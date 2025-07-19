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Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в три раза за час
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в три раза за час
На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост очередь со стороны Керчи выросла за час в три раза. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T08:11
2025-07-19T08:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост очередь со стороны Керчи выросла за час в три раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее перед досмотровыми пунктами у мостового перехода через Керченский пролив проезда ждали 90 автомобилей. В течение ночи с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым не было.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в три раза за час

Крымский мост – со стороны Керчи проезда ждут 270 автомобилей

08:11 19.07.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост очередь со стороны Керчи выросла за час в три раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на восемь часов утра.

Часом ранее перед досмотровыми пунктами у мостового перехода через Керченский пролив проезда ждали 90 автомобилей. В течение ночи с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым не было.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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11 июля, 06:45Ситуация на дорогах Крыма
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