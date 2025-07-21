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Не выбрал дистанцию: на "Тавриде" в ДТП пострадал водитель иномарки - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Не выбрал дистанцию: на "Тавриде" в ДТП пострадал водитель иномарки
Не выбрал дистанцию: на "Тавриде" в ДТП пострадал водитель иномарки - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Не выбрал дистанцию: на "Тавриде" в ДТП пострадал водитель иномарки
На трассе "Таврида" под Севастополем в результате столкновения двух автомобилей пострадал 44-летний водитель, его забрали в больницу. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T13:47
2025-07-21T13:47
трасса таврида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" под Севастополем в результате столкновения двух автомобилей пострадал 44-летний водитель, его забрали в больницу. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По предварительным данным правоохранителей, авария произошла в понедельник в 8:40 на 273 километре автодороги "Керчь – Симферополь – Севастополь".В результате аварии водитель автомобиля Chevrolet получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение."В ходе проверки признаков опьянения у водителей не установлено. В настоящее время устранены последствия ДТП, дорожное движение на данном участке дороги нормализовано", – уточнили в Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае пострадали два человека в результате столкновении фуры и автомобиля ВАЗ. По данным правоохранителей, ДТП произошло в Темрюкском районе в понедельник около 4:20.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За неделю в Крыму в ДТП погибли двое детей и восемь взрослыхВ Симферопольском районе иномарка сбила подростка на питбайке13 человек погибли и 20 пострадали при опрокидывании автобуса в Якутии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Не выбрал дистанцию: на "Тавриде" в ДТП пострадал водитель иномарки

В ДТП на трассе "Таврида" пострадал 44-летний водитель иномарки

13:47 21.07.2025
 
ДТП на трассе "Таврида" Керчь-Симферополь-Севастополь
ДТП на трассе Таврида Керчь-Симферополь-Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" под Севастополем в результате столкновения двух автомобилей пострадал 44-летний водитель, его забрали в больницу. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По предварительным данным правоохранителей, авария произошла в понедельник в 8:40 на 273 километре автодороги "Керчь – Симферополь – Севастополь".
"44-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet, неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем ВИС под управлением 23-летнего водителя", – сказано в сообщении.
В результате аварии водитель автомобиля Chevrolet получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.
"В ходе проверки признаков опьянения у водителей не установлено. В настоящее время устранены последствия ДТП, дорожное движение на данном участке дороги нормализовано", – уточнили в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае пострадали два человека в результате столкновении фуры и автомобиля ВАЗ. По данным правоохранителей, ДТП произошло в Темрюкском районе в понедельник около 4:20.
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