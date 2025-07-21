Рейтинг@Mail.ru
Поезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часов - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250721/poezda-v-krym-i-iz-kryma-sleduyut-s-zaderzhkami-do-pyati-chasov-1148116250.html
Поезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часов
Поезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часов - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Поезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часов
Время опозданий поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, к вечеру понедельника составляет от одного до пяти часов. Об этом сообщили в компании "Гранд... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T20:47
2025-07-21T20:50
гранд сервис экспресс
новости крыма
крым
поезд
железная дорога
поезд "таврия"
задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135850146_0:201:1157:852_1920x0_80_0_0_ce58a0503a6347feae4bf62c0591ed79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. Время опозданий поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, к вечеру понедельника составляет от одного до пяти часов. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).В понедельник утром стало известно, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. В расписании движения поездов дальнего следования произошли корректировки.Задержки поездов в Крым на данный момент:* №17/18 Москва – Симферополь отправлением 20.07 – три часа;* №183/184 Мурманск – Севастополь отправлением 17.07 и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.07 – 3,5 часа.Опоздание поездов из Крыма:* №173/174 Евпатория – Москва отправлением 20.07 – один час;* №141/142 Симферополь – Пермь отправлением 19.07 и №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 20.07 – два часа;* №163/164 Феодосия – Москва и №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 20.07 – три часа;* №27/28 Симферополь – Москва и №67/68 Симферополь – Москва, а также №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 20.07 – 3,5 часа;* №17/18 Симферополь – Москва отправлением 20.07 – пять часов.Время отставания от графика может измениться в пути, отметили в компании. Поезд может отправиться раньше, но не ранее времени, указанного в билете, поэтому в ГСЭ обратились к пассажирам с просьбой прибыть на вокзал заблаговременно и подчеркнули, что компания использует все возможности по сокращению времени задержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250721/zaderzhka-poezdov-rzhd--kogda-sostavy-vvedut-v-grafik-1148116059.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135850146_69:0:1206:852_1920x0_80_0_0_0cf9e4cf635f19b7c2672a968ff84eac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гранд сервис экспресс, новости крыма, крым, поезд, железная дорога, поезд "таврия", задержка поездов в крым из-за чп в ростовской области
Поезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часов

Поезда "Таврия" в Крым и обратно следуют с задержками до пяти часов

20:47 21.07.2025 (обновлено: 20:50 21.07.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. Время опозданий поездов "Таврия", следующих в Крым и обратно, к вечеру понедельника составляет от одного до пяти часов. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
В понедельник утром стало известно, что в связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. В расписании движения поездов дальнего следования произошли корректировки.
Задержки поездов в Крым на данный момент:
* №17/18 Москва – Симферополь отправлением 20.07 – три часа;
* №183/184 Мурманск – Севастополь отправлением 17.07 и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 20.07 – 3,5 часа.
Опоздание поездов из Крыма:
* №173/174 Евпатория – Москва отправлением 20.07 – один час;
* №141/142 Симферополь – Пермь отправлением 19.07 и №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 20.07 – два часа;
* №163/164 Феодосия – Москва и №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 20.07 – три часа;
* №27/28 Симферополь – Москва и №67/68 Симферополь – Москва, а также №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 20.07 – 3,5 часа;
* №17/18 Симферополь – Москва отправлением 20.07 – пять часов.
Время отставания от графика может измениться в пути, отметили в компании. Поезд может отправиться раньше, но не ранее времени, указанного в билете, поэтому в ГСЭ обратились к пассажирам с просьбой прибыть на вокзал заблаговременно и подчеркнули, что компания использует все возможности по сокращению времени задержки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Поезд
20:28
Задержка поездов РЖД – когда составы введут в график
 
Гранд Сервис ЭкспрессНовости КрымаКрымПоездЖелезная дорогаПоезд "Таврия"Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Крымский мост: информация об очередях к вечеру понедельника
21:52Обломки беспилотника упали на детсад в Бердянске – детей эвакуировали
21:31Зеленский анонсировал новую встречу с делегацией России в Турции
21:07В Новороссийске введен режим ЧС после взрыва газа в жилой многоэтажке
20:47Поезда в Крым и из Крыма следуют с задержками до пяти часов
20:28Задержка поездов РЖД – когда составы введут в график
20:14Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компаний
19:57В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней
19:28Молодые специалисты сельхозотрасли Севастополя получат 250 тысяч рублей
19:10Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии
18:52Умерла актриса театра и кино Татьяна Егорова
18:34В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
18:07Четырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру
17:52Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные к этому часу
17:39Сколько систем Patriot Германия передаст Украине
17:31В Крыму чиновник обвиняется в передаче сироте ветхой квартиры
17:16Задержка поездов РЖД – ситуация с опозданиями
17:04В Подмосковье из-за ливней рухнул мост
16:52Женщина получила ожоги на пожаре в жилом доме в селе под Джанкоем
16:27Камчатку снова трясет – за час произошли два землетрясения
Лента новостейМолния