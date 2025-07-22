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Умер Оззи Осборн - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Умер Оззи Осборн
Умер Оззи Осборн - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Умер Оззи Осборн
Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет Sky News. РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет Sky News.Уточняется, что музыкант ушел из жизни всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по коллективу Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта.Оззи Осборн – британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хеви-метала". Прославился такими хитами, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes, как в составе группы, так и сольно.
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новости, оззи осборн, музыка, утраты, великобритания, культура, в мире
Умер Оззи Осборн

Умер Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет

21:16 22.07.2025 (обновлено: 21:44 22.07.2025)
 
© РИА Новости . Аркадий Семенов / Перейти в фотобанкОззи Осборн
Оззи Осборн - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Аркадий Семенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет Sky News.
"С большой печалью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью", – сказано в сообщении.
Уточняется, что музыкант ушел из жизни всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по коллективу Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта.
Оззи Осборн – британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хеви-метала". Прославился такими хитами, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes, как в составе группы, так и сольно.
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