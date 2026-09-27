https://crimea.ria.ru/20260927/uchenye-iz-sevastopolya-otpravlyayutsya-vo-vetnam-v-ramkakh-novogo-proekta-1159746933.html

Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта

Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта

Ученые Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН" очень тесно взаимодействуют с коллегами из Вьетнама –... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T17:28

2026-09-27T17:28

2026-09-27T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Ученые Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН" очень тесно взаимодействуют с коллегами из Вьетнама – дружественной страны, не имея никаких санкционных препятствий при реализации проектов. Один из них, четвертый за короткий промежуток времени, начат в 2026 году. Об этом РИА Новости Крым рассказала и. о. директора государственного научного центра России в Севастополе, кандидат биологических наук Екатерина Скуратовская, отметив, что для выполнения нового этапа работ специалисты ИнБЮМ уезжают во Вьетнам сегодня, 27 сентября.По словам Скуратовской, уже 38 лет во Вьетнаме работает Совместный российско-вьетнамский научно-исследовательский и технологический центр, где с участием ученых двух стран реализуются проекты по разным направлениям.В рамках широкого направления – тропической экологии сотрудники Института биологии южных морей совместно со специалистами Института проблем экологии и эволюции А. Н. Северцова РАН и вместе с вьетнамскими коллегами успешно участвовали в реализации целого ряда проектов с 2018 по 2024 год, уточнила она. "А с 2025 года мы начали работать по трем новым темам", – добавила Скуратовская.Первая программа в новом списке посвящена изучению особенностей функционирования и динамики ландшафтов Центрального и Южного Вьетнама в условиях антропогенной нагрузки и изменения климата для создания научных основ их рационального использования", рассказала ученый.Вторая тематика – "Исследование и оценка биоразнообразия некоторых морских сообществ центральных и южных вод Вьетнама", а третья – "Современное состояние экосистем и разнообразие гидробионтов в бассейне реки Меконг".Начало реализации этого проекта, по ее словам, обусловлено тем, что в мае 2025 года по решению правительства Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования России вьетнамским коллегам было передано научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский".Отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то сложности во взаимодействии ученых России и Вьетнама в сложившихся непростых геополитических реалиях, включая санкционную нагрузку на РФ в контексте конфликта с Западом, директор ИнБЮМ ответила отрицательно.История Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского центра началась в 1987 году. Уникальный комплекс создали на основе межправительственного соглашения между СССР и Вьетнамом. За десятилетия центр стал многопрофильной и междисциплинарной научной организацией, не имеющей аналогов в мире.Ранее Екатерина Скуратовская рассказывала, что российские ученые из ИнБЮМ укрепляют и масштабируют международное сотрудничество в рамках взаимодействия с коллегами из стран БРИКС, в этом году завершается очередное исследование и подана заявка на следующее, в обоих в фокусе внимания – Республика Крым и Севастополь.Вьетнам стал десятой страной-партнером БРИКС в июне 2025 года.Объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сегодня в него входит 10 стран. В их числе: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, по первым буквам которых составлено название на английском языке, а также Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия. После такого расширения неофициальным названием стало БРИКС+.В ходе XVI саммита БРИКС в октябре 2024 года была введена категория стран-партнеров объединения. С 2025 года после присоединения Индонезии к БРИКС, ими являются 12 государств. Это Беларусь и еще четыре республики: Казахстан, Узбекистан, Куба и Уганда; Федеративная Республика Нигерия, Многонациональное Государство Боливия, Королевство Таиланд, Турция, Алжир, Малайзия и Вьетнам.Королевство Саудовская Аравия продолжает оставаться в статусе приглашенной страны. Аргентина после прихода к власти крайне правых сил в 2023 году отказалась от вступления, о готовности к которому уверенно заявляло прежнее правительство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Вьетнама назвал Россию одним из ключевых партнеровБезопасность и торговля: о чем Путин говорил с президентом ВьетнамаРоссия и Вьетнам углубляют партнерство – главное по итогам переговоров

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Анна Петрова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

инбюм, крым, севастополь, россия, вьетнам, сотрудничество