https://crimea.ria.ru/20250718/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-operativnaya-informatsiya-1148043488.html

Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация

Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация

По данным оперативного штаба в очереди со стороны Тамани на Крымском мосту на 7.00 утра 18 июля находится 485 транспортных средств. РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T07:08

2025-07-18T07:08

2025-07-18T07:09

крымский мост

крым

новости

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

керчь

туризм в крыму

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. По данным оперативного штаба в очереди со стороны Тамани на Крымском мосту на 7.00 утра 18 июля находится 485 транспортных средств. "Ожидание около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении Опартивного штаба. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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