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Умер Оззи Осборн

Умер Оззи Осборн - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Умер Оззи Осборн

Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет Sky News. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T21:16

2025-07-22T21:16

2025-07-22T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет Sky News.Уточняется, что музыкант ушел из жизни всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по коллективу Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта.Оззи Осборн – британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хеви-метала". Прославился такими хитами, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes, как в составе группы, так и сольно.

https://crimea.ria.ru/20250722/ozzi-osborn--biografiya-1148145474.html

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новости, оззи осборн, музыка, утраты, великобритания, культура, в мире