центр стал многопрофильной и междисциплинарной научной организацией, не имеющей аналогов в мире.
Ранее Екатерина Скуратовская рассказывала, что российские ученые из ИнБЮМ укрепляют и масштабируют международное сотрудничество в рамках взаимодействия с коллегами из стран БРИКС, в этом году завершается очередное исследование и подана заявка на следующее, в обоих в фокусе внимания – Республика Крым и Севастополь.
Вьетнам стал десятой страной-партнером БРИКС в июне 2025 года.
Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сегодня в него входит 10 стран. В их числе: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, по первым буквам которых составлено название на английском языке, а также Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия. После такого расширения неофициальным названием стало БРИКС+.
В ходе XVI саммита БРИКС в октябре 2024 года была введена категория стран-партнеров объединения. С 2025 года после присоединения Индонезии к БРИКС, ими являются 12 государств. Это Беларусь и еще четыре республики: Казахстан, Узбекистан, Куба и Уганда; Федеративная Республика Нигерия, Многонациональное Государство Боливия, Королевство Таиланд, Турция, Алжир, Малайзия и Вьетнам.
Королевство Саудовская Аравия продолжает оставаться в статусе приглашенной страны. Аргентина после прихода к власти крайне правых сил в 2023 году отказалась от вступления, о готовности к которому уверенно заявляло прежнее правительство.
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