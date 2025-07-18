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Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация
Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация
По данным оперативного штаба в очереди со стороны Тамани на Крымском мосту на 7.00 утра 18 июля находится 485 транспортных средств. РИА Новости Крым, 18.07.2025
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крымский мост
крым
новости
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. По данным оперативного штаба в очереди со стороны Тамани на Крымском мосту на 7.00 утра 18 июля находится 485 транспортных средств. "Ожидание около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении Опартивного штаба. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, новости, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, туризм в крыму, тамань
Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация

Данные об очередях на Крымском мосту на утро пятницы

07:08 18.07.2025 (обновлено: 07:09 18.07.2025)
 
© Фото: инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост
© Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. По данным оперативного штаба в очереди со стороны Тамани на Крымском мосту на 7.00 утра 18 июля находится 485 транспортных средств.
"Ожидание около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении Опартивного штаба.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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