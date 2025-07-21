https://crimea.ria.ru/20250721/poezda-v-krym-i-iz-kryma-sleduyut-s-zaderzhkami-do-pyati-chasov-1148116250.html

Поезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часов

Поезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часов - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Поезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часов

Время опозданий поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, к вечеру понедельника составляет от одного до пяти часов. Об этом сообщили в компании "Гранд... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T20:47

2025-07-21T20:47

2025-07-21T20:50

гранд сервис экспресс

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крым

поезд

железная дорога

поезд "таврия"

задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. Время опозданий поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, к вечеру понедельника составляет от одного до пяти часов. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).В понедельник утром стало известно, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. В расписании движения поездов дальнего следования произошли корректировки.Задержки поездов в Крым на данный момент:* №17/18 Москва – Симферополь отправлением 20.07 – три часа;* №183/184 Мурманск – Севастополь отправлением 17.07 и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.07 – 3,5 часа.Опоздание поездов из Крыма:* №173/174 Евпатория – Москва отправлением 20.07 – один час;* №141/142 Симферополь – Пермь отправлением 19.07 и №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 20.07 – два часа;* №163/164 Феодосия – Москва и №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 20.07 – три часа;* №27/28 Симферополь – Москва и №67/68 Симферополь – Москва, а также №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 20.07 – 3,5 часа;* №17/18 Симферополь – Москва отправлением 20.07 – пять часов.Время отставания от графика может измениться в пути, отметили в компании. Поезд может отправиться раньше, но не ранее времени, указанного в билете, поэтому в ГСЭ обратились к пассажирам с просьбой прибыть на вокзал заблаговременно и подчеркнули, что компания использует все возможности по сокращению времени задержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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