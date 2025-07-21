https://crimea.ria.ru/20250721/chetyrekhletniy-malchik-za-rulem-ottsovskogo-avto-sbil-2-letnyuyu-sestru-1148113144.html

Четырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру

Четырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Четырехлетний мальчик за рулем отцовского авто сбил 2-летнюю сестру

В Чувашии четырехлетний мальчик завел автомобиль отца и сбил двухлетнюю сестру. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру пишут РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T18:07

2025-07-21T18:07

2025-07-21T18:07

россия

чувашия

дтп

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Чувашии четырехлетний мальчик завел автомобиль отца и сбил двухлетнюю сестру. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру пишут РИА Новости. Инцидент произошел в понедельник около 12:10 в деревне Старые Мураты. Ребенок с помощью ключа запустил отцовскую машину, в результате чего она тронулась с места. Проехав несколько метров, авто совершило наезд на 2-летнюю сестру "водителя", а затем врезалось в столб и остановилось. После аварии девочка потеряла сознание, но медики оказали ей помощь и она пришла в себя. По факту происшествия начата проверка. Прокурор района Александр Данилов лично выехал на место событий и провел воспитательную беседу с ребенком о недопустимости подобных случаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За неделю в Крыму в ДТП погибли двое детей и восемь взрослыхНе выбрал дистанцию: на "Тавриде" в ДТП пострадал водитель иномаркиВ Симферопольском районе иномарка сбила подростка на питбайке

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чувашия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чувашия, дтп, происшествия, дети