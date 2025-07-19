https://crimea.ria.ru/20250719/krymskiy-most-ochered-na-vyezd-s-poluostrova-vyrosla-v-tri-raza-za-chas-1148066180.html

Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в три раза за час

Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в три раза за час - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в три раза за час

На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост очередь со стороны Керчи выросла за час в три раза. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T08:11

2025-07-19T08:11

2025-07-19T08:11

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:328:1110:952_1920x0_80_0_0_7e1eefeca64b069ac33553c2e8cc41ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост очередь со стороны Керчи выросла за час в три раза. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее перед досмотровыми пунктами у мостового перехода через Керченский пролив проезда ждали 90 автомобилей. В течение ночи с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым не было.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250711/ekonomit-vremya-i-benzin-turistam-posovetovali-optimalnyy-marshrut-v-krym-1147864811.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту