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Четырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Четырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру
Четырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Четырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру
В Чувашии четырехлетний мальчик завел автомобиль отца и сбил двухлетнюю сестру. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру пишут РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T18:07
2025-07-21T18:07
россия
чувашия
дтп
происшествия
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Чувашии четырехлетний мальчик завел автомобиль отца и сбил двухлетнюю сестру. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру пишут РИА Новости. Инцидент произошел в понедельник около 12:10 в деревне Старые Мураты. Ребенок с помощью ключа запустил отцовскую машину, в результате чего она тронулась с места. Проехав несколько метров, авто совершило наезд на 2-летнюю сестру "водителя", а затем врезалось в столб и остановилось. После аварии девочка потеряла сознание, но медики оказали ей помощь и она пришла в себя. По факту происшествия начата проверка. Прокурор района Александр Данилов лично выехал на место событий и провел воспитательную беседу с ребенком о недопустимости подобных случаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За неделю в Крыму в ДТП погибли двое детей и восемь взрослыхНе выбрал дистанцию: на "Тавриде" в ДТП пострадал водитель иномаркиВ Симферопольском районе иномарка сбила подростка на питбайке
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РИА Новости Крым
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россия, чувашия, дтп, происшествия, дети
Четырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру

В Чувашии 4-летний мальчик за рулем отцовского автомобиля сбил 2-летнюю сестру

18:07 21.07.2025
 
© РИА НовостиЧетырехлетний мальчик в Чувашии за рулем отцовской машины сбил 2-летнюю сестру
Четырехлетний мальчик в Чувашии за рулем отцовской машины сбил 2-летнюю сестру - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Чувашии четырехлетний мальчик завел автомобиль отца и сбил двухлетнюю сестру. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру пишут РИА Новости.
Инцидент произошел в понедельник около 12:10 в деревне Старые Мураты. Ребенок с помощью ключа запустил отцовскую машину, в результате чего она тронулась с места. Проехав несколько метров, авто совершило наезд на 2-летнюю сестру "водителя", а затем врезалось в столб и остановилось.
После аварии девочка потеряла сознание, но медики оказали ей помощь и она пришла в себя.

"Переломов у ребенка нет, но на всякий случай девочку направили в больницу в Чебоксары на дополнительное обследование", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту происшествия начата проверка. Прокурор района Александр Данилов лично выехал на место событий и провел воспитательную беседу с ребенком о недопустимости подобных случаев.
© РИА НовостиЧетырехлетний мальчик в Чувашии за рулем отцовской машины сбил 2-летнюю сестру
Четырехлетний мальчик в Чувашии за рулем отцовской машины сбил 2-летнюю сестру - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости
Четырехлетний мальчик в Чувашии за рулем отцовской машины сбил 2-летнюю сестру
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РоссияЧувашияДТППроисшествиядети
 
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